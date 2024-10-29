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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
ДАК
3:0
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
8' Желтая карточка
Мендес Алехандро
1:0
20' Гол
Алмаши Ладислав
27' Желтая карточка
Туболе Мате
37' Желтая карточка
Славик Адриан
45' Желтая карточка
Ортис Пабло
2:0
55' Гол
Мендес Алехандро
3:0
62' Гол
Виталис Милан
67' Желтая карточка
Rene Paraj
78' Желтая карточка
Peter Juritka
90'+3
41
Попович
Александар
26
Ортис
Пабло
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
68
Туболе
Мате
27
Виталис
Милан
24
Герц
Кристиан
17
Андзуана
Иоан
99
Алмаши
Ладислав
46
Труса
Матей
28
Данко
Адам
5
Мрва
Марио
24
Коштрна
Кристиан
18
Маркович
Алекс
13
Vincent
Chyla
27
Sanusi
Ridwan
8
Демл
Ондржей
19
Martin
Talakov
23
Славик
Адриан
7
Галчик
Роланд
10
Alasana
Yirajang
ДАК
4-3-3
Железярне Подбрезова
3-1-4-2

История личных встреч

ДАК
Железярне Подбрезова

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

20 матчей

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:3
С
3:1
С
0:0
С
3:2
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
3:2
С
1:2
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
5:1
С
2:3
С
1:0

Голы

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

2.09
1.11

Среднее время на гол

43
81

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.56
0.91

Среднее время на гол

162
99

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 6 (1) 0.5
Реджич Дамир 4 0.33
Алмаши Ладислав 2 0.17
Виталис Милан 2 0.17
Мендес Алехандро 1 0.08
Герц Кристиан 1 0.08
Димун Милан 1 (1) 0.08
Бэсси Форчун 1 0.08
Рамадан Аммар 0 0
Андзуана Иоан 0 0
Япи Ромарик 0 0
Бёсе Левенте 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галчик Роланд 4 0.33
Alasana Yirajang 3 0.25
Sanusi Ridwan 2 0.17
Daniel Smekal 2 0.17
Peter Juritka 2 0.17
Депетрис Давид 2 (1) 0.17
Samuel Datko 1 0.08
Оравец Матей 0 0
Стефаник Самуэль 0 0
Славик Адриан 0 0
Rene Paraj 0 0
Демл Ондржей 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендес Алехандро 5 0
Байо Махмуду 5 0
Ортис Пабло 3 0
Япи Ромарик 3 0
Брунетти Матеус 3 0
Хиско Муньос 2 0
Труса Матей 2 0
Реджич Дамир 2 0
Попович Александар 1 0
Качараба Тарас 1 0
Димун Милан 1 0
Алмаши Ладислав 1 0
Виталис Милан 1 0
Туболе Мате 1 0
Бёсе Левенте 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rene Paraj 4 0
Коштрна Кристиан 2 1
Славик Адриан 2 0
Галчик Роланд 2 0
Samuel Datko 2 0
Simon Fasko 2 0
Vincent Chyla 2 0
Peter Juritka 2 0
Депетрис Давид 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Оравец Матей 1 0
Мрва Марио 1 0
Данко Адам 1 0
Filip Mielke 1 0
Kayode Saliman 1 0

Результаты матчей

ДАК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
ДАК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Железярне Подбрезова
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

12
11
ДАК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Железярне Подбрезова
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
3
25%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

18
16
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
3
17%
4
25%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
4
22%
5
31%
76-90

Пропущено

14
20
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
2
14%
1
5%
1-15
4
29%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
3
21%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ДАК - Кошице 1:3 Слован Дусло Шаля - ДАК 1:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 0:3
ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4
Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3

Результаты матчей

ДАК
Железярне Подбрезова

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:3
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ДАК
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
2
1.5
2
5
3
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
6
6
1.5
4
8
4
8
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 12 9 3 0 29 - 9 30
2.
Слован Братислава
 10 8 1 1 19 - 12 25
3.
Спартак Трнава
 11 4 6 1 13 - 7 18
4.
ДАК
 12 5 3 4 19 - 13 18
5.
Кошице
 12 4 3 5 18 - 17 15
6.
Железярне Подбрезова
 12 3 4 5 17 - 19 13
7.
Ружомберок
 12 3 4 5 15 - 18 13
8.
Дукла Банска-Бистрица
 12 3 4 5 13 - 17 13
9.
Михаловце
 12 3 4 5 15 - 22 13
10.
Тренчин
 12 2 5 5 13 - 19 11
11.
Комарно
 10 3 0 7 11 - 21 9
12.
Скалица
 11 2 3 6 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
4.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
5.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
6.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
7.
Тренчин
 6 2 2 2 9 - 10 8
8.
Михаловце
 6 2 2 2 8 - 11 8
9.
ДАК
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Спартак Трнава
 5 1 3 1 3 - 3 6
11.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
12.
Комарно
 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Спартак Трнава
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
4.
ДАК
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Кошице
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
7.
Михаловце
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Железярне Подбрезова
 7 1 2 4 5 - 12 5
9.
Ружомберок
 6 1 1 4 8 - 12 4
10.
Скалица
 6 1 1 4 8 - 16 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 5 0 3 2 4 - 7 3
12.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (2)
ДАК Труса Матей 6 (3)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Жилина Капралик Адриан 5 (3)
Жилина Eric Bille 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 5
Тренчин Эмека Чинонсо 1 4
ДАК Мендес Алехандро 5
Спартак Трнава Кратохвил Милош 5
Михаловце Тарадуда Денис 5
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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