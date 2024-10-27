  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Нобре Антониу
Эштрела
2:2
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
32' Желтая карточка
Хэндель Томаш
0:1
43' Гол
Сантуш Нуну
1:1
45' Гол
Букка Лионель
50' Желтая карточка
Ферру
66' Желтая карточка
Нани Луиш
1:2
69' Пенальти
Силва Тьягу
75' Желтая карточка
Мендеш Жоау
82' Желтая карточка
Силва Ману
2:2
84' Пенальти
Пиньо Родриго
90'+8

Ход матча

32'
 
Хэндель Томаш
43'
0:1
Сантуш Нуну
(Силва Тьягу)
45'
Букка Лионель
(Варела Нилтон)
1:1
50'
Ферру
 
58'
Андре Силва
Букка Лионель
 
66'
Нани Луиш
 
69'
1:2
Силва Тьягу
73'
 
Мендеш Жоао Педро Морейра
Кайо Сезар II
73'
 
Силва Ману
Хэндель Томаш
74'
Пиньо Родриго
Кабрал Жоване
 
74'
Жезус Игор
Paulo Moreira
 
75'
 
Мендеш Жоау
82'
 
Силва Ману
84'
Пиньо Родриго
2:2
87'
 
Бика Жозе
Гарсия Самуэль
87'
 
Рамирес Хесус
Оливейра Нелсон
89'
Руис Алан
Кикаш
 
89'
Келиано Мануэль
Кордейру Леонарду
 
90'
 
Байю Алберту
Мендеш Жоау
Прогнозы 113
Эштрела 14.2% (16)
X 15.9% (18)
Витория Гимарайнш 69.9% (79)
Все прогнозы
30
Брижидо
Бруно
77
Вейга
Данилу
4
Ферру
5
Драме
Иссьяр
28
Лима
Рубен
26
Букка
Лионель
19
Paulo
Moreira
22
Кордейру
Леонарду
25
Варела
Нилтон
98
Кикаш
97
Кабрал
Жоване
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
24
Боревкович
Тони
3
Вильянуэва
Микель
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
20
Гарсия
Самуэль
11
Кайо
Сезар
II
7
Оливейра
Нелсон
77
Сантуш
Нуну
III
Эштрела
4-4-2
Витория Гимарайнш
4-3-3

История личных встреч

Эштрела
Витория Гимарайнш

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
К
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 3 0.33
Букка Лионель 2 0.22
Нани Луиш 1 0.11
Пиньо Родриго 1 (1) 0.11
Варела Нилтон 0 0
Руис Алан 0 0
Кабрал Жоване 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo Silva 2 0.22
Оливейра Нелсон 1 0.11
Силва Тьягу 1 (1) 0.11
Рамирес Хесус 1 0.11
Кайо Сезар II 1 0.11
Сантуш Нуну III 1 0.11
Рибейро Томас 1 0.11
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0.11
Хэндель Томаш 1 0.11

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нани Луиш 3 0
Руис Алан 3 0
Келиано Мануэль 3 0
Лопеш Мигел 2 0
Букка Лионель 2 0
Вейга Данилу 2 0
Жезус Игор 2 0
Ферру 1 0
Кикаш 1 0
Андре Силва 1 0
Сиссоко Тилль 1 0
Кордейру Леонарду 1 0
Варела Нилтон 1 0
Кайо Сантана 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильянуэва Микель 4 0
Силва Тьягу 3 0
Gustavo Silva 3 0
Мендеш Жоау 2 0
Варела Бруну 2 0
Гашпар Бруну 2 0
Боревкович Тони 2 0
Сантуш Нуну III 2 0
Хэндель Томаш 2 0
Rui Borges 1 0
Оливейра Нелсон 1 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0
Силва Ману 1 0
Кайо Сезар II 1 0

Результаты матчей

Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
2
Эштрела
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
5
Эштрела
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Витория Гимарайнш
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
5
33%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анадия - Эштрела 1:3 Жил Висенте - Эштрела 3:0 Эштрела - Морейренсе 2:1 Санта-Клара - Эштрела 1:0
Эштрела - Боавишта 2:2 Эштрела - Каса Пия 0:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Брага - Эштрела 1:1 Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Боавишта 2:2 Витория Гимарайнш - Целе 3:1
Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1

Результаты матчей

Эштрела
Витория Гимарайнш

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 30 - 2 27
2.
Порту
 Заявка 8 7 0 1 18 - 4 21
3.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 22 - 5 19
4.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 4 3 2 11 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
9.
Каса Пия
 Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
10.
Жил Висенте
 Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
12.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
13.
Риу Аве
 Заявка 9 2 2 5 6 - 18 8
14.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
15.
Боавишта
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
16.
Эштрела
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 9 1 1 7 3 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
10.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
3.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Морейренсе
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
17.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
18.
Риу Аве
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 12 (1)
Порту Галено Вандерсон 6
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 5 (2)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Эшторил Коста Мишел 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Букка Лионель получил травму и заменен. Андре Силва выходит на поле.
    • 50'
      Рефери не любит споров - именно за это Ферру сейчас получил желтую
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Варела Нилтон сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О О О Л - Букка Лионель из команды Эштрела с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 43'
      Силва Тьягу сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Сантуш Нуну III правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 32'
      Хэндель Томаш получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Эштрела 14.2% (16)
    X 15.9% (18)
    Витория Гимарайнш 69.9% (79)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Эштрела
    14.2% (16)
    Ничья
    15.9% (18)
    Витория Гимарайнш
    69.9% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.95% (51)
    Меньше
    54.05% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    61.26% (68)
    Нет
    38.74% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Витория Гимарайнш
    36.3% (41)
    0:1 Витория Гимарайнш
    23.9% (27)
    1:1 Ничья
    15% (17)
    0:2 Витория Гимарайнш
    8.8% (10)
    2:1 Эштрела
    7.1% (8)
    1:0 Эштрела
    5.3% (6)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный