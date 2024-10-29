  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Жилина
3:1
Конец матча
Ружомберок
0'
1:0
8' Гол
Eric Bille
36' Желтая карточка
Eric Bille
37' Желтая карточка
Лавринчик Самуэль
2:0
48' Гол
Пекарик Петер
2:1
58' Гол
Гладик Ян
61' Желтая карточка
Дюриш Давид
3:1
69' Гол
Eric Bille
90'+5
30
Белько
Любомир
11
Samuel
Gidi
15
Губочан
Томаш
25
Adama
Drame
2
Пекарик
Петер
66
Качер
Мирослав
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
14
Eric
Bille
29
Дюриш
Давид
34
Matej
Luksch
22
Симон
Габриэл
16
Кестль
Даниэль
32
Малы
Матуш
4
Лютеран
Оливер
11
Лавринчик
Самуэль
8
Домонкос
Кристоф
28
Селески
Александер
9
Хуф
Давид
26
Келемен
Марко
17
Тучны
Адам
Жилина
3-4-3
Ружомберок
3-4-3

История личных встреч

Жилина
Ружомберок

35 матчей

88.6%
11.4%
5.3290705182008E-15%
31 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
37.1%
2.9%
21 победа 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
22.9%
5.7%
25 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 13 побед

55 матчей

56.4%
20%
23.6%
31 победа 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.2%
45.5%
16.3%
21 победа 25 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.5%
30.9%
23.6%
25 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
3:1
SLE
3:1
С
2:0
С
0:2
С
3:0
С
0:2
С
5:1
С
0:2
С
3:2
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
4:2
С
1:1
С
3:0
С
3:1
С
3:0
К
0:0
С
1:2
К
2:1
С
2:0
С
1:0
С
3:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:0
С
2:2
С
1:1
С
5:1
С
0:1
С
3:2
С
2:3
С
2:2
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
CL
2:1
CL
1:2
CL
0:0
CL
3:1
CL
1:1
CL
1:0
CL
0:3
CL
1:0
CL
2:0
CL
0:1
CL
1:1
CL
4:1
CL
1:2

Голы

Всего голов

56
38

Голов в среднем за матч

2.07
1.36

Среднее время на гол

43
66

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.25
0.85

Среднее время на гол

72
105

Всего голов

91
61

Голов в среднем за матч

1.65
1.11

Тотал матчей

2.5
51
Больше 93%
Меньше 7%
4
44
Больше 80%
Меньше 20%
11
29
Больше 53%
Меньше 47%
26
16
Больше 29%
Меньше 71%
39
9
Больше 16%
Меньше 84%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
52

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 5 0.42
Eric Bille 5 (1) 0.42
Зауэр Марио 4 0.33
Дюриш Давид 3 0.25
Минарик Ян 2 0.17
Алиягич Денис 2 0.17
Качер Мирослав 1 0.08
Илько Патрик 1 0.08
Бари Кристиан 1 0.08
Samuel Gidi 1 0.08
Пекарик Петер 1 0.08
Яворчек Доминик 1 0.08
Копашек Самуэль 1 0.08
Timotej Hranica 1 0.08
James Ndjeungoue 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладик Ян 4 0.33
Хриен Мартин 3 (1) 0.25
Лавринчик Самуэль 2 (2) 0.17
Хуф Давид 2 0.17
Бодя Мартин 2 (1) 0.17
Симон Габриэл 1 0.08
Мудры Тимотей 1 (1) 0.08
Келемен Марко 0 0
Домонкос Кристоф 0 0
Хобот Марьян 0 0
Малы Матуш 0 0
Селески Александер 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копашек Самуэль 3 0
James Ndjeungoue 3 0
Минарик Ян 2 0
Дюриш Давид 2 0
Samuel Gidi 2 0
Губочан Томаш 1 0
Пекарик Петер 1 0
Качер Мирослав 1 0
Капралик Адриан 1 0
Зауэр Марио 1 0
Eric Bille 1 0
Timotej Hranica 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Smetana 2 1
Селески Александер 2 1
Симон Габриэл 3 0
Лавринчик Самуэль 3 0
Лютеран Оливер 3 0
Малы Матуш 1 1
Гладик Ян 2 0
Кестль Даниэль 2 0
Домонкос Кристоф 2 0
Тучны Адам 2 0
Хриен Мартин 1 0
Хуф Давид 1 0
Келемен Марко 1 0
Гомола Мартин 1 0

Результаты матчей

Жилина
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ружомберок
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
7
Жилина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Ружомберок
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

10
6
Жилина
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Ружомберок
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

20
10
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
10%
1
10%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
3
30%
31-45
4
20%
3
30%
46-60
7
35%
2
20%
61-75
2
10%
1
10%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
14%
4
40%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
3
43%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
38%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

30
18
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
3
10%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
6
20%
5
28%
31-45
5
17%
3
17%
46-60
8
27%
2
11%
61-75
6
20%
4
22%
76-90

Пропущено

8
15
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
25%
5
33%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
3
38%
2
13%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Ти Джей Партизан Осрблие - Жилина 0:8 ДАК - Жилина 0:3
Жилина - Комарно 2:1 Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0
Ружомберок
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Тиджей Костольне-Крачаны - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 1:1 Подконице - Ружомберок 2:3
Кошице - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0

Результаты матчей

Жилина
Ружомберок

Точный счет

3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
9 раз 75%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Жилина
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
2.5
Больше Меньше
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
4
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
1.5
3
9
6
6
2.5
2
10
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 12 9 3 0 29 - 9 30
2.
Слован Братислава
 10 8 1 1 19 - 12 25
3.
Спартак Трнава
 11 4 6 1 13 - 7 18
4.
ДАК
 12 5 3 4 19 - 13 18
5.
Кошице
 12 4 3 5 18 - 17 15
6.
Железярне Подбрезова
 12 3 4 5 17 - 19 13
7.
Ружомберок
 12 3 4 5 15 - 18 13
8.
Дукла Банска-Бистрица
 12 3 4 5 13 - 17 13
9.
Михаловце
 12 3 4 5 15 - 22 13
10.
Тренчин
 12 2 5 5 13 - 19 11
11.
Комарно
 10 3 0 7 11 - 21 9
12.
Скалица
 11 2 3 6 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
4.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
5.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
6.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
7.
Тренчин
 6 2 2 2 9 - 10 8
8.
Михаловце
 6 2 2 2 8 - 11 8
9.
ДАК
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Спартак Трнава
 5 1 3 1 3 - 3 6
11.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
12.
Комарно
 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Спартак Трнава
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
4.
ДАК
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Кошице
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
7.
Михаловце
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Железярне Подбрезова
 7 1 2 4 5 - 12 5
9.
Ружомберок
 6 1 1 4 8 - 12 4
10.
Скалица
 6 1 1 4 8 - 16 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 5 0 3 2 4 - 7 3
12.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (2)
ДАК Труса Матей 6 (3)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Жилина Капралик Адриан 5 (3)
Жилина Eric Bille 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 5
Тренчин Эмека Чинонсо 1 4
ДАК Мендес Алехандро 5
Спартак Трнава Кратохвил Милош 5
Михаловце Тарадуда Денис 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Г О О О О Л - Пекарик Петер бьет в цель!
    • 46'
      Келемен Марко уходит с поля. Гладик Ян выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Лавринчик Самуэль получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Eric Bille получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Зауэр Марио сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Eric Bille бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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