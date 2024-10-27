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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Брага
2:0
Конец матча
Фаренсе
0'
1:0
41' Гол
Гарби Исмаэль
56' Желтая карточка
Миллан Алехандро
59' Желтая карточка
Нето Анжело
2:0
70' Гол
Эль Уаззани Амин
90' Желтая карточка
Ньякате Сику
90'+5

Ход матча

41'
Гарби Исмаэль
(Брума Арминду)
1:0
46'
Мартинес Габриэль
Гарби Исмаэль
 
46'
Эль Уаззани Амин
Фернандеш Рожер
 
56'
 
Миллан Алехандро
59'
 
Нето Анжело
62'
 
Жорж Артур
Миллан Алехандро
62'
 
Поведа Дарио
_Bastos Almeida G. M.
63'
 
Элвис
Бермехо Алекс
67'
Саласар Родриго
Орта Андре
 
67'
Моутинью Жоау
Орта Рикарду
 
70'
Эль Уаззани Амин
(Саласар Родриго)
2:0
74'
 
Марко Морено
Менинью Мигель
75'
 
Мергем Мехди
Нето Анжело
81'
Гомес Виктор
Паулу Оливейра
 
90'
Ньякате Сику
 
Прогнозы 112
Брага 98.2% (110)
X 1.8% (2)
Фаренсе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
13
Феррейра
Жоау
15
Паулу
Оливейра
4
Ньякате
Сику
25
Рибейру
Юри
6
Карвалью
Витор
10
Орта
Андре
11
Фернандеш
Рожер
20
Гарби
Исмаэль
7
Брума
Арминду
21
Орта
Рикарду
33
Вельо
Рикардо
44
Африко
Лукас
4
Жорж
Артур
34
Раул
Силва
28
Пастор
93
Менинью
Мигель
29
Фалькао
Клаудио
6
Нето Анжело
31
Полони
Дерик
11
Бермехо
Алекс
19
Миллан
Алехандро
Брага
4-2-3-1
Фаренсе
3-5-2

История личных встреч

Брага
Фаренсе

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ТМК
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ТМС
2:0
К
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.33

Среднее время на гол

112
270

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
120

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль Уаззани Амин 3 0.33
Брума Арминду 2 0.22
Саласар Родриго 2 0.22
Мартинес Габриэль 2 0.22
Гарби Исмаэль 2 0.22
Орта Рикарду 1 0.11
Роберто Фернандес Альварельос 1 0.11
Ньякате Сику 1 0.11
Фернандеш Рожер 1 0.11
Марин Адриан 0 0
Феррейра Жоау 0 0
Орта Андре 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томане Антониу 1 0.11
Раул Силва 1 0.11
Бермехо Алекс 1 0.11
Ривальдо 0 0
Полони Дерик 0 0
Веласкес Джон 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 3 0
Карвалью Витор 2 0
Ньякате Сику 2 0
Саласар Родриго 2 0
Аррей-Мби Брайт 0 1
Гомес Виктор 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Рибейру Юри 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Маркеш Жоао 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жорж Артур 4 0
Нето Анжело 4 0
Фалькао Клаудио 3 0
Раул Силва 2 0
Барбоза Рафаэл II 2 0
Африко Лукас 2 0
Томане Антониу 1 0
To Ze I 1 0
Бермехо Алекс 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Марко Морено 1 0

Результаты матчей

Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фаренсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Брага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Фаренсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

4
1
Брага
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Фаренсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
100%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
3
75%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

15
4
5 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
3
20%
1
25%
46-60
2
13%
2
50%
61-75
5
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
14
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
5
36%
31-45
4
67%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брага - Будё-Глимт 1:2 С.У. 1 Дезембру - Брага 1:2 Порту - Брага 2:1 Олимпиакос - Брага 3:0
Брага - Риу Аве 4:0 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1
Фаренсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Санжоаненсе - Фаренсе 2:4 Фаренсе - Эшторил 1:0 АВС - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Арока 0:1
Порту - Фаренсе 2:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3

Результаты матчей

Брага
Фаренсе

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Брага
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
6
4
5
1.5
3
6
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 30 - 2 27
2.
Порту
 Заявка 8 7 0 1 18 - 4 21
3.
Бенфика
 2:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 5 19
4.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 4 2 2 9 - 8 14
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
9.
Каса Пия
 Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
10.
Жил Висенте
 Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
12.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
13.
Риу Аве
 0:2 Заявка 9 2 2 5 6 - 15 8
14.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
15.
Боавишта
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
16.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 9 1 1 7 3 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:0 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Риу Аве
 0:2 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
10.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Морейренсе
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Бенфика
 2:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
17.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
18.
Риу Аве
 0:2 Заявка 5 0 0 5 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 12 (1)
Порту Галено Вандерсон 6
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 4 (2)
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    • 46'
      Тактическая замена. Гарби Исмаэль уходит с поля и его заменяет Мартинес Габриэль
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Брума Арминду сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Гарби Исмаэль забивает с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 112
    Брага 98.2% (110)
    X 1.8% (2)
    Фаренсе 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Брага 2:0 Фаренсе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 2:0 Фаренсе

    Исход игры
    Брага
    98.2% (110)
    Ничья
    1.8% (2)
    Фаренсе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (44)
    Меньше
    60% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    35.45% (39)
    Нет
    64.55% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Брага
    39.3% (44)
    2:1 Брага
    31.3% (35)
    1:0 Брага
    17.9% (20)
    3:0 Брага
    6.3% (7)
    3:1 Брага
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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