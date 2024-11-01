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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Брисбен Роар
2:3
Конец матча
ФК Сидней
0'
25' Желтая карточка
Keegan Jelacic
0:1
51' Гол
Климала Патрик
1:1
67' Гол
Thomas Waddingham
1:2
71' Гол
Сена Лео
2:2
78' Гол
Стрёйк Рафаэль
2:3
90' Гол
Кучарски Джейден
90'+9
1
Фрик
Мэклин
17
Ван
Дер
Сааг
Гарри
15
Билити
Хосин
4
Уорленд
Бен
3
Браун
Кори
21
Antonee
Burke-Gilroy
26
О'Ши
Джеймс
8
Шоур
Валид
23
Keegan
Jelacic
27
Халлоран
Бен
16
Thomas
Waddingham
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
41
Alexandar
Popovic
5
Hayden
Matthews
16
Кинг
Джоэл
15
Сена
Лео
17
Касерес
Энтони
22
Берджесс
Макс
8
Уахим
Анас
4
Кортни-Перкинс
Джордан
9
Климала
Патрик
Брисбен Роар
ФК Сидней

История личных встреч

Брисбен Роар
ФК Сидней

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 16 побед

47 матчей

38.3%
25.5%
36.2%
18 побед 12 ничьих 17 побед

Первый тайм

34%
40.4%
25.6%
16 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.8%
36.2%
34%
14 побед 17 ничьих 16 побед

История матчей

1:1
1:2
3:0
К
3:1
0:2
1:1
3:1
3:1
1:1
КФ
1:0
0:2
1:1
0:0
1:1
1:0
5:1
КФ
0:2
1:3
2:1
2:1
1:2
0:3
3:1
0:0
2:0
1:1
3:2
1:3
0:0
5:4
0:0
0:2
1:1
2:5
4:0
3:1
2:1
4:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0

Голы

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.52
1.25

Среднее время на гол

59
72

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.54
1.13

Среднее время на гол

58
79

Всего голов

72
56

Голов в среднем за матч

1.53
1.19

Тотал матчей

2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
37
Больше 79%
Меньше 21%
10
22
Больше 47%
Меньше 53%
25
13
Больше 28%
Меньше 72%
34
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

58
75

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thomas Waddingham 1 0.5
Стрёйк Рафаэль 1 0.5
Беренгер Флорен 0 0
ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климала Патрик 2 0.67
Лолли Джо 1 0.33
Сена Лео 1 0.33
Кучарски Джейден 1 0.33
Уахим Анас 0 0
Кинг Джоэл 0 0
Сегечич Адриан 0 0
Hayden Matthews 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Keegan Jelacic 1 0
ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грант Райан 2 0
Берджесс Макс 0 1
Коста Дуглас 1 0
Рэдмейн Эндрю 1 0
Климала Патрик 1 0
Alexandar Popovic 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Сидней
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Сидней
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Брисбен Роар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ФК Сидней
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Окленд ФК - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Одиша ФК - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - СК Гоа 2:0
Гоа - Брисбен Роар 1:0 Демпо - Брисбен Роар 1:5 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0
ФК Сидней
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Окленд ФК - ФК Сидней 1:0 Санфречче Хиросима - ФК Сидней 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Кайя - ФК Сидней 1:4
ФК Сидней - Истерн СК 5:0 Оаклей Каннонс - ФК Сидней 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Брисбен Роар
ФК Сидней

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
ФК Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Веллингтон Феникс
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
6.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Вестерн Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Централ Кост Маринерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 2 - 5 0
13.
Перт Глори
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
3.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Перт Глори
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Веллингтон Феникс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ньюкасл Джетс
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Окленд ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 6 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 3 (1)
ФК Сидней Климала Патрик 2 (1)
Ньюкасл Джетс Eli Adams 2
Макартур Jake Hollman 1 (2)
Макартур Jed Drew 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Сидней Грант Райан 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 2
Ньюкасл Джетс Thomas Aquilina 2
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1
Весь список
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