Тур: 11. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
9' Желтая карточкаФонтанаросса Алессандро
12' Желтая карточкаКуан Кристиан
31' Желтая карточкаФлоренци Альдо
0:1
39' ГолManuel Ricciardi
43' Желтая карточкаAlessandro Caporale
54' Желтая карточкаСтриццоло Лука
59' Желтая карточкаМерони Андреа
63' Желтая карточкаМаррас Мануэль
65' Желтая карточкаManuel Ricciardi
79' Желтая карточкаСерсанти Алессандро
90' Желтая карточкаКурфалидис Христос
90'+8
Ход матча
12'
31'
39'
54'
59'
63'
65'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
377 Количество передач 364
-
51 Владение мячом, % 49
10
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Видо ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
87 Нахуну ЯнисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Oliver Urso
-
-
80 Natan Girma
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
История личных встреч
Реджана
Козенца
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Среднее время на гол
90
38
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергара Антонио
|2
|0.18
|Видо Лука
|2 (1)
|0.18
|Портанова Маноло
|2
|0.18
|Matteo Maggio
|1
|0.09
|Рейнхарт Тобиас
|1
|0.09
|Серсанти Алессандро
|1
|0.09
|Штулац Лео
|0
|0
|Маррас Мануэль
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|0.27
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0.18
|Manuel Ricciardi
|2
|0.18
|Стриццоло Лука
|1
|0.09
|Andrea Rizzo Pinna
|1
|0.09
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маррас Мануэль
|3
|0
|Оквонкво Орджи
|3
|0
|Чигарини Лука
|2
|0
|Родзио Паоло
|2
|0
|Мерони Андреа
|2
|0
|Рейнхарт Тобиас
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Серсанти Алессандро
|2
|0
|Вергара Антонио
|2
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|2
|0
|Matteo Maggio
|2
|0
|Lorenzo Ignacchiti
|2
|0
|Natan Girma
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Lorenzo Lucchesi
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матеус Чарлис
|4
|0
|Христов Андреа
|2
|1
|Вентури Майкл
|2
|1
|Флоренци Альдо
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Маури Хосе
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Куан Кристиан
|2
|0
|Alessandro Caporale
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Риччи Джакомо
|1
|0
|Микай Алессандро
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
|Manuel Ricciardi
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Реджана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Козенца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
4
Реджана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
4
40%
2
22%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Палермо - Реджана 2:0 Реджана - Фрозиноне 2:0 Специя - Реджана 1:0 Каррарезе - Реджана 0:0
Реджана - Салернитана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2
Козенца
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Козенца - Юве Стабия 1:1 Читтаделла - Козенца 0:0 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Бари - Козенца 1:1
Козенца - Сассуоло 0:1 Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2
Результаты матчей
Реджана
Козенца
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Реджана
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
38
29
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Сассуоло
|Пьерини Николас
|4 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Салернитана
|Тельо Андрес
|5
|Чезена
|Кало Джакомо
|5