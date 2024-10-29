Тур: 11. Стадион: Аречи.
1:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаMatteo Francesconi
1:0
20' ГолВерде Даниэле
22' Желтая карточкаСисей Йозеф
26' Желтая карточкаБастони Симоне
42' Красная карточкаФиорилло Винченцо
1:1
45' ГолТавшан Элаис
52' Желтая карточкаМаджоре Джулио
90' Желтая карточкаТельо Андрес
90' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
90'+6
Ход матча
20'
1:0
22'
26'
45'
1:1
52'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
20 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
348 Количество передач 511
-
40 Владение мячом, % 60
15
Andrea
Ciofi
11
Сисей
Йозеф
20
Тавшан
Элаис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Тельо АндресПолузащитник
-
24 Браф ДжейденНападающий
- Нападающий
-
11 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Lilian Njoh
-
Главный тренер: Мартушьелло Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Andrea CiofiЗащитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тавшан ЭлаисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
79 Enea Pitti
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
История личных встреч
Салернитана
Чезена
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
0.8
Среднее время на гол
51
112
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.44
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
90
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сими Нванкво
|2 (1)
|0.18
|Браф Джейден
|2
|0.18
|Тонгья Франко
|2
|0.18
|Верде Даниэле
|1
|0.09
|Феррари Джанмарко
|1
|0.09
|Тельо Андрес
|1
|0.09
|Валенсия Диего
|1
|0.09
|Данилюк Флавиус
|1
|0.09
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Влодарчик Шимон
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
|Lilian Njoh
|0
|0
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Shpendi
|6 (4)
|0.55
|Каргбо Аугустус
|3
|0.27
|Престиа Джузеппе
|3
|0.27
|Тавшан Элаис
|2
|0.18
|Emanuele Adamo
|2
|0.18
|Tommaso Berti
|1
|0.09
|Бастони Симоне
|1
|0.09
|Курто Марко
|1
|0.09
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|Кало Джакомо
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Антонуччи Мирко
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тельо Андрес
|5
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Каллон Яя
|2
|1
|Торрегросса Эрнесто
|3
|0
|Сориано Роберто
|2
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Хрустич Айдин
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Браф Джейден
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Аматуччи Лоренцо
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Верде Даниэле
|1
|0
|Дальмонте Никола
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каргбо Аугустус
|4
|1
|Кало Джакомо
|5
|0
|Курто Марко
|4
|0
|Бастони Симоне
|3
|0
|Престиа Джузеппе
|2
|0
|Писсери Маттео
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Andrea Ciofi
|2
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
|Селия Раффаэле
|1
|0
|Cristian Shpendi
|1
|0
|Tommaso Berti
|1
|0
|Matteo Francesconi
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Чезена
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
5
Салернитана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Чезена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
1
12
Салернитана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Чезена
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
4
17
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Забито
4
16
2 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
5
31%
1-15
1
25%
4
25%
16-30
1
25%
3
19%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
11
21
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
2
18%
6
29%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
1
9%
4
19%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
3
27%
1
5%
76-90
Пропущено
16
16
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
4
25%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кремонезе - Салернитана 2:1 Салернитана - Специя 0:2 Палермо - Салернитана 0:1 Салернитана - Катанзаро 0:0
Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0
Чезена
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Чезена - Брешия 2:0 Чезена - Сампдория 3:5 Пиза - Чезена 3:1 Чезена - Мантуя 4:2
Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2
Результаты матчей
Салернитана
Чезена
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Чезена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
47
65
110
29
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Сассуоло
|Пьерини Николас
|4 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Салернитана
|Тельо Андрес
|5
|Чезена
|Кало Джакомо
|5