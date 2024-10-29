Тур: 5. Стадион: MOL Arena.
3:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаМендес Алехандро
1:0
20' ГолАлмаши Ладислав
27' Желтая карточкаТуболе Мате
37' Желтая карточкаСлавик Адриан
45' Желтая карточкаОртис Пабло
2:0
55' ГолМендес Алехандро
3:0
62' ГолВиталис Милан
67' Желтая карточкаRene Paraj
78' Желтая карточкаPeter Juritka
90'+3
Ход матча
20'
1:0
27'
37'
45'
55'
2:0
62'
67'
78'
26
Ортис
Пабло
68
Туболе
Мате
46
Труса
Матей
28
Данко
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
68 Туболе МатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Труса МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Немет АттилаВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
13 Бёсе ЛевентеНападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
22 Сендреи АкошНападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
-
21 Mark Csinger
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Нападающий
-
-
25 Simon Fasko
-
-
11 Samuel Datko
-
15 Rene Paraj
-
-
-
Главный тренер: Stefan Markulik
История личных встреч
ДАК
Железярне Подбрезова
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
20 матчей
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
2.09
1.11
Среднее время на гол
43
81
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.56
0.91
Среднее время на гол
162
99
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|6 (1)
|0.5
|Реджич Дамир
|4
|0.33
|Алмаши Ладислав
|2
|0.17
|Виталис Милан
|2
|0.17
|Мендес Алехандро
|1
|0.08
|Герц Кристиан
|1
|0.08
|Димун Милан
|1 (1)
|0.08
|Бэсси Форчун
|1
|0.08
|Рамадан Аммар
|0
|0
|Андзуана Иоан
|0
|0
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галчик Роланд
|4
|0.33
|Alasana Yirajang
|3
|0.25
|Sanusi Ridwan
|2
|0.17
|Daniel Smekal
|2
|0.17
|Peter Juritka
|2
|0.17
|Депетрис Давид
|2 (1)
|0.17
|Samuel Datko
|1
|0.08
|Оравец Матей
|0
|0
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Славик Адриан
|0
|0
|Rene Paraj
|0
|0
|Демл Ондржей
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендес Алехандро
|5
|0
|Байо Махмуду
|5
|0
|Ортис Пабло
|3
|0
|Япи Ромарик
|3
|0
|Брунетти Матеус
|3
|0
|Хиско Муньос
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Реджич Дамир
|2
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Качараба Тарас
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Алмаши Ладислав
|1
|0
|Виталис Милан
|1
|0
|Туболе Мате
|1
|0
|Бёсе Левенте
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rene Paraj
|4
|0
|Коштрна Кристиан
|2
|1
|Славик Адриан
|2
|0
|Галчик Роланд
|2
|0
|Samuel Datko
|2
|0
|Simon Fasko
|2
|0
|Vincent Chyla
|2
|0
|Peter Juritka
|2
|0
|Депетрис Давид
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
|Данко Адам
|1
|0
|Filip Mielke
|1
|0
|Kayode Saliman
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
ДАК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Железярне Подбрезова
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
12
11
ДАК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Железярне Подбрезова
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
3
25%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
18
16
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
3
17%
4
25%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
4
22%
5
31%
76-90
Пропущено
14
20
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
2
14%
1
5%
1-15
4
29%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
3
21%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ДАК - Кошице 1:3 Слован Дусло Шаля - ДАК 1:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 0:3
ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4
Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3
Результаты матчей
ДАК
Железярне Подбрезова
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:3
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ДАК
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
23
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
42
25
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
66
48
48
210
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (2)
|ДАК
|Труса Матей
|6 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (3)
|Жилина
|Eric Bille
|5 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|ДАК
|Мендес Алехандро
|5
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|5