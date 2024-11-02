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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Веллингтон Феникс
0:2
Конец матча
Окленд ФК
0'
56' Желтая карточка
Верстрате Луи
82' Желтая карточка
Neyder Moreno
0:1
89' Гол
Бриммер Джейк
0:2
90' Гол
Бриммер Джейк
90'+8
1
Олувайеми
Джош
27
Шеридан
Мэттью
4
Вуттон
Скотт
15
Хьюз
Исаак
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
5
Кончи
Фин
14
Руфер
Алекс
25
Нагасава
Казуки
7
Барбарусес
Костас
9
Исигэ
Хидэки
12
Паульсен
Алекс
2
Сакаи
Хироки
23
Даниель
Холл
4
Пейнаккер
Нандо
15
Де
Врис
Фрэнсис
6
Верстрате
Луи
7
Ховьесон
Кэмерон
28
Luis
Gallegos
27
Роджерсон
Логан
10
Май
Гильермо
14
Гиллион
Лиам
Веллингтон Феникс
Окленд ФК

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуттон Скотт 1 0.33
Барбарусес Костас 1 0.33
Пейн Тим 1 0.33
Исигэ Хидэки 0 0
Нагасава Казуки 0 0
Хьюз Исаак 0 0
Окленд ФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бриммер Джейк 2 0.67
Роджерсон Логан 1 0.33
Пейнаккер Нандо 1 0.33
Де Врис Фрэнсис 0 0
Luis Toomey 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саттон Сэм 1 0
Ван Хаттум Оскар 1 0
Окленд ФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Луи 2 0
Даниель Холл 1 0
Luis Gallegos 1 0
Роджерсон Логан 1 0
Neyder Moreno 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Окленд ФК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Окленд ФК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Окленд ФК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 1:1 Саус Мельбурн - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1
Окленд ФК
(3 матча)
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 поражение
Окленд ФК - ФК Сидней 1:0 Окленд ФК - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Окленд ФК

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Окленд ФК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
6.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Централ Кост Маринерс
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
9.
Вестерн Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Перт Глори
 0:0 3 0 1 2 1 - 8 1
13.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
3.
Централ Кост Маринерс
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 1 - 3 1
7.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Перт Глори
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Веллингтон Феникс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ньюкасл Джетс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Централ Кост Маринерс
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Перт Глори
 0:0 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 3 (1)
ФК Сидней Климала Патрик 2 (1)
Окленд ФК Бриммер Джейк 2 (1)
Ньюкасл Джетс Eli Adams 2
Макартур Jake Hollman 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Сидней Грант Райан 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Окленд ФК Верстрате Луи 2
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 2
Ньюкасл Джетс Thomas Aquilina 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Судья начинает матч
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