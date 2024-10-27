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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Мартинш Тьягу
Бенфика
2:0
Первый тайм: 36'
Риу Аве
0'
4' Желтая карточка
Панзо Джонатан
1:0
12' Гол
Актюркоглу Мухаммед
2:0
16' Гол
Актюркоглу Мухаммед
30' Желтая карточка
Ди Мария Анхель

Ход матча

4'
 
Панзо Джонатан
12'
Актюркоглу Мухаммед
1:0
16'
Актюркоглу Мухаммед
(Ди Мария Анхель)
2:0
30'
Ди Мария Анхель
 
31'
 
Панталон Ренато
Панзо Джонатан
Прогнозы 115
Бенфика 98.3% (113)
X 0.9% (1)
Риу Аве 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
30
Отаменди
Николас
44
Араужу
Томаш
3
Альваро
Фернандес
8
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
17
Актюркоглу
Мухаммед
37
Бесте
Ян-Никлас
14
Павлидис
Вангелис
1
Мишта
Цезарий
2
Панзо
Джонатан
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Томе
Жоау
98
Ричардс
Омар
16
Агилера
Брэндон
6
Новаиш
Жоау
34
Тыкназ
Демир
19
Бондосо
Кико
9
Афонсо
Клейтон
Мишель
Бенфика
4-2-3-1
Риу Аве
5-4-1

История личных встреч

Бенфика
Риу Аве

32 матча

100%
32 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
21.9%
15.6%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.9%
18.8%
9.3%
23 победы 6 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

38 матчей

84.2%
10.5%
5.3%
32 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.6%
39.5%
7.9%
20 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

60.5%
26.3%
13.2%
23 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
К
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:2
КЛ
2:1
ПЛ
5:1
К
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
С
0:0
К
1:0
КЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

58
30

Голов в среднем за матч

2.9
1.67

Среднее время на гол

31
54

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

0.89
0.75

Среднее время на гол

101
120

Всего голов

74
45

Голов в среднем за матч

1.95
1.18

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

46
76

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Актюркоглу Мухаммед 4 0.5
Кекчю Оркун 2 0.25
Павлидис Вангелис 2 0.25
Флорентину 2 0.25
Ди Мария Анхель 1 0.13
Отаменди Николас 1 0.13
Эурснес Фредрик 1 0.13
Говейя Тьягу 1 0.13
Рольхейсер Бенхамин 1 0.13
Силва Антониу 1 0.13
Кабрал Артур 1 0.13
Амдуни Зеки 1 0.13
Леонардо Маркос 1 (1) 0.13
Бах Александр 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 (1) 0.33
Хассан Ахмед 1 0.11
Патрик II 1 0.11
Бондосо Кико 1 0.11
Гомеш Витор 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Ричардс Омар 0 0
Тыкназ Демир 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альваро Фернандес 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Отаменди Николас 1 0
Мариу Жоау 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Флорентину 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Говейя Тьягу 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Силва Антониу 1 0
Престианни Джанлука 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик II 3 1
Афонсо Клейтон Мишель 2 0
Панзо Джонатан 2 0
Хассан Ахмед 1 0
Идрисси Амин 1 0
Сантос Адерлан 1 0
Врусаи Мариус 1 0
Ричардс Омар 1 0
Панталон Ренато 1 0
Тыкназ Демир 1 0
Luis Freire 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Риу Аве
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
5
Бенфика
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Риу Аве
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

13
1
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
100%
76-90

Пропущено

2
10
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
100%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

17
6
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
6%
1
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
7
41%
1
17%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
3
60%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
2
40%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Фейеноорд 1:3 Певидем СК - Бенфика 0:2 Бенфика - Атлетико М 4:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1
Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0
Риу Аве
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетику КП - Риу Аве 1:3 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Брага - Риу Аве 4:0 Риу Аве - Эшторил 2:2
АВС - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Арока 1:0 Порту - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1

Результаты матчей

Бенфика
Риу Аве

Точный счет

1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
3
1
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
3
1.5
1
7
4
3
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 30 - 2 27
2.
Порту
 Заявка 8 7 0 1 18 - 4 21
3.
Бенфика
 2:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 5 19
4.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 4 2 2 9 - 8 14
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
9.
Каса Пия
 Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
10.
Жил Висенте
 Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
12.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
13.
Риу Аве
 0:2 Заявка 9 2 2 5 6 - 15 8
14.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
15.
Боавишта
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
16.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 9 1 1 7 3 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:0 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Риу Аве
 0:2 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
10.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Морейренсе
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Бенфика
 2:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
17.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
18.
Риу Аве
 0:2 Заявка 5 0 0 5 1 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 12 (1)
Порту Галено Вандерсон 6
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Эшторил Коста Мишел 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Панзо Джонатан получил легкую травму, и его заменил Панталон Ренато.
  • 30'
    Ди Мария Анхель тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 16'
    Ди Мария Анхель сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О О О Л - Актюркоглу Мухаммед из команды Бенфика с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • 12'
    Г О О О О Л - Актюркоглу Мухаммед забивает ударом с правой ноги!
  • 4'
    Панзо Джонатан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 85% завершится победой Риу Аве.
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Прогнозы 115
Бенфика 98.3% (113)
X 0.9% (1)
Риу Аве 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Риу Аве
8.40
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9.10
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19.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бенфика 2:0 Риу Аве

Исход игры
Бенфика
98.3% (113)
Ничья
0.9% (1)
Риу Аве
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (54)
Меньше
51.79% (58)
Обе команды забьют
Да
28.57% (32)
Нет
71.43% (80)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
46.1% (53)
3:0 Бенфика
16.5% (19)
2:1 Бенфика
16.5% (19)
3:1 Бенфика
9.6% (11)
1:0 Бенфика
3.5% (4)
4:0 Бенфика
2.6% (3)
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