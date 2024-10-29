Тур: 2. Стадион: Стадион под Дубном.
3:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолEric Bille
36' Желтая карточкаEric Bille
37' Желтая карточкаЛавринчик Самуэль
2:0
48' ГолПекарик Петер
2:1
58' ГолГладик Ян
61' Желтая карточкаДюриш Давид
3:1
69' ГолEric Bille
90'+5
Ход матча
8'
1:0
36'
48'
2:0
58'
2:1
61'
69'
3:1
11
Samuel
Gidi
25
Adama
Drame
37
Зауэр
Марио
14
Eric
Bille
29
Дюриш
Давид
34
Matej
Luksch
32
Малы
Матуш
17
Тучны
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Samuel GidiЗащитник
- Защитник
-
25 Adama DrameЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Eric BilleНападающий
-
29 Дюриш ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
-
34 Matej LukschВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Тучны АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
-
Главный тренер: Сметана Ондржей
История личных встреч
Жилина
Ружомберок
35 матчей
88.6%
11.4%
5.3290705182008E-15%
31 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
37.1%
2.9%
21 победа 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
22.9%
5.7%
25 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 13 побед
55 матчей
56.4%
20%
23.6%
31 победа 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.2%
45.5%
16.3%
21 победа 25 ничьих 9 побед
Второй тайм
45.5%
30.9%
23.6%
25 побед 17 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
56
38
Голов в среднем за матч
2.07
1.36
Среднее время на гол
43
66
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.25
0.85
Среднее время на гол
72
105
Всего голов
91
61
Голов в среднем за матч
1.65
1.11
Тотал матчей
2.5
51
Больше 93%
Меньше 7%
4
44
Больше 80%
Меньше 20%
11
29
Больше 53%
Меньше 47%
26
16
Больше 29%
Меньше 71%
39
9
Больше 16%
Меньше 84%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
52
Среднее время на гол
54
81
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|5
|0.42
|Eric Bille
|5 (1)
|0.42
|Зауэр Марио
|4
|0.33
|Дюриш Давид
|3
|0.25
|Минарик Ян
|2
|0.17
|Алиягич Денис
|2
|0.17
|Качер Мирослав
|1
|0.08
|Илько Патрик
|1
|0.08
|Бари Кристиан
|1
|0.08
|Samuel Gidi
|1
|0.08
|Пекарик Петер
|1
|0.08
|Яворчек Доминик
|1
|0.08
|Копашек Самуэль
|1
|0.08
|Timotej Hranica
|1
|0.08
|James Ndjeungoue
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладик Ян
|4
|0.33
|Хриен Мартин
|3 (1)
|0.25
|Лавринчик Самуэль
|2 (2)
|0.17
|Хуф Давид
|2
|0.17
|Бодя Мартин
|2 (1)
|0.17
|Симон Габриэл
|1
|0.08
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.08
|Келемен Марко
|0
|0
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
|Малы Матуш
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копашек Самуэль
|3
|0
|James Ndjeungoue
|3
|0
|Минарик Ян
|2
|0
|Дюриш Давид
|2
|0
|Samuel Gidi
|2
|0
|Губочан Томаш
|1
|0
|Пекарик Петер
|1
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Eric Bille
|1
|0
|Timotej Hranica
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Smetana
|2
|1
|Селески Александер
|2
|1
|Симон Габриэл
|3
|0
|Лавринчик Самуэль
|3
|0
|Лютеран Оливер
|3
|0
|Малы Матуш
|1
|1
|Гладик Ян
|2
|0
|Кестль Даниэль
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Тучны Адам
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Хуф Давид
|1
|0
|Келемен Марко
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ружомберок
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
7
Жилина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Ружомберок
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
10
6
Жилина
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Ружомберок
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
20
10
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
10%
1
10%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
3
30%
31-45
4
20%
3
30%
46-60
7
35%
2
20%
61-75
2
10%
1
10%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
14%
4
40%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
3
43%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
38%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
30
18
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
3
10%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
6
20%
5
28%
31-45
5
17%
3
17%
46-60
8
27%
2
11%
61-75
6
20%
4
22%
76-90
Пропущено
8
15
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
25%
5
33%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
3
38%
2
13%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Ти Джей Партизан Осрблие - Жилина 0:8 ДАК - Жилина 0:3
Жилина - Комарно 2:1 Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0
Ружомберок
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Тиджей Костольне-Крачаны - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 1:1 Подконице - Ружомберок 2:3
Кошице - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0
Результаты матчей
Жилина
Ружомберок
Точный счет
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
9 раз 75%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Жилина
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
24
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
39
66
210
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (2)
|ДАК
|Труса Матей
|6 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (3)
|Жилина
|Eric Bille
|5 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|ДАК
|Мендес Алехандро
|5
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|5