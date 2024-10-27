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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Мартинш Тьягу
Бенфика
5:0
Конец матча
Риу Аве
0'
4' Желтая карточка
Панзо Джонатан
1:0
12' Гол
Актюркоглу Мухаммед
2:0
16' Гол
Актюркоглу Мухаммед
30' Желтая карточка
Ди Мария Анхель
3:0
45' Гол
Актюркоглу Мухаммед
4:0
79' Гол
Скьеллеруп Андреас
5:0
81' Гол
Амдуни Зеки
90'+3

Ход матча

4'
 
Панзо Джонатан
12'
Актюркоглу Мухаммед
1:0
16'
Актюркоглу Мухаммед
(Ди Мария Анхель)
2:0
30'
Ди Мария Анхель
 
31'
 
Панталон Ренато
Панзо Джонатан
45'
Актюркоглу Мухаммед
3:0
46'
 
Граса Жоау
Новаиш Жоау
46'
 
Польманн Оле
Агилера Брэндон
62'
 
Медина Тобиас
Бондосо Кико
63'
Кабрал Артур
Павлидис Вангелис
 
63'
Амдуни Зеки
Актюркоглу Мухаммед
 
77'
Саншеш Ренату
Ди Мария Анхель
 
77'
Скьеллеруп Андреас
Эурснес Фредрик
 
79'
Скьеллеруп Андреас
(Альваро Фернандес)
4:0
81'
 
Томе Жоау
81'
Амдуни Зеки
5:0
81'
 
Роналдо Фабио
Бах Александр
82'
Каборе Исса
 
Прогнозы 115
Бенфика 98.3% (113)
X 0.9% (1)
Риу Аве 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
30
Отаменди
Николас
44
Араужу
Томаш
3
Альваро
Фернандес
8
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
17
Актюркоглу
Мухаммед
37
Бесте
Ян-Никлас
14
Павлидис
Вангелис
1
Мишта
Цезарий
2
Панзо
Джонатан
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Томе
Жоау
98
Ричардс
Омар
16
Агилера
Брэндон
6
Новаиш
Жоау
34
Тыкназ
Демир
19
Бондосо
Кико
9
Афонсо
Клейтон
Мишель
Бенфика
4-2-3-1
Риу Аве
5-4-1

История личных встреч

Бенфика
Риу Аве

32 матча

100%
32 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
21.9%
15.6%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.9%
18.8%
9.3%
23 победы 6 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

38 матчей

84.2%
10.5%
5.3%
32 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.6%
39.5%
7.9%
20 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

60.5%
26.3%
13.2%
23 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
К
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:2
КЛ
2:1
ПЛ
5:1
К
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
С
0:0
К
1:0
КЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

58
30

Голов в среднем за матч

2.9
1.67

Среднее время на гол

31
54

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

0.89
0.75

Среднее время на гол

101
120

Всего голов

74
45

Голов в среднем за матч

1.95
1.18

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

46
76

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Актюркоглу Мухаммед 5 0.63
Кекчю Оркун 2 0.25
Павлидис Вангелис 2 0.25
Флорентину 2 0.25
Амдуни Зеки 2 0.25
Ди Мария Анхель 1 0.13
Отаменди Николас 1 0.13
Эурснес Фредрик 1 0.13
Говейя Тьягу 1 0.13
Рольхейсер Бенхамин 1 0.13
Силва Антониу 1 0.13
Кабрал Артур 1 0.13
Скьеллеруп Андреас 1 0.13
Леонардо Маркос 1 (1) 0.13
Альваро Фернандес 0 0
Бах Александр 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 (1) 0.33
Хассан Ахмед 1 0.11
Патрик II 1 0.11
Бондосо Кико 1 0.11
Гомеш Витор 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Ричардс Омар 0 0
Тыкназ Демир 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альваро Фернандес 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Ди Мария Анхель 1 0
Отаменди Николас 1 0
Мариу Жоау 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Флорентину 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Говейя Тьягу 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Силва Антониу 1 0
Престианни Джанлука 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик II 3 1
Афонсо Клейтон Мишель 2 0
Панзо Джонатан 2 0
Хассан Ахмед 1 0
Идрисси Амин 1 0
Сантос Адерлан 1 0
Врусаи Мариус 1 0
Ричардс Омар 1 0
Панталон Ренато 1 0
Тыкназ Демир 1 0
Luis Freire 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Риу Аве
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
5
Бенфика
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Риу Аве
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

13
1
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
100%
76-90

Пропущено

2
10
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
100%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

17
6
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
6%
1
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
7
41%
1
17%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
3
60%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
2
40%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Фейеноорд 1:3 Певидем СК - Бенфика 0:2 Бенфика - Атлетико М 4:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1
Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0
Риу Аве
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетику КП - Риу Аве 1:3 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Брага - Риу Аве 4:0 Риу Аве - Эшторил 2:2
АВС - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Арока 1:0 Порту - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1

Результаты матчей

Бенфика
Риу Аве

Точный счет

1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
3
1
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
3
1.5
1
7
4
3
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 30 - 2 27
2.
Порту
 Заявка 8 7 0 1 18 - 4 21
3.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 22 - 5 19
4.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 4 2 2 9 - 8 14
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
9.
Каса Пия
 Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
10.
Жил Висенте
 Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
12.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
13.
Риу Аве
 Заявка 9 2 2 5 6 - 18 8
14.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
15.
Боавишта
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
16.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 9 1 1 7 3 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
10.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Морейренсе
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
17.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
18.
Риу Аве
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 12 (1)
Порту Галено Вандерсон 6
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 5 (2)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
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Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Эшторил Коста Мишел 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 115
    Бенфика 98.3% (113)
    X 0.9% (1)
    Риу Аве 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 5:0 Риу Аве

    Исход игры
    Бенфика
    98.3% (113)
    Ничья
    0.9% (1)
    Риу Аве
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (54)
    Меньше
    51.79% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    28.57% (32)
    Нет
    71.43% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    46.1% (53)
    3:0 Бенфика
    16.5% (19)
    2:1 Бенфика
    16.5% (19)
    3:1 Бенфика
    9.6% (11)
    1:0 Бенфика
    3.5% (4)
    4:0 Бенфика
    2.6% (3)
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