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  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Прогнозы 56
Аль-Наср Эр-Рияд 58.9% (33)
X 19.6% (11)
Аль-Хиляль Эр-Рияд 21.4% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2.85
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3.90
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2.25
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

25 матчей

24%
20%
56%
6 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

24%
20%
56%
6 побед 5 ничьих 14 побед

История матчей

С
1:4
КК
2:1
ПЛ
1:1
С
2:1
ТМК
2:0
ПЛ
3:0
ККАЧ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:2
ЛЧА
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.86
2.18

Среднее время на гол

48
41

Всего голов

39
38

Голов в среднем за матч

1.56
1.52

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

57
59

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 6 (4) 0.75
Талиска Андерсон 5 (1) 0.63
Мане Садио 2 0.25
Лапорт Эмерик 2 0.25
Брозович Марсело 1 0.13
Аль-Наджи Салем 1 0.13
Габриэл Анжело 1 0.13
Алавжами Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 11 (2) 1.38
Аль-Давсари Салем 3 0.38
Милинкович-Савич Сергей 2 0.25
Лоди Ренан 1 0.13
Малком Филипе 1 0.13
Аль-Джувайр Мусаб 1 0.13
Кулибали Калиду 1 0.13
Аль-Булаихи Али 1 0.13
Леонардо Маркос 1 0.13
Аль-Кахтани Мохаммед 1 0.13
Канселу Жоау 0 0
Невеш Рубен 0 0
Аль-Хамдан Абдулла 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 1 1
Брозович Марсело 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Алавжами Али 1 0
Мухтар Али 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Аль-Хайбари Абдулла 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Бенто Крепски 1 0
Аль-Наджи Салем 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Давсари Салем 2 0
Кулибали Калиду 1 0
Митрович Александар 1 0
Канселу Жоау 1 0
Буну Яссин 1 0
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Невеш Рубен 1 0
Малком Филипе 1 0
Лоди Ренан 1 0
Аль-Давсари Нассер 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

13
11
Аль-Наср Эр-Рияд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

14
11

Голы по времени матча

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
5
42%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
8%
4
36%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
5
38%
2
18%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

19
23
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
1
5%
5
22%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
7
30%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
5
26%
5
22%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:0
Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шорта 5:0 Аль-Хулуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Букайрия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 3:2 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Духаиль 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мамелоди Сандаунс 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Араби 2:0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
3
5 раз 63%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
3
1
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
4
4
2.5
6
2
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 8 8 0 0 23 - 6 24
2.
Аль-Иттихад Джидда
 8 7 0 1 21 - 8 21
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 8 5 3 0 19 - 7 18
4.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 8 5 0 3 9 - 5 15
5.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 8 4 1 3 9 - 7 13
6.
Аль-Рияд
 8 4 1 3 11 - 12 13
7.
Аль-Ахли Джидда
 8 3 2 3 12 - 8 11
8.
Аль-Раед Бурайда
 8 3 2 3 13 - 9 11
9.
Аль-Таавун Бурайда
 8 3 2 3 9 - 8 11
10.
Аль-Иттифак
 8 3 2 3 8 - 10 11
11.
Аль-Халидж
 8 3 1 4 6 - 11 10
12.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 8 3 1 4 9 - 15 10
13.
Дамак
 8 2 1 5 11 - 14 7
14.
Аль-Хулуд
 8 1 3 4 11 - 16 6
15.
Аль-Вахда Мекка
 8 1 3 4 11 - 21 6
16.
Аль-Фейха
 8 1 3 4 6 - 16 6
17.
Аль-Ахдуд
 8 1 2 5 7 - 13 5
18.
Аль-Фатех
 8 1 1 6 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Аль-Таавун Бурайда
 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 4 3 0 1 6 - 2 9
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 4 2 2 0 7 - 2 8
6.
Аль-Ахли Джидда
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Дамак
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 3 2 0 1 2 - 3 6
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Аль-Рияд
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Аль-Вахда Мекка
 5 1 2 2 8 - 10 5
12.
Аль-Раед Бурайда
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Аль-Фатех
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Аль-Халидж
 4 1 1 2 1 - 4 4
15.
Аль-Фейха
 4 1 1 2 4 - 10 4
16.
Аль-Иттифак
 4 1 0 3 3 - 7 3
17.
Аль-Хулуд
 4 0 2 2 8 - 11 2
18.
Аль-Ахдуд
 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 4 3 1 0 12 - 5 10
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 4 3 0 1 5 - 1 9
4.
Аль-Иттихад Джидда
 4 3 0 1 5 - 4 9
5.
Аль-Иттифак
 4 2 2 0 5 - 3 8
6.
Аль-Раед Бурайда
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Аль-Рияд
 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Аль-Халидж
 4 2 0 2 5 - 7 6
9.
Аль-Ахли Джидда
 4 1 1 2 4 - 3 4
10.
Аль-Ахдуд
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Аль-Хулуд
 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 5 1 1 3 7 - 12 4
14.
Аль-Фейха
 4 0 2 2 2 - 6 2
15.
Аль-Вахда Мекка
 3 0 1 2 3 - 11 1
16.
Аль-Таавун Бурайда
 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Дамак
 4 0 0 4 5 - 10 0
18.
Аль-Фатех
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 11
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 8 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 6 (2)
Аль-Иттихад Джидда Ауа Уссем 5 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 5
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Таавун Бурайда Флавио II 1 4
Аль-Оруба Эль-Джауф Гудмундссон Йоханн 4
Аль-Таавун Бурайда Бин Джумайя Фахад 4
Аль-Фейха Абди Фарис 4
Аль-Ахли Джидда Аль-Джухани Зияд 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2024, осталось 2 дня 12 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 56
    Аль-Наср Эр-Рияд 58.9% (33)
    X 19.6% (11)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 21.4% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    2.85
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    3.90
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    2.25
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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    58.9% (33)
    Ничья
    19.6% (11)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    21.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.25% (42)
    Меньше
    20.75% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    84.91% (45)
    Нет
    15.09% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    39.3% (22)
    1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    12.5% (7)
    1:1 Ничья
    8.9% (5)
    2:2 Ничья
    8.9% (5)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.1% (4)
    2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    5.4% (3)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.6% (2)
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    Аль-Наср Эр-Рияд
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
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