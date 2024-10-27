Тур: 9. Стадион: Эстадио Жозе Гомеш. Главный судья: Нобре Антониу
1:1
Второй тайм: 47'
Ход матча
32'
43'
0:1
45'
1:1
77
Вейга
Данилу
4
Ферру
28
Лима
Рубен
98
Кикаш
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Вейга ДанилуЗащитник
-
4 ФерруЗащитник
- Защитник
-
28 Лима РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 КикашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Кайо Сантана
-
Главный тренер: Ze Augusto
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мендеш ЖоауЗащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сантуш НунуНападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
22 Байю АлбертуЗащитник
- Полузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
79 Бика ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эштрела
Витория Гимарайнш
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кикаш
|3
|0.33
|Букка Лионель
|2
|0.22
|Нани Луиш
|1
|0.11
|Варела Нилтон
|0
|0
|Руис Алан
|0
|0
|Кабрал Жоване
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo Silva
|2
|0.22
|Оливейра Нелсон
|1
|0.11
|Рамирес Хесус
|1
|0.11
|Кайо Сезар II
|1
|0.11
|Сантуш Нуну III
|1
|0.11
|Рибейро Томас
|1
|0.11
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0.11
|Хэндель Томаш
|1
|0.11
|Силва Тьягу
|0
|0
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Алан
|3
|0
|Келиано Мануэль
|3
|0
|Нани Луиш
|2
|0
|Лопеш Мигел
|2
|0
|Букка Лионель
|2
|0
|Вейга Данилу
|2
|0
|Жезус Игор
|2
|0
|Кикаш
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Сиссоко Тилль
|1
|0
|Кордейру Леонарду
|1
|0
|Варела Нилтон
|1
|0
|Кайо Сантана
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильянуэва Микель
|4
|0
|Силва Тьягу
|3
|0
|Gustavo Silva
|3
|0
|Варела Бруну
|2
|0
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Боревкович Тони
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|2
|0
|Хэндель Томаш
|2
|0
|Rui Borges
|1
|0
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Мендеш Жоау
|1
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0
|Кайо Сезар II
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Эштрела
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
5
Эштрела
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Витория Гимарайнш
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
50%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
5
38%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анадия - Эштрела 1:3 Жил Висенте - Эштрела 3:0 Эштрела - Морейренсе 2:1 Санта-Клара - Эштрела 1:0
Эштрела - Боавишта 2:2 Эштрела - Каса Пия 0:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Брага - Эштрела 1:1 Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Боавишта 2:2 Витория Гимарайнш - Целе 3:1
Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1
Результаты матчей
Эштрела
Витория Гимарайнш
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
62
26
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 2
|27
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 4
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 5
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 10
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|6.
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 18
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|16.
|1:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|3 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|11.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|15.
|1:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
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|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|12 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|6
|Бенфика
|Актюркоглу Мухаммед
|5 (2)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 6
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 3
|Эшторил
|Коста Мишел
|4
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
Прогнозы на матч Эштрела 1:1 Витория Гимарайнш
Исход игры
Эштрела
14.2% (16)
Ничья
15.9% (18)
Витория Гимарайнш
69.9% (79)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (51)
Меньше
54.05% (60)
Обе команды забьют
Да
61.26% (68)
Нет
38.74% (43)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
36.3% (41)
0:1 Витория Гимарайнш
23.9% (27)
1:1 Ничья
15% (17)
0:2 Витория Гимарайнш
8.8% (10)
2:1 Эштрела
7.1% (8)
1:0 Эштрела
5.3% (6)
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