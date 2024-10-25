Тур: 13. Стадион: Солидарность Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Крылья Советов
Краснодар
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
27 матчей
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
19
Голов в среднем за матч
0.77
1.36
Среднее время на гол
117
66
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.08
Среднее время на гол
66
83
Всего голов
29
33
Голов в среднем за матч
1.07
1.22
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
83
73
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орозко Франко
|3
|0.25
|Галдамес Томас
|2
|0.17
|Костанца Фернандо
|1
|0.08
|Сергеев Иван
|1
|0.08
|Олейников Иван
|1
|0.08
|Печенин Кирилл
|1
|0.08
|Ороз Алоис
|1
|0.08
|Гарре Бенхамин
|1 (1)
|0.08
|Рассказов Николай
|0
|0
|Ежов Роман
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6
|0.5
|Сперцян Эдуард
|5 (1)
|0.42
|Виктор Са
|3
|0.25
|Батчи Жоау
|2
|0.17
|Кобнан Мозес
|2
|0.17
|Кривцов Никита
|2
|0.17
|Смолов Фёдор
|1
|0.08
|Ленини Кевин
|1
|0.08
|Кастаньо Кевин
|1
|0.08
|Тормена Витор
|1
|0.08
|Петров Сергей
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|3
|1
|Солдатенков Александр
|3
|0
|Евгеньев Роман
|1
|1
|Рассказов Николай
|2
|0
|Ежов Роман
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Галдамес Томас
|2
|0
|Дмитриев Игорь
|2
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Ороз Алоис
|1
|0
|Бабкин Сергей
|1
|0
|Попов Павел
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мусаев Мурад
|4
|0
|Коста Диего
|3
|0
|Виктор Са
|3
|0
|Кордоба Джон
|1
|1
|Олаcа Лукас
|2
|0
|Черников Александр
|2
|0
|Гонсалес Джованни
|2
|0
|Ленини Кевин
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Тормена Витор
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0
|Кастаньо Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Краснодар
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
1
Крылья Советов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Краснодар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
12
Крылья Советов
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Краснодар
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
7
12
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
43%
1
8%
61-75
3
43%
2
17%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Забито
5
12
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
60%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
7
58%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
12
24
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
1
8%
2
8%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
4
33%
4
17%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
25%
2
8%
61-75
4
33%
9
38%
76-90
Пропущено
16
6
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
6
38%
1
17%
61-75
2
13%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3
Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0
Краснодар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Краснодар - Пари НН 1:2 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Краснодар - Химки 4:0 Ахмат - Краснодар 3:0
Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2
Результаты матчей
Крылья Советов
Краснодар
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
51
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
102
48
84
111
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|25 - 5
|30
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 16
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 7
|23
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 12
|23
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 19
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 25
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|5 - 10
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|15.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|14 - 22
|8
|16.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 17
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
|Факел
|Дзиов Макс
|1 4
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Краснодар
Исход игры
Крылья Советов
4.9% (3)
Ничья
8.2% (5)
Краснодар
86.9% (53)
Тотал 2.5
Больше
67.27% (37)
Меньше
32.73% (18)
Обе команды забьют
Да
67.27% (37)
Нет
32.73% (18)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
44.3% (27)
0:2 Краснодар
14.8% (9)
0:1 Краснодар
8.2% (5)
1:1 Ничья
4.9% (3)
1:3 Краснодар
4.9% (3)
0:3 Краснодар
4.9% (3)
1:4 Краснодар
3.3% (2)
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