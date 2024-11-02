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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Каррарезе
0:0
Первый тайм: 43'
Юве Стабия
0'
15' Желтая карточка
Бульо Давиде
38' Желтая карточка
Черри Леонардо

Ход матча

15'
 
Бульо Давиде
38'
Черри Леонардо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Каррарезе
Ничья
Юве Стабия
3.05
3.00
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3.20
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Все Коэффициенты
1
Блеве
Марко
21
Копполаро
Мауро
4
Ильянес
Джулиан
3
Marco
Imperiale
77
Беллони
Никколо
20
Джоване
Самуэль
82
Капецци
Леонардо
18
Nicolas
Schiavi
72
Simone
Zanon
90
Черри
Леонардо
9
Керубини
Луиджи
20
Тиам
Демба
4
Marco
Ruggero
24
Варньер
Марко
6
Marco
Bellich
15
Флориани
Романо
8
Бульо
Давиде
55
Giuseppe
Leone
10
Пьеробон
Кристиан
29
Фортини
Никколо
37
Майстро
Фабио
9
Адоранте
Андреа
Каррарезе
3-5-2
Юве Стабия
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Каррарезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Леонардо 3 0.25
Nicolas Schiavi 3 (1) 0.25
Чиккони Мануэль 1 0.08
Финотто Маттиа 1 0.08
Filippo Oliana 1 0.08
Керубини Луиджи 1 0.08
Devid Bouah 1 0.08
Капецци Леонардо 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Шпенди Стивен 0 0
Simone Zanon 0 0
Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адоранте Андреа 5 (1) 0.42
Майстро Фабио 2 0.17
Артистико Габриэле 2 0.17
Пископо Кевин 1 0.08
Варньер Марко 1 0.08
Marco Bellich 1 0.08
Francesco Folino 1 0.08
Мости Никола 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0
Бульо Давиде 0 0
Marco Ruggero 0 0
Флориани Романо 0 0
Giuseppe Leone 0 0
Фортини Никколо 0 0

Карточки

Каррарезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Schiavi 3 0
Ильянес Джулиан 1 1
Капецци Леонардо 2 0
Буа Девид 2 0
Джоване Самуэль 2 0
Riccardo Palmieri 2 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Капелло Алессандро 1 0
Копполаро Мауро 1 0
Панико Джузеппе 1 0
Чиккони Мануэль 1 0
Filippo Oliana 1 0
Черри Леонардо 1 0
Керубини Луиджи 1 0
Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francesco Folino 5 1
Marco Ruggero 6 0
Бульо Давиде 4 0
Matteo Baldi 3 0
Андреони Кристиан 2 0
Мели Марко 2 0
Marco Bellich 2 0
Флориани Романо 2 0
Тиам Демба 1 0
Канделлоне Леонардо 1 0
Варньер Марко 1 0
Артистико Габриэле 1 0
Giuseppe Leone 1 0
Фортини Никколо 1 0

Результаты матчей

Каррарезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Юве Стабия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Каррарезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Юве Стабия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

1
5
Каррарезе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Юве Стабия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
5
38%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Каррарезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бари - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Читтаделла 3:0 Каррарезе - Мантуя 1:1 Фрозиноне - Каррарезе 0:1
Каррарезе - Реджана 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1
Юве Стабия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Козенца - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Сампдория - Юве Стабия 1:2
Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1

Результаты матчей

Каррарезе
Юве Стабия

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Каррарезе
Юве Стабия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 1:0 12 6 6 0 16 - 8 24
2.
Сассуоло
 11 6 4 1 23 - 12 22
3.
Пиза
 11 6 4 1 17 - 11 22
4.
Кремонезе
 11 5 3 3 17 - 13 18
5.
Юве Стабия
 0:0 12 4 5 3 13 - 13 17
6.
Палермо
 11 4 4 3 12 - 9 16
7.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 14 15
8.
Чезена
 11 4 3 4 19 - 18 15
9.
Брешия
 11 4 2 5 15 - 17 14
10.
Козенца
 11 3 5 3 9 - 10 14
11.
Бари
 0:0 12 2 8 2 11 - 9 14
12.
Зюйдтироль
 11 4 1 6 14 - 18 13
13.
Мантуя
 11 3 4 4 11 - 14 13
14.
Катанзаро
 11 2 7 2 11 - 9 13
15.
Реджана
 0:0 12 3 4 5 9 - 11 13
16.
Каррарезе
 0:0 12 3 4 5 11 - 13 13
17.
Салернитана
 11 3 3 5 12 - 15 12
18.
Модена
 0:1 12 2 5 5 16 - 19 11
19.
Читтаделла
 11 2 4 5 6 - 15 10
20.
Фрозиноне
 11 1 5 5 7 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 1:0 6 5 1 0 10 - 4 16
2.
Пиза
 6 4 2 0 11 - 5 14
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 5 3 2 0 6 - 3 11
5.
Сассуоло
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Брешия
 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 6 2 3 1 10 - 6 9
8.
Каррарезе
 0:0 6 2 3 1 6 - 3 9
9.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Модена
 0:1 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Реджана
 0:0 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
14.
Бари
 0:0 7 1 5 1 6 - 6 8
15.
Юве Стабия
 0:0 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Сампдория
 5 2 1 2 3 - 3 7
17.
Зюйдтироль
 6 2 1 3 9 - 11 7
18.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
19.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
20.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Палермо
 7 3 2 2 9 - 7 11
3.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
4.
Юве Стабия
 0:0 7 2 4 1 6 - 6 10
5.
Пиза
 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Сампдория
 6 2 2 2 13 - 11 8
7.
Специя
 1:0 6 1 5 0 6 - 4 8
8.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Бари
 0:0 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Читтаделла
 6 2 0 4 4 - 12 6
12.
Реджана
 0:0 6 1 2 3 2 - 5 5
13.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Фрозиноне
 5 1 1 3 4 - 10 4
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 0:0 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Модена
 0:1 6 0 3 3 6 - 10 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 6 0 2 4 5 - 11 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Сассуоло Пьерини Николас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Салернитана Тельо Андрес 5
Чезена Кало Джакомо 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Леонардо Черри получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Бульо Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Каррарезе
Ничья
Юве Стабия
3.05
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Где смотреть матч Каррарезе 0:0 Юве Стабия онлайн

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