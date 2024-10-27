Тур: 9. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Мартинш Тьягу
0'
4' Желтая карточкаПанзо Джонатан
1:0
12' ГолАктюркоглу Мухаммед
2:0
16' ГолАктюркоглу Мухаммед
30' Желтая карточкаДи Мария Анхель
Ход матча
12'
16'
30'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Араужу
Томаш
10
Кекчю
Оркун
20
Томе
Жоау
98
Ричардс
Омар
34
Тыкназ
Демир
19
Бондосо
Кико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Каборе ИссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Томе ЖоауЗащитник
-
98 Ричардс ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Тыкназ ДемирПолузащитник
-
19 Бондосо КикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Жонатан ЛуисПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мораиш ТиагуНападающий
-
21 Граса ЖоауНападающий
-
22 Хассан АхмедНападающий
-
80 Польманн ОлеНападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
История личных встреч
Бенфика
Риу Аве
32 матча
100%
32 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
21.9%
15.6%
20 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.9%
18.8%
9.3%
23 победы 6 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
38 матчей
84.2%
10.5%
5.3%
32 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
52.6%
39.5%
7.9%
20 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
60.5%
26.3%
13.2%
23 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
58
30
Голов в среднем за матч
2.9
1.67
Среднее время на гол
31
54
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
0.89
0.75
Среднее время на гол
101
120
Всего голов
74
45
Голов в среднем за матч
1.95
1.18
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
46
76
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|0.5
|Кекчю Оркун
|2
|0.25
|Павлидис Вангелис
|2
|0.25
|Флорентину
|2
|0.25
|Ди Мария Анхель
|1
|0.13
|Отаменди Николас
|1
|0.13
|Эурснес Фредрик
|1
|0.13
|Говейя Тьягу
|1
|0.13
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.13
|Силва Антониу
|1
|0.13
|Кабрал Артур
|1
|0.13
|Амдуни Зеки
|1
|0.13
|Леонардо Маркос
|1 (1)
|0.13
|Бах Александр
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|3 (1)
|0.33
|Хассан Ахмед
|1
|0.11
|Патрик II
|1
|0.11
|Бондосо Кико
|1
|0.11
|Гомеш Витор
|0
|0
|Врусаи Мариус
|0
|0
|Ричардс Омар
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альваро Фернандес
|3
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Говейя Тьягу
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
|Престианни Джанлука
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Патрик II
|3
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|0
|Панзо Джонатан
|2
|0
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Идрисси Амин
|1
|0
|Сантос Адерлан
|1
|0
|Врусаи Мариус
|1
|0
|Ричардс Омар
|1
|0
|Панталон Ренато
|1
|0
|Тыкназ Демир
|1
|0
|Luis Freire
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Риу Аве
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
5
Бенфика
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Риу Аве
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
13
1
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
100%
76-90
Пропущено
2
10
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
100%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
17
6
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
6%
1
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
7
41%
1
17%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
3
60%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
2
40%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Фейеноорд 1:3 Певидем СК - Бенфика 0:2 Бенфика - Атлетико М 4:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1
Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0
Риу Аве
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетику КП - Риу Аве 1:3 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Брага - Риу Аве 4:0 Риу Аве - Эшторил 2:2
АВС - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Арока 1:0 Порту - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1
Результаты матчей
Бенфика
Риу Аве
Точный счет
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
43
17
43
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 2
|27
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 4
|21
|3.
|2:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 5
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 10
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|13.
|0:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|3 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|0:2 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|18.
|0:2 Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
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- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|12 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|6
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Бенфика
|Актюркоглу Мухаммед
|4 (2)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 6
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 3
|Эшторил
|Коста Мишел
|4
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 2:0 Риу Аве
Исход игры
Бенфика
98.3% (113)
Ничья
0.9% (1)
Риу Аве
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (54)
Меньше
51.79% (58)
Обе команды забьют
Да
28.57% (32)
Нет
71.43% (80)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
46.1% (53)
3:0 Бенфика
16.5% (19)
2:1 Бенфика
16.5% (19)
3:1 Бенфика
9.6% (11)
1:0 Бенфика
3.5% (4)
4:0 Бенфика
2.6% (3)
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