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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Фенербахче
2:0
Конец матча
Бодрумспор
0'
1:0
15' Гол
Эн-Несири Юссеф
24' Желтая карточка
Амрабат Софьян
30' Желтая карточка
Samet Yalcin
2:0
55' Гол
Джеко Эдин
80' Желтая карточка
Шиманьски Себастьян
90'+4

Ход матча

15'
Эн-Несири Юссеф
1:0
24'
Амрабат Софьян
 
30'
 
Samet Yalcin
46'
 
Фреди Гомеш
Ahmet Aslan
46'
 
Антальялы Тайлан
Samet Yalcin
55'
Джеко Эдин
(Амрабат Софьян)
2:0
69'
 
Байракдар Гокдениз
Димитров Здравко
69'
 
Бразау Педру
Пушкаш Георге
69'
Тосун Дженк
Эн-Несири Юссеф
 
69'
Айдын Огуз
Кавечи Ирфан
 
70'
Тадич Душан
Сен-Максимен Аллан
 
70'
Шиманьски Себастьян
Юксек Исмаил
 
78'
 
Haqi Osman
Сефери Тулан
80'
Шиманьски Себастьян
 
86'
Яндаш Мерт Хакан
Джеко Эдин
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
50
Бекао
Родриго
6
Джику
Александер
18
Костич
Филип
17
Кавечи
Ирфан
5
Юксек
Исмаил
34
Амрабат
Софьян
97
Сен-Максимен
Аллан
19
Эн-Несири
Юссеф
9
Джеко
Эдин
1
Соуза
Диогу
33
Челюстка
Ондржей
15
Айети
Арлинд
34
Ali
Aytemur
77
Шен
Дженк
26
Musah
Mohammed
21
Ahmet
Aslan
99
Сефери
Тулан
8
Samet
Yalcin
7
Димитров
Здравко
9
Пушкаш
Георге
Фенербахче
4-4-2
Бодрумспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 6 (2) 0.67
Тадич Душан 5 (1) 0.56
Фред Сантос 3 0.33
Сен-Максимен Аллан 2 0.22
Эн-Несири Юссеф 2 0.22
Кавечи Ирфан 0 0
Амрабат Софьян 0 0
Шиманьски Себастьян 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0
Бодрумспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пушкаш Георге 3 0.3
Сефери Тулан 2 0.2
Димитров Здравко 1 0.1
Озер Кенан 1 (1) 0.1
Musah Mohammed 0 0
Uzeyir Ergun 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фред Сантос 3 0
Остерволде Джейден 3 0
Джику Александер 2 0
Жозе Моуринью 2 0
Джеко Эдин 1 0
Костич Филип 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Шиманьски Себастьян 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Бекао Родриго 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Бодрумспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samet Yalcin 3 0
Musah Mohammed 3 0
Сефери Тулан 1 1
Айети Арлинд 2 0
Celal Dumanli 2 0
Шен Дженк 2 0
Фреди Гомеш 0 1
Озер Кенан 1 0
Челюстка Ондржей 1 0
Соуза Диогу 1 0
Димитров Здравко 1 0
Бразау Педру 1 0
Uzeyir Ergun 1 0
Enes Ogruce 1 0
Ahmet Aslan 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бодрумспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Фенербахче
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Бодрумспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

11
5
Фенербахче
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Бодрумспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

13
6

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
100%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
6
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
3
50%
76-90

Забито

19
7
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
0 Не забивали 6
2
11%
1
14%
1-15
3
16%
2
29%
16-30
5
26%
1
14%
31-45
3
16%
1
14%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
14
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
25%
4
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2
Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1
Бодрумспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1
Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1

Результаты матчей

Фенербахче
Бодрумспор

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
3 раза 60%
3:1
2 раза 40%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Бодрумспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
2.5
Больше Меньше
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
2
8
2
7
2.5
2
8
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Самсунспор
 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Бешикташ
 Заявка 8 6 2 0 17 - 5 20
4.
Фенербахче
 Заявка 9 6 2 1 20 - 7 20
5.
Гёзтепе
 Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
6.
Эюпспор
 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
8.
Сивасспор
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
9.
Трабзонспор
 Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
10.
Коньяспор
 Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
11.
Антальяспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
12.
Касымпаша
 Заявка 10 2 5 3 12 - 16 11
13.
Ризеспор
 Заявка 9 3 1 5 6 - 16 10
14.
Бодрумспор
 Заявка 10 3 1 6 8 - 13 10
15.
Газиантеп
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
16.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17.
Кайсериспор
 Заявка 9 1 5 3 9 - 15 8
18.
Хатайспор
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Бешикташ
 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
8.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
11.
Бодрумспор
 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
13.
Газиантеп
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Касымпаша
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
15.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
17.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 6 (1)
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Samet Yalcin получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Амрабат Софьян получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Г О О О О Л - Эн-Несири Юссеф бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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