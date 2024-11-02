Тур: 3. Стадион: CommBank Stadium.
3:4
Конец матча
0'
0:1
4' Гол_Luka Jovanovic
0:2
21' ГолКлаф Зак
1:2
24' ГолМиланович Николас
1:3
27' ГолПирьес Дилан
48' Желтая карточкаКлеур Габриэль
48' Желтая карточка_Luka Jovanovic
2:3
53' ГолКраев Божидар
2:4
64' ГолПирьес Дилан
3:4
75' ГолБоррьелло Брендон
83' Желтая карточкаAydan Hammond
84' Желтая карточкаPanashe Madanha
90' Желтая карточкаAnthony Pantazopoulos
90'+3
Ход матча
4'
0:1
21'
0:2
24'
27'
1:3
48'
48'
53'
64'
2:4
75'
83'
84'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Клисби
Джек
64
Мата
Хуан
20
Пирьес
Дилан
14
Барнетт
Джей
10
Клаф
Зак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
64 Мата ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пирьес ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
-
17 Фолами БенПолузащитник
-
40 Ethan Cox
-
-
-
44 Ryan White
-
12 Jonny Yull
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
50%
14 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 9 побед
36 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
12 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
36.1%
38.9%
9 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
38.9%
36.1%
25%
14 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
31
Голов в среднем за матч
1.76
1.63
Среднее время на гол
51
55
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.74
1.18
Среднее время на гол
51
76
Всего голов
63
51
Голов в среднем за матч
1.75
1.42
Тотал матчей
2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
51
63
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррьелло Брендон
|2
|0.67
|Миланович Николас
|1
|0.33
|Краев Божидар
|1
|0.33
|Aydan Hammond
|1
|0.33
|Zachary Sapsford
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пирьес Дилан
|2
|1
|_Luka Jovanovic
|2
|1
|Клаф Зак
|1
|0.5
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеур Габриэль
|3
|0
|Боррьелло Брендон
|1
|0
|Миланович Николас
|1
|0
|Anthony Pantazopoulos
|1
|0
|Aydan Hammond
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|_Luka Jovanovic
|1
|0
|Panashe Madanha
|1
|0
|Panagiotis Kikianis
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
0
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аделаида Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Аделаида Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Лайонз - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4
Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2 Брисбен Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1
Олимпик Кингсвэй - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Хорватия Рейдерс - Аделаида Юнайтед 1:3 Блэктаун Сити - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
11
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Макартур
|Яколиш Марин
|3 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2 (2)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|2 (1)
|Окленд ФК
|Бриммер Джейк
|2 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Пирьес Дилан
|2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|ФК Сидней
|Грант Райан
|2
|Мельбурн Сити
|Угаркович Стивен
|2
|Окленд ФК
|Верстрате Луи
|2
|Ньюкасл Джетс
|Thomas Aquilina
|2