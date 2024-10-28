  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 21258
Мальмё
2:1
Конец матча
Гётеборг
0'
0:1
25' Гол
Скеллеруп Лаурс
41' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
1:1
59' Гол
Али Таха Абди
62' Желтая карточка
Свенссон Густаф
2:1
78' Гол
Болин Уго
90' Желтая карточка
Йонсен Лассер Берг
90' Желтая карточка
Али Таха Абди
90' Желтая карточка
90'+13
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
19
Рослер
Колин
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
10
Кристиансен
Андерс
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
16
Берг
Оливер
9
Телин
Исаак
20
Ботхейм
Эрик
12
Карлстрём
Якоб
5
Ольссон
Себастьян
13
Свенссон
Густаф
8
Багер
Йонас
6
Трондсен
Андерс
23
Тордарсон
Колбейнн
21
Карлен
Адам
7
Петтерссон
Оскар
30
Лундквист
Рамон-Паскаль
14
Норлин
Густаф
9
Скеллеруп
Лаурс
Мальмё
4-4-2
Гётеборг
4-2-3-1

История личных встреч

Мальмё
Гётеборг

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.9%
21.7%
4.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

38 матчей

50%
23.7%
26.3%
19 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

44.7%
31.6%
23.7%
17 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.1%
34.2%
23.7%
16 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

А
0:3
А
2:2
ТМК
0:1
А
0:1
А
2:1
А
1:0
А
0:2
А
2:3
ТМК
2:1
А
3:1
А
0:3
К
2:1
А
1:0
А
0:0
А
0:3
А
1:2
К
1:0
А
2:2
А
1:1
А
3:1
А
0:3
А
2:1
А
0:1
А
2:2
А
0:3
С
3:2
А
3:1
А
1:1
А
1:2
А
2:2
А
0:0
А
0:2
А
2:1
А
0:2
А
0:1
А
2:0
А
2:0
А
1:1

Голы

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

12
26

Голов в среднем за матч

0.67
1.3

Среднее время на гол

135
69

Всего голов

44
53

Голов в среднем за матч

1.16
1.39

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

77
64

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 15 0.54
Ботхейм Эрик 12 (1) 0.43
Болин Уго 9 0.32
Нанаси Себастьян 6 0.21
Кристиансен Андерс 5 0.18
Рикс Сёрен 3 0.11
Йонсен Лассер Берг 2 0.07
Корнелиус Дерек 2 0.07
Али Таха Абди 1 0.04
Пенья Серхио 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.04
Веккья Стефано 1 0.04
Зеттерстрем Нильс 1 0.04
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Берг Оливер 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Мойсандер Никлас 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 7 0.25
Норлин Густаф 4 0.14
Скеллеруп Лаурс 4 0.14
Лундквист Рамон-Паскаль 3 0.11
Тордарсон Колбейнн 2 0.07
Thomas Santos 2 0.07
Свенссон Густаф 2 0.07
Петтерссон Оскар 2 0.07
Муколли Арбнор 2 0.07
Ольссон Себастьян 1 0.04
Ялькуйе Малик 1 0.04
Вендт Оскар 1 0.04
Карлстранд Линус 1 0.04
Саломонссон Эмиль 0 0
Трондсен Андерс 0 0
Карлен Адам 0 0
Lucas Kahed 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розенгрен Отто 5 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
Пенья Серхио 4 0
Рикс Сёрен 4 0
Йонсен Лассер Берг 4 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 4 0
Кристиансен Андерс 3 0
Далин Юхан 3 0
Телин Исаак 3 0
Али Таха Абди 3 0
Янссон Понтус 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Рослер Колин 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Маколли Элисон 1 0
Болин Уго 1 0
Лукили Закария 1 0
Зеттерстрем Нильс 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 7 1
Ольссон Себастьян 5 0
Муколли Арбнор 4 0
Свенссон Густаф 3 0
Багер Йонас 3 0
Эрлингмарк Огюст 3 0
Петтерссон Оскар 3 0
Ялькуйе Малик 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Карлен Адам 2 0
Paulos Abraham 2 0
Крузе Давид 2 0
Hussein Carneil 0 1
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Фредериксен Николай 1 0
Норлин Густаф 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0

Результаты матчей

Мальмё
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Гётеборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
13
Мальмё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Гётеборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

25
8
Мальмё
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
25% (7)
21% (6)
Гётеборг
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

26
21

Голы по времени матча

Забито

34
20
16 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
5
15%
1
5%
1-15
4
12%
4
20%
16-30
7
21%
3
15%
31-45
7
21%
5
25%
46-60
2
6%
4
20%
61-75
9
26%
3
15%
76-90

Пропущено

8
21
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
13%
1
5%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
5
24%
31-45
1
13%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
1
13%
6
29%
76-90

Забито

27
14
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
4
15%
1
7%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
22%
3
21%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
2
7%
4
29%
61-75
9
33%
5
36%
76-90

Пропущено

16
18
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
25%
7
39%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
5
31%
6
33%
76-90

Забито

61
34
28 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
9
15%
2
6%
1-15
6
10%
4
12%
16-30
13
21%
6
18%
31-45
11
18%
6
18%
46-60
4
7%
8
24%
61-75
18
30%
30%
8
24%
76-90

Пропущено

24
39
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 20
1
4%
1
3%
1-15
5
21%
1
3%
16-30
5
21%
12
31%
31-45
3
13%
7
18%
46-60
4
17%
6
15%
61-75
6
25%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальмё - Олимпиакос 0:1 Вестерос - Мальмё 1:1 Мальмё - Вернаму 1:1 Карабах - Мальмё 1:2
Мальмё - Мьельбю 2:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1
Гётеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гётеборг - АИК 1:2 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - ГАИС 2:0 Вестерос - Гётеборг 1:1
Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хеккен - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2

Результаты матчей

Мальмё
Гётеборг

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
5
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 29%
2
8 раз 29%
4
4 раза 14%
5
4 раза 14%
0
3 раза 11%
3
1 раз 4%
1
15 раз 54%
0
6 раз 21%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
10
4
1.5
2
12
5
9
2.5
1
13
5
9
3.5
3
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
7
7
1.5
5
9
4
10
2.5
2
12
3
11
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
22
6
17
11
1.5
7
21
9
19
2.5
3
25
8
20
3.5
4
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 28 18 7 3 63 - 22 61
2.
Хаммарбю
 28 16 5 7 48 - 22 53
3.
АИК
 28 16 3 9 41 - 39 51
4.
Юргорден
 28 15 5 8 42 - 35 50
5.
Мьельбю
 28 13 7 8 42 - 34 46
6.
Хеккен
 28 12 6 10 53 - 48 42
7.
ГАИС
 28 12 6 10 32 - 32 42
8.
Эльфсборг
 28 12 5 11 51 - 44 41
9.
Сириус
 28 12 4 12 45 - 43 40
10.
Броммапойкарна
 28 8 10 10 45 - 50 34
11.
ИФК Норрчепинг
 28 8 7 13 34 - 54 31
12.
Хальмстад
 28 9 3 16 30 - 45 30
13.
Гётеборг
 28 7 9 12 32 - 41 30
14.
Вернаму
 28 6 9 13 29 - 40 27
15.
Кальмар
 28 7 5 16 36 - 57 26
16.
Вестерос
 28 5 5 18 25 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 14 12 1 1 36 - 6 37
2.
Хаммарбю
 14 9 3 2 28 - 10 30
3.
Мьельбю
 14 8 5 1 27 - 16 29
4.
АИК
 14 9 1 4 24 - 14 28
5.
ГАИС
 14 8 4 2 20 - 10 28
6.
Эльфсборг
 14 8 3 3 31 - 16 27
7.
Юргорден
 14 7 4 3 18 - 14 25
8.
Хеккен
 14 6 3 5 30 - 23 21
9.
Сириус
 14 6 2 6 26 - 21 20
10.
Хальмстад
 14 6 2 6 18 - 14 20
11.
ИФК Норрчепинг
 14 5 2 7 18 - 27 17
12.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 20 - 26 17
13.
Гётеборг
 14 3 5 6 13 - 19 14
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 14 2 3 9 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 14 8 1 5 24 - 21 25
2.
Мальмё
 14 6 6 2 27 - 16 24
3.
Хаммарбю
 14 7 2 5 20 - 12 23
4.
АИК
 14 7 2 5 17 - 25 23
5.
Хеккен
 14 6 3 5 23 - 25 21
6.
Сириус
 14 6 2 6 19 - 22 20
7.
Вернаму
 14 4 6 4 15 - 13 18
8.
Мьельбю
 14 5 2 7 15 - 18 17
9.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 25 - 24 17
10.
Гётеборг
 14 4 4 6 19 - 22 16
11.
Кальмар
 14 4 3 7 18 - 28 15
12.
Эльфсборг
 14 4 2 8 20 - 28 14
13.
ГАИС
 14 4 2 8 12 - 22 14
14.
ИФК Норрчепинг
 14 3 5 6 16 - 27 14
15.
Хальмстад
 14 3 1 10 12 - 31 10
16.
Вестерос
 14 2 2 10 11 - 21 8
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Юргорден Хуммет Денис 12 (4)
АИК Питтас Яннис 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Юргорден Сабович Бесард 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Беширович Дино 8
Весь список
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    • 59'
      Г О О О О Л - Али Таха Абди бьет в цель!
    • 46'
      Берг Оливер уходит с поля. Али Таха Абди выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Кристиансен Андерс получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Г О О О О Л - Скеллеруп Лаурс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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