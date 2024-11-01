Тур: 9. Стадион: Аль-Аввал Парк.
Прогноз на матч от Liveresult
10
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Яхья АйманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Основной состав
-
37 Буну ЯссинВратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
25 матчей
24%
20%
56%
6 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
24%
20%
56%
6 побед 5 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.18
1
Среднее время на гол
76
90
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.86
2.18
Среднее время на гол
48
41
Всего голов
39
38
Голов в среднем за матч
1.56
1.52
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
57
59
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|6 (4)
|0.75
|Талиска Андерсон
|5 (1)
|0.63
|Мане Садио
|2
|0.25
|Лапорт Эмерик
|2
|0.25
|Брозович Марсело
|1
|0.13
|Аль-Наджи Салем
|1
|0.13
|Габриэл Анжело
|1
|0.13
|Алавжами Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|11 (2)
|1.38
|Аль-Давсари Салем
|3
|0.38
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0.25
|Лоди Ренан
|1
|0.13
|Малком Филипе
|1
|0.13
|Аль-Джувайр Мусаб
|1
|0.13
|Кулибали Калиду
|1
|0.13
|Аль-Булаихи Али
|1
|0.13
|Леонардо Маркос
|1
|0.13
|Аль-Кахтани Мохаммед
|1
|0.13
|Канселу Жоау
|0
|0
|Невеш Рубен
|0
|0
|Аль-Хамдан Абдулла
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|1
|1
|Брозович Марсело
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Талиска Андерсон
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Аль-Наджи Салем
|1
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Давсари Салем
|2
|0
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Митрович Александар
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Аль-Давсари Нассер
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
13
11
Аль-Наср Эр-Рияд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
14
11
Голы по времени матча
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
5
42%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
8%
4
36%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
5
38%
2
18%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
19
23
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
1
5%
5
22%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
7
30%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
5
26%
5
22%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:1 Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:0
Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шорта 5:0 Аль-Хулуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Букайрия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 3:2 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Духаиль 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мамелоди Сандаунс 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Араби 2:0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
3
5 раз 63%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
62
17
17
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|11
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|8 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|6 (2)
|Аль-Иттихад Джидда
|Ауа Уссем
|5 (2)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|5 (1)
|Аль-Таавун Бурайда
|Флавио II
|1 4
|Дамак
|Аль-Анази Дхари
|5
|Аль-Оруба Эль-Джауф
|Гудмундссон Йоханн
|4
|Аль-Рияд
|Асири Ахмад
|4
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Омар Канабах Маджед
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
43.8% (60)
Ничья
21.2% (29)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
35% (48)
Тотал 2.5
Больше
76.15% (83)
Меньше
23.85% (26)
Обе команды забьют
Да
88.99% (97)
Нет
11.01% (12)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
23.4% (32)
1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
21.9% (30)
1:1 Ничья
11.7% (16)
2:2 Ничья
5.1% (7)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
3.6% (5)
1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
2.9% (4)
2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
2.9% (4)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
2.2% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!