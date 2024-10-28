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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 14450
Юргорден
2:1
Конец матча
Вестерос
0'
0:1
22' Гол
Саиди Абдельрахман
1:1
30' Гол
Нгуэн Токмак
45' Желтая карточка
Alexander Warneryd
45' Желтая карточка
Нгуэн Токмак
45' Желтая карточка
Йенссон Исак
2:1
48' Гол
Хуммет Денис
79' Желтая карточка
Бузаине Элиас
90'+5
35
Ринне
Якоб
18
Штоль
Адам
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
27
Косуги
Кейта
6
Шуллер
Расмус
13
Стенссон
Даниэль
23
Викхейм
Густав
16
Гулликсен
Тобиас
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
35
Браттберг
Йохан
3
Гранат
Густав
18
Нсабиумва
Фредерик
31
Йенссон
Исак
29
Alexander
Warneryd
10
Daniel
Ask
24
Marcus
Linday
44
Max
Larsson
8
Ахлинви
Маттео
17
Диабате
Ибрахим
30
Саиди
Абдельрахман
Юргорден
4-2-3-1
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Юргорден
Вестерос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

А
0:2
ТМК
0:0
ТМК
3:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 12 (1) 0.43
Нгуэн Токмак 6 0.21
Гулликсен Тобиас 5 0.18
Бергвалль Лукас 3 0.11
Сабович Бесард 3 0.11
Фаллениус Оскар 2 0.07
Samuel Holm 2 0.07
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.07
Викхейм Густав 1 0.04
Хаарала Сантери 1 0.04
Косуги Кейта 1 0.04
Тенхо Миро 1 0.04
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Берг Виктор 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 8 (1) 0.29
Ахлинви Маттео 3 0.11
Ослунд Патрик 3 0.11
Viktor Granath 3 0.11
Оффия Генри 3 0.11
Йоханссон Саймон 1 0.04
Йенссон Исак 1 0.04
Рибейро Педро III 1 0.04
Гранат Густав 1 0.04
Диабате Ибрахим 1 0.04
Гефверт Симон 1 0.04
Herman Magnusson 1 0.04
Jabir Abdihakim Ali 1 0.04
Alexander Warneryd 0 0
Max Larsson 0 0
Daniel Ask 0 0
Джебара Камиль 0 0
Бузаине Элиас 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 10 0
Ларссон Якоб 5 0
Викхейм Густав 4 0
Гулликсен Тобиас 4 0
Приске Аугуст 4 0
Нгуэн Токмак 2 1
Samuel Holm 3 0
Радетинац Харис 2 0
Экдаль Альбин 2 0
Шуллер Расмус 2 0
Ринне Якоб 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Бергвалль Лукас 2 0
Kim Bergstrand 0 1
Эрикссон Магнус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Юханссон Петр 1 0
Штоль Адам 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Берг Виктор 1 0
Theo Bergvall 1 0
Косуги Кейта 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 5 0
Alexander Warneryd 4 0
Саиди Абдельрахман 3 0
Ахлинви Маттео 3 0
Джебара Камиль 3 0
Max Larsson 3 0
Marcus Linday 3 0
Дуглас Алекс 2 0
Daniel Ask 2 0
Herman Magnusson 2 0
Бузаине Элиас 2 0
Рибейро Педро III 1 0
Йенссон Исак 1 0
Ослунд Патрик 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Viktor Granath 1 0
Karl Gunnarsson 1 0

Результаты матчей

Юргорден
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Вестерос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
6
Юргорден
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Вестерос
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

23
9
Юргорден
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Вестерос
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (10)
50% (14)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

29
15

Голы по времени матча

Забито

18
11
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
3
27%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
5
28%
3
27%
76-90

Пропущено

14
21
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
7%
2
10%
1-15
4
29%
4
19%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
2
14%
6
29%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
2
14%
5
24%
76-90

Забито

25
14
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
3
12%
1
7%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
4
16%
3
21%
31-45
5
20%
2
14%
46-60
4
16%
3
21%
61-75
6
24%
4
29%
76-90

Пропущено

18
21
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
5
24%
16-30
2
11%
8
38%
31-45
4
22%
4
19%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
4
22%
1
5%
76-90

Забито

43
25
17 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
4
9%
1
4%
1-15
8
19%
4
16%
16-30
5
12%
4
16%
31-45
9
21%
4
16%
46-60
6
14%
5
20%
61-75
11
26%
7
28%
76-90

Пропущено

32
42
14 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 25
3
9%
4
10%
1-15
7
22%
9
21%
16-30
4
13%
11
26%
31-45
6
19%
10
24%
46-60
6
19%
2
5%
61-75
6
19%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2 Хаммарбю - Юргорден 2:0 ФК Ярфалла - Юргорден 1:6 Юргорден - Кальмар 1:1
ЛАСК - Юргорден 2:2 Вернаму - Юргорден 1:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2
Вестерос
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерос - Мальмё 1:1 АИК - Вестерос 1:2 Мьельбю - Вестерос 2:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1
Вестерос - Гётеборг 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Вестерос - ГАИС 2:3 Вестерос - АИК 2:1 Вестерос - Сириус 1:2 Хальмстад - Вестерос 0:1 Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4

Результаты матчей

Юргорден
Вестерос

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
8 раз 29%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 29%
2
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
4
10
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
7
7
1.5
1
13
4
10
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
18
10
13
15
1.5
5
23
5
23
2.5
1
27
2
26
3.5
1
27
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 28 18 7 3 63 - 22 61
2.
Хаммарбю
 28 16 5 7 48 - 22 53
3.
АИК
 28 16 3 9 41 - 39 51
4.
Юргорден
 28 15 5 8 42 - 35 50
5.
Мьельбю
 28 13 7 8 42 - 34 46
6.
Хеккен
 28 12 6 10 53 - 48 42
7.
ГАИС
 28 12 6 10 32 - 32 42
8.
Эльфсборг
 28 12 5 11 51 - 44 41
9.
Сириус
 28 12 4 12 45 - 43 40
10.
Броммапойкарна
 28 8 10 10 45 - 50 34
11.
ИФК Норрчепинг
 28 8 7 13 34 - 54 31
12.
Хальмстад
 28 9 3 16 30 - 45 30
13.
Гётеборг
 28 7 9 12 32 - 41 30
14.
Вернаму
 28 6 9 13 29 - 40 27
15.
Кальмар
 28 7 5 16 36 - 57 26
16.
Вестерос
 28 5 5 18 25 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 14 12 1 1 36 - 6 37
2.
Хаммарбю
 14 9 3 2 28 - 10 30
3.
Мьельбю
 14 8 5 1 27 - 16 29
4.
АИК
 14 9 1 4 24 - 14 28
5.
ГАИС
 14 8 4 2 20 - 10 28
6.
Эльфсборг
 14 8 3 3 31 - 16 27
7.
Юргорден
 14 7 4 3 18 - 14 25
8.
Хеккен
 14 6 3 5 30 - 23 21
9.
Сириус
 14 6 2 6 26 - 21 20
10.
Хальмстад
 14 6 2 6 18 - 14 20
11.
ИФК Норрчепинг
 14 5 2 7 18 - 27 17
12.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 20 - 26 17
13.
Гётеборг
 14 3 5 6 13 - 19 14
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 14 2 3 9 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 14 8 1 5 24 - 21 25
2.
Мальмё
 14 6 6 2 27 - 16 24
3.
Хаммарбю
 14 7 2 5 20 - 12 23
4.
АИК
 14 7 2 5 17 - 25 23
5.
Хеккен
 14 6 3 5 23 - 25 21
6.
Сириус
 14 6 2 6 19 - 22 20
7.
Вернаму
 14 4 6 4 15 - 13 18
8.
Мьельбю
 14 5 2 7 15 - 18 17
9.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 25 - 24 17
10.
Гётеборг
 14 4 4 6 19 - 22 16
11.
Кальмар
 14 4 3 7 18 - 28 15
12.
Эльфсборг
 14 4 2 8 20 - 28 14
13.
ГАИС
 14 4 2 8 12 - 22 14
14.
ИФК Норрчепинг
 14 3 5 6 16 - 27 14
15.
Хальмстад
 14 3 1 10 12 - 31 10
16.
Вестерос
 14 2 2 10 11 - 21 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Юргорден Хуммет Денис 12 (4)
АИК Питтас Яннис 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Юргорден Сабович Бесард 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Беширович Дино 8
Весь список
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