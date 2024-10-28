Тур: 28. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 14450
0'
0:1
22' ГолСаиди Абдельрахман
1:1
30' ГолНгуэн Токмак
45' Желтая карточкаAlexander Warneryd
45' Желтая карточкаНгуэн Токмак
45' Желтая карточкаЙенссон Исак
2:1
48' ГолХуммет Денис
79' Желтая карточкаБузаине Элиас
90'+5
Ход матча
22'
30'
1:1
45'
45'
48'
2:1
79'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 8
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
35
Ринне
Якоб
18
Штоль
Адам
27
Косуги
Кейта
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
31
Йенссон
Исак
10
Daniel
Ask
44
Max
Larsson
- Основной состав
-
35 Ринне ЯкобВратарь
-
18 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Косуги КейтаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
45 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
16 Floris Smand
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Юргорден
Вестерос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|12 (1)
|0.43
|Нгуэн Токмак
|6
|0.21
|Гулликсен Тобиас
|5
|0.18
|Бергвалль Лукас
|3
|0.11
|Сабович Бесард
|3
|0.11
|Фаллениус Оскар
|2
|0.07
|Samuel Holm
|2
|0.07
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.07
|Викхейм Густав
|1
|0.04
|Хаарала Сантери
|1
|0.04
|Косуги Кейта
|1
|0.04
|Тенхо Миро
|1
|0.04
|Даль Самуэль
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
|Берг Виктор
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|8 (1)
|0.29
|Ахлинви Маттео
|3
|0.11
|Ослунд Патрик
|3
|0.11
|Viktor Granath
|3
|0.11
|Оффия Генри
|3
|0.11
|Йоханссон Саймон
|1
|0.04
|Йенссон Исак
|1
|0.04
|Рибейро Педро III
|1
|0.04
|Гранат Густав
|1
|0.04
|Диабате Ибрахим
|1
|0.04
|Гефверт Симон
|1
|0.04
|Herman Magnusson
|1
|0.04
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.04
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Max Larsson
|0
|0
|Daniel Ask
|0
|0
|Джебара Камиль
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|10
|0
|Ларссон Якоб
|5
|0
|Викхейм Густав
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|4
|0
|Приске Аугуст
|4
|0
|Нгуэн Токмак
|2
|1
|Samuel Holm
|3
|0
|Радетинац Харис
|2
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Шуллер Расмус
|2
|0
|Ринне Якоб
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Бергвалль Лукас
|2
|0
|Kim Bergstrand
|0
|1
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Theo Bergvall
|1
|0
|Косуги Кейта
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|5
|0
|Alexander Warneryd
|4
|0
|Саиди Абдельрахман
|3
|0
|Ахлинви Маттео
|3
|0
|Джебара Камиль
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Marcus Linday
|3
|0
|Дуглас Алекс
|2
|0
|Daniel Ask
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Бузаине Элиас
|2
|0
|Рибейро Педро III
|1
|0
|Йенссон Исак
|1
|0
|Ослунд Патрик
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
|Karl Gunnarsson
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Вестерос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
6
Юргорден
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Вестерос
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
23
9
Юргорден
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Вестерос
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (10)
50% (14)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
29
15
Голы по времени матча
Забито
18
11
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
3
27%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
5
28%
3
27%
76-90
Пропущено
14
21
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
7%
2
10%
1-15
4
29%
4
19%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
2
14%
6
29%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
2
14%
5
24%
76-90
Забито
25
14
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
3
12%
1
7%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
4
16%
3
21%
31-45
5
20%
2
14%
46-60
4
16%
3
21%
61-75
6
24%
4
29%
76-90
Пропущено
18
21
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
5
24%
16-30
2
11%
8
38%
31-45
4
22%
4
19%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
4
22%
1
5%
76-90
Забито
43
25
17 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
4
9%
1
4%
1-15
8
19%
4
16%
16-30
5
12%
4
16%
31-45
9
21%
4
16%
46-60
6
14%
5
20%
61-75
11
26%
7
28%
76-90
Пропущено
32
42
14 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 25
3
9%
4
10%
1-15
7
22%
9
21%
16-30
4
13%
11
26%
31-45
6
19%
10
24%
46-60
6
19%
2
5%
61-75
6
19%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2 Хаммарбю - Юргорден 2:0 ФК Ярфалла - Юргорден 1:6 Юргорден - Кальмар 1:1
ЛАСК - Юргорден 2:2 Вернаму - Юргорден 1:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2
Вестерос
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерос - Мальмё 1:1 АИК - Вестерос 1:2 Мьельбю - Вестерос 2:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1
Вестерос - Гётеборг 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Вестерос - ГАИС 2:3 Вестерос - АИК 2:1 Вестерос - Сириус 1:2 Хальмстад - Вестерос 0:1 Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4
Результаты матчей
Юргорден
Вестерос
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
8 раз 29%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 29%
2
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
68
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
77
113
410
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
1810
1315
523
523
127
226
127
127
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|12 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|12 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8