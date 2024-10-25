  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 60
Крылья Советов 5% (3)
X 8.3% (5)
Краснодар 86.7% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Краснодар
3.90
Реклама, betcity.ru
3.95
Реклама, zenit.win
2.02
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Крылья Советов
Краснодар

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

27 матчей

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ТМК
1:0
ПЛ
4:2
ТМК
2:1
ПЛ
1:0
К
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
К
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

10
19

Голов в среднем за матч

0.77
1.36

Среднее время на гол

117
66

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.08

Среднее время на гол

66
83

Всего голов

29
33

Голов в среднем за матч

1.07
1.22

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

83
73

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орозко Франко 3 0.25
Галдамес Томас 2 0.17
Костанца Фернандо 1 0.08
Сергеев Иван 1 0.08
Олейников Иван 1 0.08
Печенин Кирилл 1 0.08
Ороз Алоис 1 0.08
Гарре Бенхамин 1 (1) 0.08
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 0.5
Сперцян Эдуард 5 (1) 0.42
Виктор Са 3 0.25
Батчи Жоау 2 0.17
Кобнан Мозес 2 0.17
Кривцов Никита 2 0.17
Смолов Фёдор 1 0.08
Ленини Кевин 1 0.08
Кастаньо Кевин 1 0.08
Тормена Витор 1 0.08
Петров Сергей 0 0
Олаcа Лукас 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 3 1
Солдатенков Александр 3 0
Евгеньев Роман 1 1
Рассказов Николай 2 0
Ежов Роман 2 0
Витюгов Максим 2 0
Галдамес Томас 2 0
Дмитриев Игорь 2 0
Бейл Гленн 1 0
Олейников Иван 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Ороз Алоис 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Попов Павел 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусаев Мурад 4 0
Коста Диего 3 0
Виктор Са 3 0
Кордоба Джон 1 1
Олаcа Лукас 2 0
Черников Александр 2 0
Гонсалес Джованни 2 0
Ленини Кевин 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Тормена Витор 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Кастаньо Кевин 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Краснодар
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
1
Крылья Советов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Краснодар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
12
Крылья Советов
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Краснодар
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

7
12
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
43%
1
8%
61-75
3
43%
2
17%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Забито

5
12
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
60%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
7
58%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

12
24
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
1
8%
2
8%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
4
33%
4
17%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
25%
2
8%
61-75
4
33%
9
38%
76-90

Пропущено

16
6
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
6
38%
1
17%
61-75
2
13%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3
Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0
Краснодар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Краснодар - Пари НН 1:2 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Краснодар - Химки 4:0 Ахмат - Краснодар 3:0
Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2

Результаты матчей

Крылья Советов
Краснодар

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
5
1
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
8
4
1
11
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 3 0 25 - 5 30
2.
Зенит
 Заявка 12 9 2 1 28 - 4 29
3.
Локомотив Москва
 Заявка 12 9 0 3 26 - 16 27
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 2 3 22 - 7 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 23 - 12 23
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 5 4 3 17 - 12 19
7.
Рубин
 Заявка 12 4 3 5 14 - 19 15
8.
Ростов
 Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
9.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 3 6 11 - 17 12
10.
Акрон
 Заявка 12 3 3 6 16 - 25 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 3 6 12 - 22 12
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 2 5 5 5 - 10 11
13.
Химки
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
14.
Факел
 Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 14 - 22 8
16.
Ахмат
 Заявка 12 0 6 6 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
11.
Оренбург
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
12.
Химки
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Пари НН
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Локомотив Москва
 Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Ростов
 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
14.
Факел
 Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
Факел Квеквескири Ираклий 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 44.3% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 60
    Крылья Советов 5% (3)
    X 8.3% (5)
    Краснодар 86.7% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Краснодар
    3.90
    Реклама, betcity.ru
    3.95
    Реклама, zenit.win
    2.02
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Крылья Советов - Краснодар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Краснодар

    Исход игры
    Крылья Советов
    4.9% (3)
    Ничья
    8.2% (5)
    Краснодар
    86.9% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.27% (37)
    Меньше
    32.73% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    67.27% (37)
    Нет
    32.73% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    44.3% (27)
    0:2 Краснодар
    14.8% (9)
    0:1 Краснодар
    8.2% (5)
    1:1 Ничья
    4.9% (3)
    1:3 Краснодар
    4.9% (3)
    0:3 Краснодар
    4.9% (3)
    1:4 Краснодар
    3.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Крылья Советов
    Краснодар
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный