Тур: 9. Стадион: Брага Мунисипал. Главный судья: Joao Goncalves
0'
1:0
41' ГолГарби Исмаэль
56' Желтая карточкаМиллан Алехандро
59' Желтая карточкаНето Анжело
2:0
70' ГолЭль Уаззани Амин
Ход матча
41'
1:0
56'
59'
63'
70'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Рибейру
Юри
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
44
Африко
Лукас
34
Раул
Силва
28
Пастор
31
Полони
Дерик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Рибейру ЮриЗащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
27 Гитан РафикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Африко ЛукасЗащитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
28 ПасторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Полони ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
70 РивальдоЗащитник
-
79 Мергем МехдиПолузащитник
-
7 ЭлвисНападающий
-
14 Поведа ДариоНападающий
-
-
17 Куба
-
Главный тренер: Тозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брага
Фаренсе
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.8
0.33
Среднее время на гол
112
270
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
120
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брума Арминду
|2
|0.22
|Саласар Родриго
|2
|0.22
|Мартинес Габриэль
|2
|0.22
|Эль Уаззани Амин
|2
|0.22
|Гарби Исмаэль
|2
|0.22
|Орта Рикарду
|1
|0.11
|Роберто Фернандес Альварельос
|1
|0.11
|Ньякате Сику
|1
|0.11
|Фернандеш Рожер
|1
|0.11
|Марин Адриан
|0
|0
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томане Антониу
|1
|0.11
|Раул Силва
|1
|0.11
|Бермехо Алекс
|1
|0.11
|Ривальдо
|0
|0
|Полони Дерик
|0
|0
|Веласкес Джон
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|3
|0
|Карвалью Витор
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Аррей-Мби Брайт
|0
|1
|Гомес Виктор
|1
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
|Карлос Карвалхал
|1
|0
|Маркеш Жоао
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жорж Артур
|4
|0
|Нето Анжело
|4
|0
|Фалькао Клаудио
|3
|0
|Раул Силва
|2
|0
|Барбоза Рафаэл II
|2
|0
|Африко Лукас
|2
|0
|Томане Антониу
|1
|0
|To Ze I
|1
|0
|Бермехо Алекс
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Марко Морено
|1
|0
Результаты матчей
Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фаренсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Брага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Фаренсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
4
1
Брага
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Фаренсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
75%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
60%
1
33%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
13
4
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
5
38%
1
25%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
4
67%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брага - Будё-Глимт 1:2 С.У. 1 Дезембру - Брага 1:2 Порту - Брага 2:1 Олимпиакос - Брага 3:0
Брага - Риу Аве 4:0 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1
Фаренсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Санжоаненсе - Фаренсе 2:4 Фаренсе - Эшторил 1:0 АВС - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Арока 0:1
Порту - Фаренсе 2:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3
Результаты матчей
Брага
Фаренсе
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Тоталы голов в матче
Брага
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
35
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 2
|27
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 4
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 10
|18
|4.
|2:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|18.
|0:2 Заявка
|9
|1
|1
|7
|3 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|5.
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|0:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|17.
|0:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|12 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|6
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|4 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 6
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 3
|Эшторил
|Коста Мишел
|4
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 2:0 Фаренсе
Исход игры
Брага
98.2% (110)
Ничья
1.8% (2)
Фаренсе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40% (44)
Меньше
60% (66)
Обе команды забьют
Да
35.45% (39)
Нет
64.55% (71)
Популярный счёт
2:0 Брага
39.3% (44)
2:1 Брага
31.3% (35)
1:0 Брага
17.9% (20)
3:0 Брага
6.3% (7)
3:1 Брага
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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