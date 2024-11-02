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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Бари
2:2
Конец матча
Реджана
0'
37' Желтая карточка
Nosa Edward Obaretin
1:0
53' Гол
Бенали Ахмед
2:0
56' Гол
Новакович Андрия
62' Желтая карточка
Вергара Антонио
2:1
82' Гол
Lorenzo Lucchesi
2:2
87' Пенальти
Гондо Седрик
90' Желтая карточка
Фавилли Андреа
90' Желтая карточка
Штулац Лео
90'+9
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
23
Викари
Франческо
55
Nosa
Edward
Obaretin
7
Оливери
Андреа
93
Дорваль
Мехди
8
Бенали
Ахмед
4
Майта
Маттиа
18
Манцари
Джакомо
20
Сибилли
Джузеппе
15
Ласанья
Кевин
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
13
Мерони
Андреа
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Фьямоцци
Риккардо
25
Lorenzo
Ignacchiti
16
Рейнхарт
Тобиас
5
Серсанти
Алессандро
90
Портанова
Маноло
23
Петтинари
Стефано
80
Natan
Girma
Бари
3-4-2-1
Реджана
3-5-2

История личных встреч

Бари
Реджана

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
0:2
СB
1:1
СCППО
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дорваль Мехди 2 0.17
Новакович Андрия 2 0.17
Ласанья Кевин 2 0.17
Пучино Раффаэле 1 0.08
Бенали Ахмед 1 0.08
Майта Маттиа 1 0.08
Риччи Джакомо 1 0.08
Фавилли Андреа 1 0.08
Мантовани Валерио 1 0.08
Лелла Нунцио 1 0.08
Сибилли Джузеппе 0 0
Сгарби Лоренцо 0 0
Фалетти Сесар 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергара Антонио 2 0.17
Видо Лука 2 (1) 0.17
Портанова Маноло 2 0.17
Matteo Maggio 1 0.08
Рейнхарт Тобиас 1 0.08
Серсанти Алессандро 1 0.08
Lorenzo Lucchesi 1 0.08
Гондо Седрик 1 (1) 0.08
Штулац Лео 0 0
Маррас Мануэль 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 4 0
Лелла Нунцио 2 1
Пучино Раффаэле 3 0
Мантовани Валерио 3 0
Майта Маттиа 2 0
Новакович Андрия 2 0
Оливери Андреа 2 0
Nosa Edward Obaretin 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Белломо Никола 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Викари Франческо 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Радунович Борис 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Фавазули Костантино 1 0
Сако Коли 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маррас Мануэль 3 0
Оквонкво Орджи 3 0
Вергара Антонио 3 0
Чигарини Лука 2 0
Родзио Паоло 2 0
Штулац Лео 2 0
Мерони Андреа 2 0
Рейнхарт Тобиас 2 0
Портанова Маноло 2 0
Серсанти Алессандро 2 0
Фонтанаросса Алессандро 2 0
Matteo Maggio 2 0
Lorenzo Ignacchiti 2 0
Natan Girma 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Видо Лука 1 0
Гондо Седрик 1 0
Lorenzo Lucchesi 1 0

Результаты матчей

Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Реджана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
7
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Реджана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
4
100%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
6
50%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Бари - Каррарезе 0:0 Специя - Бари 0:0 Бари - Катанзаро 1:1 Кремонезе - Бари 1:1
Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1
Реджана
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реджана - Козенца 0:1 Палермо - Реджана 2:0 Реджана - Фрозиноне 2:0 Специя - Реджана 1:0
Каррарезе - Реджана 0:0 Реджана - Салернитана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0

Результаты матчей

Бари
Реджана

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Бари
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 12 6 6 0 16 - 8 24
2.
Сассуоло
 11 6 4 1 23 - 12 22
3.
Пиза
 11 6 4 1 17 - 11 22
4.
Кремонезе
 11 5 3 3 17 - 13 18
5.
Юве Стабия
 12 4 5 3 13 - 13 17
6.
Палермо
 11 4 4 3 12 - 9 16
7.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 14 15
8.
Чезена
 11 4 3 4 19 - 18 15
9.
Брешия
 11 4 2 5 15 - 17 14
10.
Козенца
 11 3 5 3 9 - 10 14
11.
Бари
 12 2 8 2 13 - 11 14
12.
Зюйдтироль
 11 4 1 6 14 - 18 13
13.
Мантуя
 11 3 4 4 11 - 14 13
14.
Катанзаро
 11 2 7 2 11 - 9 13
15.
Реджана
 12 3 4 5 11 - 13 13
16.
Каррарезе
 12 3 4 5 11 - 13 13
17.
Салернитана
 11 3 3 5 12 - 15 12
18.
Модена
 12 2 5 5 16 - 19 11
19.
Читтаделла
 11 2 4 5 6 - 15 10
20.
Фрозиноне
 11 1 5 5 7 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
2.
Пиза
 6 4 2 0 11 - 5 14
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 5 3 2 0 6 - 3 11
5.
Сассуоло
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Брешия
 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 6 2 3 1 10 - 6 9
8.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
9.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
14.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Сампдория
 5 2 1 2 3 - 3 7
17.
Зюйдтироль
 6 2 1 3 9 - 11 7
18.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
19.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
20.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Палермо
 7 3 2 2 9 - 7 11
3.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
4.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
5.
Пиза
 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Сампдория
 6 2 2 2 13 - 11 8
7.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
8.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Читтаделла
 6 2 0 4 4 - 12 6
12.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
13.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Фрозиноне
 5 1 1 3 4 - 10 4
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Модена
 6 0 3 3 6 - 10 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 6 0 2 4 5 - 11 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Специя Эспозито Франческо 5
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Салернитана Тельо Андрес 5
Чезена Кало Джакомо 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Nosa Edward Obaretin получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бари 2:2 Реджана онлайн

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