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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Салернитана
1:1
Конец матча
Чезена
0'
15' Желтая карточка
Matteo Francesconi
1:0
20' Гол
Верде Даниэле
22' Желтая карточка
Сисей Йозеф
26' Желтая карточка
Бастони Симоне
42' Красная карточка
Фиорилло Винченцо
1:1
45' Гол
Тавшан Элаис
52' Желтая карточка
Маджоре Джулио
90' Желтая карточка
Тельо Андрес
90' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
90'+6

Ход матча

15'
 
Matteo Francesconi
20'
Верде Даниэле
(Гильоне Паоло)
1:0
22'
 
Сисей Йозеф
26'
 
Бастони Симоне
36'
Дальмонте Никола
Тонгья Франко
 
42'
Фиорилло Винченцо
 
44'
Francesco Corriere
Дальмонте Никола
 
45'
1:1
Тавшан Элаис
(Сисей Йозеф)
46'
Lilian Njoh
Верде Даниэле
 
46'
 
Антонуччи Мирко
Сисей Йозеф
46'
 
Emanuele Adamo
Matteo Francesconi
52'
Маджоре Джулио
 
53'
 
Cristian Shpendi
Ван Хойдонк Сидней
60'
 
Saber Hraiech
Бастони Симоне
73'
Сими Нванкво
Торрегросса Эрнесто
 
73'
Тельо Андрес
Маджоре Джулио
 
74'
 
Tommaso Berti
Тавшан Элаис
90'
Тельо Андрес
 
90'
Феррари Джанмарко
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 20 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 348 Количество передач 511
  • 40 Владение мячом, % 60
1
Фиорилло
Винченцо
29
Гильоне
Паоло
13
Руджери
Фабио
33
Феррари
Джанмарко
44
Ярошински
Павел
21
Сориано
Роберто
73
Аматуччи
Лоренцо
25
Маджоре
Джулио
31
Верде
Даниэле
10
Торрегросса
Эрнесто
7
Тонгья
Франко
33
Клинсманн
Джонатан
73
Simone
Pieraccini
19
Престиа
Джузеппе
15
Andrea
Ciofi
11
Сисей
Йозеф
70
Matteo
Francesconi
5
Мендичино
Леонардо
30
Бастони
Симоне
13
Селия
Раффаэле
20
Тавшан
Элаис
18
Ван
Хойдонк
Сидней
Салернитана
4-3-3
Чезена
3-5-2

История личных встреч

Салернитана
Чезена

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
3:3
СB
1:1
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:1
СB
0:0
СB
3:0
К
3:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
0.8

Среднее время на гол

51
112

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.44
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сими Нванкво 2 (1) 0.18
Браф Джейден 2 0.18
Тонгья Франко 2 0.18
Верде Даниэле 1 0.09
Феррари Джанмарко 1 0.09
Тельо Андрес 1 0.09
Валенсия Диего 1 0.09
Данилюк Флавиус 1 0.09
Гильоне Паоло 0 0
Влодарчик Шимон 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0
Lilian Njoh 0 0
Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 6 (4) 0.55
Каргбо Аугустус 3 0.27
Престиа Джузеппе 3 0.27
Тавшан Элаис 2 0.18
Emanuele Adamo 2 0.18
Tommaso Berti 1 0.09
Бастони Симоне 1 0.09
Курто Марко 1 0.09
Доннарумма Даниэле 0 0
Кало Джакомо 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Антонуччи Мирко 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тельо Андрес 5 0
Стоянович Петар 4 0
Каллон Яя 2 1
Торрегросса Эрнесто 3 0
Сориано Роберто 2 0
Феррари Джанмарко 2 0
Хрустич Айдин 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Браф Джейден 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Аматуччи Лоренцо 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Верде Даниэле 1 0
Дальмонте Никола 1 0
Бронн Дилан 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каргбо Аугустус 4 1
Кало Джакомо 5 0
Курто Марко 4 0
Бастони Симоне 3 0
Престиа Джузеппе 2 0
Писсери Маттео 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Andrea Ciofi 2 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Селия Раффаэле 1 0
Cristian Shpendi 1 0
Tommaso Berti 1 0
Matteo Francesconi 1 0

Результаты матчей

Салернитана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Чезена
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
5
Салернитана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Чезена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

1
12
Салернитана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Чезена
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
17

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Забито

4
16
2 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
5
31%
1-15
1
25%
4
25%
16-30
1
25%
3
19%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

11
21
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
2
18%
6
29%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
1
9%
4
19%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
3
27%
1
5%
76-90

Пропущено

16
16
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
4
25%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кремонезе - Салернитана 2:1 Салернитана - Специя 0:2 Палермо - Салернитана 0:1 Салернитана - Катанзаро 0:0
Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0
Чезена
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Чезена - Брешия 2:0 Чезена - Сампдория 3:5 Пиза - Чезена 3:1 Чезена - Мантуя 4:2
Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2

Результаты матчей

Салернитана
Чезена

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Чезена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
6
5
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 11 6 4 1 23 - 12 22
2.
Пиза
 10 6 3 1 17 - 11 21
3.
Специя
 11 5 6 0 15 - 8 21
4.
Кремонезе
 11 5 3 3 17 - 13 18
5.
Юве Стабия
 11 4 4 3 13 - 13 16
6.
Палермо
 10 4 3 3 12 - 9 15
7.
Чезена
 11 4 3 4 19 - 18 15
8.
Сампдория
 10 4 2 4 16 - 14 14
9.
Брешия
 11 4 2 5 15 - 17 14
10.
Козенца
 11 3 5 3 9 - 10 14
11.
Бари
 11 2 7 2 11 - 9 13
12.
Зюйдтироль
 10 4 0 6 13 - 17 12
13.
Мантуя
 10 3 3 4 11 - 14 12
14.
Катанзаро
 10 2 6 2 11 - 9 12
15.
Реджана
 11 3 3 5 9 - 11 12
16.
Каррарезе
 11 3 3 5 11 - 13 12
17.
Салернитана
 11 3 3 5 12 - 15 12
18.
Модена
 11 2 5 4 16 - 18 11
19.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 15 9
20.
Фрозиноне
 10 1 4 5 6 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Сассуоло
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Брешия
 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 6 2 3 1 10 - 6 9
8.
Каррарезе
 5 2 2 1 6 - 3 8
9.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
14.
Сампдория
 5 2 1 2 3 - 3 7
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Бари
 6 1 4 1 6 - 6 7
17.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
18.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
19.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
20.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
3.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Юве Стабия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Пиза
 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
7.
Сампдория
 5 2 1 2 13 - 11 7
8.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Читтаделла
 6 2 0 4 4 - 12 6
12.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
13.
Реджана
 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
16.
Фрозиноне
 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Модена
 5 0 3 2 6 - 9 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 6 0 2 4 5 - 11 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Пьерини Николас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Салернитана Тельо Андрес 5
Чезена Кало Джакомо 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Сисей Йозеф сделал результативную передачу.
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