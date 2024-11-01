Тур: 3. Стадион: Kayo Stadium.
2:3
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаKeegan Jelacic
0:1
51' ГолКлимала Патрик
1:1
67' ГолThomas Waddingham
1:2
71' ГолСена Лео
2:2
78' ГолСтрёйк Рафаэль
2:3
90' ГолКучарски Джейден
90'+9
Ход матча
25'
51'
0:1
67'
71'
1:2
78'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Билити
Хосин
26
О'Ши
Джеймс
27
Халлоран
Бен
23
Грант
Райан
16
Кинг
Джоэл
15
Сена
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Билити ХосинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Халлоран БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
35 Louis Zabala
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
-
15 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
-
-
33 Marin France
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Брисбен Роар
ФК Сидней
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 16 побед
47 матчей
38.3%
25.5%
36.2%
18 побед 12 ничьих 17 побед
Первый тайм
34%
40.4%
25.6%
16 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.8%
36.2%
34%
14 побед 17 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.52
1.25
Среднее время на гол
59
72
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.54
1.13
Среднее время на гол
58
79
Всего голов
72
56
Голов в среднем за матч
1.53
1.19
Тотал матчей
2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
37
Больше 79%
Меньше 21%
10
22
Больше 47%
Меньше 53%
25
13
Больше 28%
Меньше 72%
34
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
58
75
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thomas Waddingham
|1
|0.5
|Стрёйк Рафаэль
|1
|0.5
|Беренгер Флорен
|0
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климала Патрик
|2
|0.67
|Лолли Джо
|1
|0.33
|Сена Лео
|1
|0.33
|Кучарски Джейден
|1
|0.33
|Уахим Анас
|0
|0
|Кинг Джоэл
|0
|0
|Сегечич Адриан
|0
|0
|Hayden Matthews
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Keegan Jelacic
|1
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грант Райан
|2
|0
|Берджесс Макс
|0
|1
|Коста Дуглас
|1
|0
|Рэдмейн Эндрю
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Alexandar Popovic
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Сидней
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Сидней
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Брисбен Роар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ФК Сидней
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Окленд ФК - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Одиша ФК - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - СК Гоа 2:0
Гоа - Брисбен Роар 1:0 Демпо - Брисбен Роар 1:5 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0
ФК Сидней
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Окленд ФК - ФК Сидней 1:0 Санфречче Хиросима - ФК Сидней 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Кайя - ФК Сидней 1:4
ФК Сидней - Истерн СК 5:0 Оаклей Каннонс - ФК Сидней 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Брисбен Роар
ФК Сидней
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
ФК Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Макартур
|Яколиш Марин
|3 (1)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|2 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Eli Adams
|2
|Макартур
|Jake Hollman
|1 (2)
|Макартур
|Jed Drew
|1 (2)
|ФК Сидней
|Грант Райан
|2
|Мельбурн Сити
|Угаркович Стивен
|2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|2
|Ньюкасл Джетс
|Thomas Aquilina
|2
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1