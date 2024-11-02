Тур: 12. Стадион: Сан Никола.
0'
37' Желтая карточкаNosa Edward Obaretin
1:0
53' ГолБенали Ахмед
2:0
56' ГолНовакович Андрия
62' Желтая карточкаВергара Антонио
2:1
82' ГолLorenzo Lucchesi
2:2
87' ПенальтиГондо Седрик
90' Желтая карточкаФавилли Андреа
90' Желтая карточкаШтулац Лео
90'+9
Ход матча
53'
1:0
56'
62'
82'
2:1
87'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 10
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Сако КолиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Natan GirmaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
-
29 Oliver Urso
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Бари
Реджана
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дорваль Мехди
|2
|0.17
|Новакович Андрия
|2
|0.17
|Ласанья Кевин
|2
|0.17
|Пучино Раффаэле
|1
|0.08
|Бенали Ахмед
|1
|0.08
|Майта Маттиа
|1
|0.08
|Риччи Джакомо
|1
|0.08
|Фавилли Андреа
|1
|0.08
|Мантовани Валерио
|1
|0.08
|Лелла Нунцио
|1
|0.08
|Сибилли Джузеппе
|0
|0
|Сгарби Лоренцо
|0
|0
|Фалетти Сесар
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергара Антонио
|2
|0.17
|Видо Лука
|2 (1)
|0.17
|Портанова Маноло
|2
|0.17
|Matteo Maggio
|1
|0.08
|Рейнхарт Тобиас
|1
|0.08
|Серсанти Алессандро
|1
|0.08
|Lorenzo Lucchesi
|1
|0.08
|Гондо Седрик
|1 (1)
|0.08
|Штулац Лео
|0
|0
|Маррас Мануэль
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|4
|0
|Лелла Нунцио
|2
|1
|Пучино Раффаэле
|3
|0
|Мантовани Валерио
|3
|0
|Майта Маттиа
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Оливери Андреа
|2
|0
|Nosa Edward Obaretin
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Белломо Никола
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
|Сако Коли
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маррас Мануэль
|3
|0
|Оквонкво Орджи
|3
|0
|Вергара Антонио
|3
|0
|Чигарини Лука
|2
|0
|Родзио Паоло
|2
|0
|Штулац Лео
|2
|0
|Мерони Андреа
|2
|0
|Рейнхарт Тобиас
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Серсанти Алессандро
|2
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|2
|0
|Matteo Maggio
|2
|0
|Lorenzo Ignacchiti
|2
|0
|Natan Girma
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Lorenzo Lucchesi
|1
|0
Результаты матчей
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Реджана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
7
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Реджана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
4
100%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
6
50%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
4
36%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Бари - Каррарезе 0:0 Специя - Бари 0:0 Бари - Катанзаро 1:1 Кремонезе - Бари 1:1
Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1
Реджана
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реджана - Козенца 0:1 Палермо - Реджана 2:0 Реджана - Фрозиноне 2:0 Специя - Реджана 1:0
Каррарезе - Реджана 0:0 Реджана - Салернитана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0
Результаты матчей
Бари
Реджана
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Бари
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
25
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
39
48
111
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|6
|Специя
|Эспозито Франческо
|5
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Салернитана
|Тельо Андрес
|5
|Чезена
|Кало Джакомо
|5