  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
3:4
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
0:1
4' Гол
_Luka Jovanovic
0:2
21' Гол
Клаф Зак
1:2
24' Гол
Миланович Николас
1:3
27' Гол
Пирьес Дилан
48' Желтая карточка
Клеур Габриэль
48' Желтая карточка
_Luka Jovanovic
2:3
53' Гол
Краев Божидар
2:4
64' Гол
Пирьес Дилан
3:4
75' Гол
Боррьелло Брендон
83' Желтая карточка
Aydan Hammond
84' Желтая карточка
Panashe Madanha
90' Желтая карточка
Anthony Pantazopoulos
90'+3
40
Tristan
Vidackovic
2
Клеур
Габриэль
8
Чжон
Тхэ-Ук
4
Бонетиг
Алекс
19
Клисби
Джек
14
Миланович
Николас
25
Бриллант
Джошуа
18
Пристман
Оскар
23
Краев
Божидар
26
Боррьелло
Брендон
64
Мата
Хуан
1
Делянов
Джеймс
20
Пирьес
Дилан
51
Panagiotis
Kikianis
8
Sanchez
Cortes
Isaias
7
Китто
Райан
6
Маук
Стефан
14
Барнетт
Джей
55
Ethan
Alagich
10
Клаф
Зак
9
_Luka
Jovanovic
42
Austin
Ayoubi
Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
50%
14 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 9 побед

36 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
12 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
36.1%
38.9%
9 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.9%
36.1%
25%
14 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

К
2:1
1:2
1:0
К
5:1
2:3
4:4
0:0
1:2
2:2
1:1
2:3
5:2
2:3
1:3
1:2
2:2
2:3
1:1
2:0
КФ
1:2
2:2
0:0
1:2
3:1
0:0
0:0
1:1
2:1
2:1
2:0
0:0
1:0
2:1
2:4
6:1
1:0

Голы

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

1.76
1.63

Среднее время на гол

51
55

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.74
1.18

Среднее время на гол

51
76

Всего голов

63
51

Голов в среднем за матч

1.75
1.42

Тотал матчей

2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

51
63

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррьелло Брендон 2 0.67
Миланович Николас 1 0.33
Краев Божидар 1 0.33
Aydan Hammond 1 0.33
Zachary Sapsford 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирьес Дилан 2 1
_Luka Jovanovic 2 1
Клаф Зак 1 0.5

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клеур Габриэль 3 0
Боррьелло Брендон 1 0
Миланович Николас 1 0
Anthony Pantazopoulos 1 0
Aydan Hammond 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
_Luka Jovanovic 1 0
Panashe Madanha 1 0
Panagiotis Kikianis 1 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
0
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аделаида Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Аделаида Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Лайонз - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4
Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2 Брисбен Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1
Олимпик Кингсвэй - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Хорватия Рейдерс - Аделаида Юнайтед 1:3 Блэктаун Сити - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Аделаида Юнайтед
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
7.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Централ Кост Маринерс
 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Вестерн Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 0 1 2 5 - 7 1
12.
Перт Глори
 3 0 1 2 1 - 8 1
13.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
3.
Централ Кост Маринерс
 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 1 - 3 1
7.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Перт Глори
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 0 0 2 4 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Веллингтон Феникс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ньюкасл Джетс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Перт Глори
 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 3 (1)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2 (2)
ФК Сидней Климала Патрик 2 (1)
Окленд ФК Бриммер Джейк 2 (1)
Аделаида Юнайтед Пирьес Дилан 2
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
ФК Сидней Грант Райан 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Окленд ФК Верстрате Луи 2
Ньюкасл Джетс Thomas Aquilina 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Anthony Pantazopoulos получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Клаф Зак уходит с поля. Ryan White выходит вместо него
  • 88'
    Краев Божидар уходит с поля. Benjamin Holliday выходит вместо него
  • 84'
    Panashe Madanha получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Aydan Hammond получил желтую карточку от судьи
  • 75'
    Г О О О О Л - Боррьелло Брендон бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 21'
      Г О О О О Л - Клаф Зак бьет в цель!
    • 4'
      Г О О О О Л - Luka Jovanovic бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Аделаида Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный