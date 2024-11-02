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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
0:0
Конец матча
Перт Глори
0'
69' Желтая карточка
Полл Натан
90' Желтая карточка
Haine Eames
90'+7
40
Dylan
Peraic-Cullen
27
Sasha
Kuzevski
3
Кальтак
Брайан
33
Полл
Натан
12
Маурагис
Лукас
16
Harrison
Steele
26
Трапп
Брэд
8
Маккалмонт
Алфи
10
Брито
Микаель
37
Bailey
Brandtman
9
Куол
Алоу
1
Сэил
Оливер
17
Карлуччо
Джеррод
5
Lachlan
Barr
33
Luis
Canga
15
Zach
Lisolajski
9
David
Williams
III
6
О'Нилл
Брэндон
12
Гомулка
Тарас
11
Hiroaki
Aoyama
22
Таггарт
Адам
21
Abdelelah
Faisal
Централ Кост Маринерс
Перт Глори

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Перт Глори

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
47.8%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
47.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

45 матчей

42.2%
22.2%
35.6%
19 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
15 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.1%
35.6%
33.3%
14 побед 16 ничьих 15 побед

История матчей

4:2
2:0
2:2
1:2
0:0
1:1
2:2
1:2
1:0
0:3
1:2
0:3
1:4
3:2
3:1
1:0
2:1
2:0
2:0
3:3
4:0
2:1
3:2
1:1
4:1
0:1
3:1
2:1
1:2
2:1
1:0
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
5:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.64
1.3

Среднее время на гол

55
69

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

1.87
1.14

Среднее время на гол

48
79

Всего голов

79
55

Голов в среднем за матч

1.76
1.22

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 80%
Меньше 20%
9
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
16
Больше 36%
Меньше 64%
29
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

51
73

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sabit Ngor 1 0.33
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adam Bugarija 1 0.33

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккалмонт Алфи 1 0
Harrison Steele 1 0
Полл Натан 1 0
Haine Eames 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амзауи Анас 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Andriano Lebib 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Перт Глори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Перт Глори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2
Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3
Перт Глори
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:2 Макартур - Перт Глори 6:1 Моретон Бэй Юнайтед - Перт Глори 3:2 Сорренто - Перт Глори 0:3
Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Армадале - Перт Глори 2:4 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Перт Глори

Точный счет

0:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Аделаида Юнайтед
 3:1 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
7.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Централ Кост Маринерс
 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Вестерн Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1:3 3 0 1 2 3 - 6 1
12.
Перт Глори
 3 0 1 2 1 - 8 1
13.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
3.
Централ Кост Маринерс
 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аделаида Юнайтед
 3:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 1 - 3 1
7.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Перт Глори
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1:3 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Веллингтон Феникс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Аделаида Юнайтед
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ньюкасл Джетс
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1:3 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Перт Глори
 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 3 (1)
ФК Сидней Климала Патрик 2 (1)
Окленд ФК Бриммер Джейк 2 (1)
Ньюкасл Джетс Eli Adams 2
Аделаида Юнайтед _Luka Jovanovic 2
Весь список

Топ нарушителей
ФК Сидней Грант Райан 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Окленд ФК Верстрате Луи 2
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 2
Ньюкасл Джетс Thomas Aquilina 2
Весь список
  • 66'
    Abdelelah Faisal уходит с поля. Khoa Ngo выходит вместо него
  • 57'
    Bailey Brandtman уходит с поля. Фейхао Витор выходит вместо него
  • 57'
    Куол Алоу уходит с поля. Эдмондсон Райан выходит вместо него
  • 46'
    Hiroaki Aoyama уходит с поля. Adam Bugarija выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Трапп Брэд уходит с поля. Diesel Herrington выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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