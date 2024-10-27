Тур: 10. Стадион: GAIN Park Stadyumu.
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
88
Оздемир
Юсуф
42
Макута
Гайус
16
Уи-Чжо
Хван
13
Пирич
Кенан
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Оздемир ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Уи-Чжо ХванНападающий
- Запасные игроки
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Полузащитник
-
26 Алтинаш ЭренПолузащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Нападающий
-
23 Mert Bayram
-
-
22 Bera Ceken
-
-
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Основной состав
-
13 Пирич КенанВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Топрак ХарунЗащитник
- Защитник
-
20 Узун ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
91 Burak Ingenc
-
88 Taha Ozmert
-
Главный тренер: Мехмет Аурелио
История личных встреч
Аланьяспор
Антальяспор
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
26 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.69
0.85
Среднее время на гол
53
106
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.46
1.08
Среднее время на гол
61
83
Всего голов
41
25
Голов в среднем за матч
1.58
0.96
Тотал матчей
2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
57
93
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордова Серхио
|3
|0.3
|Уи-Чжо Хван
|2
|0.2
|Жанвье Николя
|1
|0.1
|Оздемир Юсуф
|1
|0.1
|Балковец Юре
|1 (1)
|0.1
|Аугусто Лойде
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самудио Брайан
|4 (1)
|0.4
|Ларссон Сэм
|3
|0.3
|Дженепо Мусса
|1
|0.1
|Талиссон Чарльз
|1
|0.1
|Гайч Адольфо
|1
|0.1
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Йылмаз Мерт
|0
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балковец Юре
|4
|0
|Алмейда Ричард
|3
|0
|Аугусто Лойде
|3
|0
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Макута Гайус
|2
|0
|Лима Нуно
|2
|0
|Ташкиран Махмут
|1
|0
|Караджа Эфеджан
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Уи-Чжо Хван
|1
|0
|Жанвье Николя
|1
|0
|Аксой Фатих
|1
|0
|Оздемир Юсуф
|1
|0
|Juan Christian
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|3
|0
|Талиссон Чарльз
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Вурал Гюрай
|1
|1
|Дженепо Мусса
|2
|0
|Сари Вейсел
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Петрусенко Aлександр
|1
|0
|Герджалиу Амар
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Антальяспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Аланьяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
2
5
Аланьяспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Антальяспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
4
6
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
4
22%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
2
17%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Касымпаша 1:2 Аланьяспор - Халл Сити 0:2 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 1:0
Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2
Антальяспор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Антальяспор - Галатасарай 0:3 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Антальяспор 0:0
Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0
Результаты матчей
Аланьяспор
Антальяспор
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
27
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 16
|10
|14.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 12
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|16.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|11.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|15.
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|5 (3)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Аланьяспор
|Балковец Юре
|4