Тур: 28. Стадион: Эледа. Зрители: 21258
0'
0:1
25' ГолСкеллеруп Лаурс
41' Желтая карточкаКристиансен Андерс
1:1
59' ГолАли Таха Абди
62' Желтая карточкаСвенссон Густаф
2:1
78' ГолБолин Уго
90' Желтая карточкаЙонсен Лассер Берг
90' Желтая карточкаАли Таха Абди
90'+13
Ход матча
25'
0:1
59'
62'
78'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
27
Далин
Юхан
19
Рослер
Колин
16
Берг
Оливер
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Крузе ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Noah Tolf
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Мальмё
Гётеборг
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.9%
21.7%
4.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
38 матчей
50%
23.7%
26.3%
19 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
44.7%
31.6%
23.7%
17 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.1%
34.2%
23.7%
16 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
12
26
Голов в среднем за матч
0.67
1.3
Среднее время на гол
135
69
Всего голов
44
53
Голов в среднем за матч
1.16
1.39
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
77
64
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|15
|0.54
|Ботхейм Эрик
|12 (1)
|0.43
|Болин Уго
|9
|0.32
|Нанаси Себастьян
|6
|0.21
|Кристиансен Андерс
|5
|0.18
|Рикс Сёрен
|3
|0.11
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0.07
|Корнелиус Дерек
|2
|0.07
|Али Таха Абди
|1
|0.04
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.04
|Веккья Стефано
|1
|0.04
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0.04
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|7
|0.25
|Норлин Густаф
|4
|0.14
|Скеллеруп Лаурс
|4
|0.14
|Лундквист Рамон-Паскаль
|3
|0.11
|Тордарсон Колбейнн
|2
|0.07
|Thomas Santos
|2
|0.07
|Свенссон Густаф
|2
|0.07
|Петтерссон Оскар
|2
|0.07
|Муколли Арбнор
|2
|0.07
|Ольссон Себастьян
|1
|0.04
|Ялькуйе Малик
|1
|0.04
|Вендт Оскар
|1
|0.04
|Карлстранд Линус
|1
|0.04
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Трондсен Андерс
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розенгрен Отто
|5
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Пенья Серхио
|4
|0
|Рикс Сёрен
|4
|0
|Йонсен Лассер Берг
|4
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|4
|0
|Кристиансен Андерс
|3
|0
|Далин Юхан
|3
|0
|Телин Исаак
|3
|0
|Али Таха Абди
|3
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Маколли Элисон
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
|Лукили Закария
|1
|0
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|7
|1
|Ольссон Себастьян
|5
|0
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Багер Йонас
|3
|0
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0
|Петтерссон Оскар
|3
|0
|Ялькуйе Малик
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Карлен Адам
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Крузе Давид
|2
|0
|Hussein Carneil
|0
|1
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Фредериксен Николай
|1
|0
|Норлин Густаф
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Гётеборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
13
Мальмё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Гётеборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
14
Упущенные победы
25
8
Мальмё
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
25% (7)
21% (6)
Гётеборг
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
26
21
Голы по времени матча
Забито
34
20
16 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
5
15%
1
5%
1-15
4
12%
4
20%
16-30
7
21%
3
15%
31-45
7
21%
5
25%
46-60
2
6%
4
20%
61-75
9
26%
3
15%
76-90
Пропущено
8
21
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
13%
1
5%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
5
24%
31-45
1
13%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
1
13%
6
29%
76-90
Забито
27
14
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
4
15%
1
7%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
22%
3
21%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
2
7%
4
29%
61-75
9
33%
5
36%
76-90
Пропущено
16
18
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
25%
7
39%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
5
31%
6
33%
76-90
Забито
61
34
28 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
9
15%
2
6%
1-15
6
10%
4
12%
16-30
13
21%
6
18%
31-45
11
18%
6
18%
46-60
4
7%
8
24%
61-75
18
30%
30%
8
24%
76-90
Пропущено
24
39
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 20
1
4%
1
3%
1-15
5
21%
1
3%
16-30
5
21%
12
31%
31-45
3
13%
7
18%
46-60
4
17%
6
15%
61-75
6
25%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальмё - Олимпиакос 0:1 Вестерос - Мальмё 1:1 Мальмё - Вернаму 1:1 Карабах - Мальмё 1:2
Мальмё - Мьельбю 2:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1
Гётеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гётеборг - АИК 1:2 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - ГАИС 2:0 Вестерос - Гётеборг 1:1
Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хеккен - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2
Результаты матчей
Мальмё
Гётеборг
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
5
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 29%
2
8 раз 29%
4
4 раза 14%
5
4 раза 14%
0
3 раза 11%
3
1 раз 4%
1
15 раз 54%
0
6 раз 21%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
104
212
59
113
59
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
77
59
410
212
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
226
1711
721
919
325
820
424
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|12 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|12 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8