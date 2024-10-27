Тур: 9. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Мартинш Тьягу
0'
4' Желтая карточкаПанзо Джонатан
1:0
12' ГолАктюркоглу Мухаммед
2:0
16' ГолАктюркоглу Мухаммед
30' Желтая карточкаДи Мария Анхель
3:0
45' ГолАктюркоглу Мухаммед
4:0
79' ГолСкьеллеруп Андреас
5:0
81' ГолАмдуни Зеки
90'+3
Ход матча
12'
16'
30'
45'
79'
81'
81'
5:0
82'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Араужу
Томаш
10
Кекчю
Оркун
20
Томе
Жоау
98
Ричардс
Омар
34
Тыкназ
Демир
19
Бондосо
Кико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Каборе ИссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Томе ЖоауЗащитник
-
98 Ричардс ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Тыкназ ДемирПолузащитник
-
19 Бондосо КикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Жонатан ЛуисПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мораиш ТиагуНападающий
-
21 Граса ЖоауНападающий
-
22 Хассан АхмедНападающий
-
80 Польманн ОлеНападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
История личных встреч
Бенфика
Риу Аве
32 матча
100%
32 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
21.9%
15.6%
20 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.9%
18.8%
9.3%
23 победы 6 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
38 матчей
84.2%
10.5%
5.3%
32 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
52.6%
39.5%
7.9%
20 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
60.5%
26.3%
13.2%
23 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
58
30
Голов в среднем за матч
2.9
1.67
Среднее время на гол
31
54
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
0.89
0.75
Среднее время на гол
101
120
Всего голов
74
45
Голов в среднем за матч
1.95
1.18
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
46
76
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Актюркоглу Мухаммед
|5
|0.63
|Кекчю Оркун
|2
|0.25
|Павлидис Вангелис
|2
|0.25
|Флорентину
|2
|0.25
|Амдуни Зеки
|2
|0.25
|Ди Мария Анхель
|1
|0.13
|Отаменди Николас
|1
|0.13
|Эурснес Фредрик
|1
|0.13
|Говейя Тьягу
|1
|0.13
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.13
|Силва Антониу
|1
|0.13
|Кабрал Артур
|1
|0.13
|Скьеллеруп Андреас
|1
|0.13
|Леонардо Маркос
|1 (1)
|0.13
|Альваро Фернандес
|0
|0
|Бах Александр
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|3 (1)
|0.33
|Хассан Ахмед
|1
|0.11
|Патрик II
|1
|0.11
|Бондосо Кико
|1
|0.11
|Гомеш Витор
|0
|0
|Врусаи Мариус
|0
|0
|Ричардс Омар
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альваро Фернандес
|3
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Говейя Тьягу
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
|Престианни Джанлука
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Патрик II
|3
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|0
|Панзо Джонатан
|2
|0
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Идрисси Амин
|1
|0
|Сантос Адерлан
|1
|0
|Врусаи Мариус
|1
|0
|Ричардс Омар
|1
|0
|Панталон Ренато
|1
|0
|Тыкназ Демир
|1
|0
|Luis Freire
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Риу Аве
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
5
Бенфика
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Риу Аве
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
13
1
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
100%
76-90
Пропущено
2
10
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
100%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
17
6
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
6%
1
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
7
41%
1
17%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
3
60%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
2
40%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Фейеноорд 1:3 Певидем СК - Бенфика 0:2 Бенфика - Атлетико М 4:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1
Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0
Риу Аве
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетику КП - Риу Аве 1:3 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Брага - Риу Аве 4:0 Риу Аве - Эшторил 2:2
АВС - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Арока 1:0 Порту - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1
Результаты матчей
Бенфика
Риу Аве
Точный счет
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
43
17
43
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 2
|27
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 4
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 5
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 10
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 18
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|3 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|12 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|6
|Бенфика
|Актюркоглу Мухаммед
|5 (2)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 6
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 3
|Эшторил
|Коста Мишел
|4
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 5:0 Риу Аве
Исход игры
Бенфика
98.3% (113)
Ничья
0.9% (1)
Риу Аве
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (54)
Меньше
51.79% (58)
Обе команды забьют
Да
28.57% (32)
Нет
71.43% (80)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
46.1% (53)
3:0 Бенфика
16.5% (19)
2:1 Бенфика
16.5% (19)
3:1 Бенфика
9.6% (11)
1:0 Бенфика
3.5% (4)
4:0 Бенфика
2.6% (3)
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