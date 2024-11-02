Тур: 3. Стадион: Индастри Групп Стэдиум.
0:0
Конец матча
Ход матча
69'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Полл
Натан
26
Трапп
Брэд
33
Luis
Canga
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Полл НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Трапп БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
11 Фейхао ВиторПолузащитник
- Нападающий
-
-
17 Sabit James
-
36 Haine Eames
-
Главный тренер: Джексон Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Luis CangaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
20 Остлер ТрентПолузащитник
-
13 Cameron Cook
-
-
-
-
26 Khoa Ngo
-
Главный тренер: Дэвид Здрилич
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Перт Глори
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
47.8%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
47.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед
45 матчей
42.2%
22.2%
35.6%
19 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
15 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.1%
35.6%
33.3%
14 побед 16 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
30
Голов в среднем за матч
1.64
1.3
Среднее время на гол
55
69
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
1.87
1.14
Среднее время на гол
48
79
Всего голов
79
55
Голов в среднем за матч
1.76
1.22
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 80%
Меньше 20%
9
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
16
Больше 36%
Меньше 64%
29
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
51
73
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sabit Ngor
|1
|0.33
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adam Bugarija
|1
|0.33
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккалмонт Алфи
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
|Полл Натан
|1
|0
|Haine Eames
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амзауи Анас
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Andriano Lebib
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Перт Глори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Перт Глори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2
Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3
Перт Глори
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:2 Макартур - Перт Глори 6:1 Моретон Бэй Юнайтед - Перт Глори 3:2 Сорренто - Перт Глори 0:3
Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Армадале - Перт Глори 2:4 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Перт Глори
Точный счет
0:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|3:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|1:3
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|3:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1:3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Макартур
|Яколиш Марин
|3 (1)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|2 (1)
|Окленд ФК
|Бриммер Джейк
|2 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Eli Adams
|2
|Аделаида Юнайтед
|_Luka Jovanovic
|2
|ФК Сидней
|Грант Райан
|2
|Мельбурн Сити
|Угаркович Стивен
|2
|Окленд ФК
|Верстрате Луи
|2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|2
|Ньюкасл Джетс
|Thomas Aquilina
|2