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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Аланьяспор
0:0
Первый тайм: 7'
Антальяспор
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Антальяспор
3.95
3.50
4.05
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Все Коэффициенты
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
3
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
88
Оздемир
Юсуф
25
Алмейда
Ричард
42
Макута
Гайус
27
Аугусто
Лойде
17
Жанвье
Николя
9
Кордова
Серхио
16
Уи-Чжо
Хван
13
Пирич
Кенан
17
Ешильюрт
Эрдоган
89
Сари
Вейсел
2
Thalisson
III
11
Вурал
Гюрай
16
Петрусенко
Aлександр
6
Ракип
Эрдаль
18
Калузиньски
Якуб
10
Ларссон
Сэм
81
Самудио
Брайан
12
Дженепо
Мусса
Аланьяспор
4-2-3-1
Антальяспор
4-3-3

История личных встреч

Аланьяспор
Антальяспор

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

26 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:1
С
0:0
ТМК
2:1
С
3:1
С
3:2
С
1:3
С
3:0
К
2:0
С
4:0
С
0:2
С
1:0
К
4:0
К
0:1
С
0:0
ТМК
0:0
ТМК
0:0
С
3:0
С
0:1
ТМК
1:1
С
3:2
С
3:1
ТМК
3:3
С
2:1
С
2:1
ТПЛ
0:0
ТПЛ
0:4

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.69
0.85

Среднее время на гол

53
106

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.46
1.08

Среднее время на гол

61
83

Всего голов

41
25

Голов в среднем за матч

1.58
0.96

Тотал матчей

2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

57
93

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 3 0.3
Уи-Чжо Хван 2 0.2
Жанвье Николя 1 0.1
Оздемир Юсуф 1 0.1
Балковец Юре 1 (1) 0.1
Аугусто Лойде 0 0
Макута Гайус 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самудио Брайан 4 (1) 0.4
Ларссон Сэм 3 0.3
Дженепо Мусса 1 0.1
Талиссон Чарльз 1 0.1
Гайч Адольфо 1 0.1
Калузиньски Якуб 0 0
Йылмаз Мерт 0 0
Ешильюрт Эрдоган 0 0
Ракип Эрдаль 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балковец Юре 4 0
Алмейда Ричард 3 0
Аугусто Лойде 3 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Макута Гайус 2 0
Лима Нуно 2 0
Ташкиран Махмут 1 0
Караджа Эфеджан 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Алити Фидан 1 0
Уи-Чжо Хван 1 0
Жанвье Николя 1 0
Аксой Фатих 1 0
Оздемир Юсуф 1 0
Juan Christian 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 3 0
Талиссон Чарльз 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Вурал Гюрай 1 1
Дженепо Мусса 2 0
Сари Вейсел 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Пирич Кенан 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Петрусенко Aлександр 1 0
Герджалиу Амар 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Антальяспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Аланьяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

2
5
Аланьяспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Антальяспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

4
6
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
4
22%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
2
17%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Касымпаша 1:2 Аланьяспор - Халл Сити 0:2 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 1:0
Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2
Антальяспор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Антальяспор - Галатасарай 0:3 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Антальяспор 0:0
Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0

Результаты матчей

Аланьяспор
Антальяспор

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Самсунспор
 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Бешикташ
 Заявка 8 6 2 0 17 - 5 20
4.
Фенербахче
 Заявка 8 5 2 1 18 - 7 17
5.
Гёзтепе
 Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
6.
Эюпспор
 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
8.
Сивасспор
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
9.
Трабзонспор
 Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
10.
Коньяспор
 Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
11.
Касымпаша
 Заявка 10 2 5 3 12 - 16 11
12.
Бодрумспор
 Заявка 9 3 1 5 8 - 11 10
13.
Ризеспор
 Заявка 9 3 1 5 6 - 16 10
14.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
15.
Газиантеп
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
16.
Антальяспор
 0:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 19 9
17.
Кайсериспор
 Заявка 9 1 5 3 9 - 15 8
18.
Хатайспор
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Бешикташ
 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
7.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Антальяспор
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 6 1 4 1 4 - 4 7
11.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
12.
Бодрумспор
 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
13.
Газиантеп
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Касымпаша
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
15.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Антальяспор
 0:0 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
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Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Антальяспор.
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Аланьяспор
Ничья
Антальяспор
3.95
3.50
4.05
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Аланьяспор
Антальяспор
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