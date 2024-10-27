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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Аланьяспор
1:2
Конец матча
Антальяспор
0'
1:0
25' Гол
Уи-Чжо Хван
45' Желтая карточка
Алмейда Ричард
1:1
63' Гол
Дженепо Мусса
1:2
75' Гол
Гайч Адольфо
86' Желтая карточка
Thalisson III
90' Желтая карточка
Лопеш Рони
90'+6

Ход матча

25'
Уи-Чжо Хван
(Кордова Серхио)
1:0
45'
Алмейда Ричард
 
46'
 
Гайч Адольфо
Калузиньски Якуб
62'
 
Таунсенд Андрос
Самудио Брайан
63'
1:1
Дженепо Мусса
(Ларссон Сэм)
70'
Караджа Эфеджан
Алмейда Ричард
 
75'
1:2
Гайч Адольфо
(Ларссон Сэм)
78'
Дурсун Сердар
Жанвье Николя
 
78'
Лопеш Рони
Кордова Серхио
 
84'
 
Ван де Стрек Сандер
Дженепо Мусса
86'
 
Thalisson III
90'
Лопеш Рони
 
90'
 
Герджалиу Амар
Ларссон Сэм

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
3
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
88
Оздемир
Юсуф
25
Алмейда
Ричард
42
Макута
Гайус
9
Кордова
Серхио
17
Жанвье
Николя
27
Аугусто
Лойде
16
Уи-Чжо
Хван
13
Пирич
Кенан
17
Ешильюрт
Эрдоган
89
Сари
Вейсел
2
Thalisson
III
11
Вурал
Гюрай
16
Петрусенко
Aлександр
81
Самудио
Брайан
6
Ракип
Эрдаль
18
Калузиньски
Якуб
12
Дженепо
Мусса
10
Ларссон
Сэм
Аланьяспор
4-2-3-1
Антальяспор
4-1-4-1

История личных встреч

Аланьяспор
Антальяспор

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

26 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:1
С
0:0
ТМК
2:1
С
3:1
С
3:2
С
1:3
С
3:0
К
2:0
С
4:0
С
0:2
С
1:0
К
4:0
К
0:1
С
0:0
ТМК
0:0
ТМК
0:0
С
3:0
С
0:1
ТМК
1:1
С
3:2
С
3:1
ТМК
3:3
С
2:1
С
2:1
ТПЛ
0:0
ТПЛ
0:4

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.69
0.85

Среднее время на гол

53
106

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.46
1.08

Среднее время на гол

61
83

Всего голов

41
25

Голов в среднем за матч

1.58
0.96

Тотал матчей

2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

57
93

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 3 0.3
Уи-Чжо Хван 3 0.3
Жанвье Николя 1 0.1
Оздемир Юсуф 1 0.1
Балковец Юре 1 (1) 0.1
Аугусто Лойде 0 0
Макута Гайус 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самудио Брайан 4 (1) 0.4
Ларссон Сэм 3 0.3
Дженепо Мусса 2 0.2
Гайч Адольфо 2 0.2
Талиссон Чарльз 1 0.1
Калузиньски Якуб 0 0
Йылмаз Мерт 0 0
Ешильюрт Эрдоган 0 0
Ракип Эрдаль 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балковец Юре 4 0
Алмейда Ричард 4 0
Аугусто Лойде 3 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Макута Гайус 2 0
Лима Нуно 2 0
Ташкиран Махмут 1 0
Караджа Эфеджан 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Лопеш Рони 1 0
Алити Фидан 1 0
Уи-Чжо Хван 1 0
Жанвье Николя 1 0
Аксой Фатих 1 0
Оздемир Юсуф 1 0
Juan Christian 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 3 0
Талиссон Чарльз 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Вурал Гюрай 1 1
Дженепо Мусса 2 0
Сари Вейсел 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Пирич Кенан 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Петрусенко Aлександр 1 0
Герджалиу Амар 1 0
Thalisson III 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Антальяспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
5
Аланьяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Антальяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

2
5
Аланьяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Антальяспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
50%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

4
6
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
11%
2
15%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Пропущено

14
19
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
2
11%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
5
36%
4
21%
61-75
2
14%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Касымпаша 1:2 Аланьяспор - Халл Сити 0:2 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 1:0
Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2
Антальяспор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Антальяспор - Галатасарай 0:3 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Антальяспор 0:0
Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0

Результаты матчей

Аланьяспор
Антальяспор

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Самсунспор
 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Бешикташ
 Заявка 8 6 2 0 17 - 5 20
4.
Фенербахче
 Заявка 8 5 2 1 18 - 7 17
5.
Гёзтепе
 Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
6.
Эюпспор
 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
8.
Сивасспор
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
9.
Трабзонспор
 Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
10.
Коньяспор
 Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
11.
Антальяспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
12.
Касымпаша
 Заявка 10 2 5 3 12 - 16 11
13.
Бодрумспор
 Заявка 9 3 1 5 8 - 11 10
14.
Ризеспор
 Заявка 9 3 1 5 6 - 16 10
15.
Газиантеп
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
16.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17.
Кайсериспор
 Заявка 9 1 5 3 9 - 15 8
18.
Хатайспор
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Бешикташ
 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
7.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
11.
Бодрумспор
 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
13.
Газиантеп
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Касымпаша
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
17.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Алмейда Ричард получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Кордова Серхио сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Уи-Чжо Хван бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аланьяспор 1:2 Антальяспор онлайн

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