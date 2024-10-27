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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Брага
2:0
Второй тайм: 78'
Фаренсе
0'
1:0
41' Гол
Гарби Исмаэль
56' Желтая карточка
Миллан Алехандро
59' Желтая карточка
Нето Анжело
2:0
70' Гол
Эль Уаззани Амин

Ход матча

41'
Гарби Исмаэль
(Брума Арминду)
1:0
46'
Мартинес Габриэль
Гарби Исмаэль
 
46'
Эль Уаззани Амин
Фернандеш Рожер
 
56'
 
Миллан Алехандро
59'
 
Нето Анжело
63'
 
Миллан Алехандро
Жорж Артур
63'
 
_Bastos Almeida G. M.
Поведа Дарио
63'
 
Элвис
Бермехо Алекс
67'
Саласар Родриго
Орта Андре
 
67'
Моутинью Жоау
Орта Рикарду
 
70'
Эль Уаззани Амин
(Саласар Родриго)
2:0
74'
 
Марко Морено
Менинью Мигель
75'
 
Мергем Мехди
Нето Анжело
Прогнозы 112
Брага 98.2% (110)
X 1.8% (2)
Фаренсе 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
13
Феррейра
Жоау
15
Паулу
Оливейра
4
Ньякате
Сику
25
Рибейру
Юри
6
Карвалью
Витор
10
Орта
Андре
11
Фернандеш
Рожер
20
Гарби
Исмаэль
7
Брума
Арминду
21
Орта
Рикарду
33
Вельо
Рикардо
44
Африко
Лукас
4
Жорж
Артур
34
Раул
Силва
28
Пастор
93
Менинью
Мигель
29
Фалькао
Клаудио
6
Нето Анжело
31
Полони
Дерик
11
Бермехо
Алекс
19
Миллан
Алехандро
Брага
4-2-3-1
Фаренсе
3-5-2

История личных встреч

Брага
Фаренсе

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ТМК
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ТМС
2:0
К
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.33

Среднее время на гол

112
270

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
120

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 2 0.22
Саласар Родриго 2 0.22
Мартинес Габриэль 2 0.22
Эль Уаззани Амин 2 0.22
Гарби Исмаэль 2 0.22
Орта Рикарду 1 0.11
Роберто Фернандес Альварельос 1 0.11
Ньякате Сику 1 0.11
Фернандеш Рожер 1 0.11
Марин Адриан 0 0
Феррейра Жоау 0 0
Орта Андре 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томане Антониу 1 0.11
Раул Силва 1 0.11
Бермехо Алекс 1 0.11
Ривальдо 0 0
Полони Дерик 0 0
Веласкес Джон 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 3 0
Карвалью Витор 2 0
Саласар Родриго 2 0
Аррей-Мби Брайт 0 1
Гомес Виктор 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Рибейру Юри 1 0
Ньякате Сику 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Маркеш Жоао 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жорж Артур 4 0
Нето Анжело 4 0
Фалькао Клаудио 3 0
Раул Силва 2 0
Барбоза Рафаэл II 2 0
Африко Лукас 2 0
Томане Антониу 1 0
To Ze I 1 0
Бермехо Алекс 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Марко Морено 1 0

Результаты матчей

Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фаренсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Брага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Фаренсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

4
1
Брага
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Фаренсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
75%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

13
4
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
5
38%
1
25%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
4
67%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брага - Будё-Глимт 1:2 С.У. 1 Дезембру - Брага 1:2 Порту - Брага 2:1 Олимпиакос - Брага 3:0
Брага - Риу Аве 4:0 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1
Фаренсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Санжоаненсе - Фаренсе 2:4 Фаренсе - Эшторил 1:0 АВС - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Арока 0:1
Порту - Фаренсе 2:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3

Результаты матчей

Брага
Фаренсе

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Тоталы голов в матче

Брага
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
3
5
1.5
3
5
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 30 - 2 27
2.
Порту
 Заявка 8 7 0 1 18 - 4 21
3.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
4.
Брага
 2:0 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
5.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 4 2 2 9 - 8 14
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
9.
Каса Пия
 Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
10.
Жил Висенте
 Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
12.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
13.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
15.
Боавишта
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
16.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 0:2 Заявка 9 1 1 7 3 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 2:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
10.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 0:2 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Брага
 2:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Морейренсе
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
17.
Фаренсе
 0:2 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 12 (1)
Порту Галено Вандерсон 6
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Эшторил Коста Мишел 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 41'
      Брума Арминду сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Гарби Исмаэль забивает с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 112
    Брага 98.2% (110)
    X 1.8% (2)
    Фаренсе 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брага
    Ничья
    Фаренсе
    5.70
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    9.80
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    9.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 2:0 Фаренсе

    Исход игры
    Брага
    98.2% (110)
    Ничья
    1.8% (2)
    Фаренсе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (44)
    Меньше
    60% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    35.45% (39)
    Нет
    64.55% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Брага
    39.3% (44)
    2:1 Брага
    31.3% (35)
    1:0 Брага
    17.9% (20)
    3:0 Брага
    6.3% (7)
    3:1 Брага
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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