Тур: 12. Стадион: Деи Марми.
0:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
15'
38'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
72
Simone
Zanon
20
Тиам
Демба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Simone ZanonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Буа ДевидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Никола Антонио Калабро
- Основной состав
-
20 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Мости НиколаПолузащитник
-
14 Мели МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Matteo Baldi
-
-
-
Главный тренер: Guido Pagliuca
Бомбардиры внутри турнира
Каррарезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Леонардо
|3
|0.25
|Nicolas Schiavi
|3 (1)
|0.25
|Чиккони Мануэль
|1
|0.08
|Финотто Маттиа
|1
|0.08
|Filippo Oliana
|1
|0.08
|Керубини Луиджи
|1
|0.08
|Devid Bouah
|1
|0.08
|Капецци Леонардо
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Шпенди Стивен
|0
|0
|Simone Zanon
|0
|0
Юве Стабия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адоранте Андреа
|5 (1)
|0.42
|Майстро Фабио
|2
|0.17
|Артистико Габриэле
|2
|0.17
|Пископо Кевин
|1
|0.08
|Варньер Марко
|1
|0.08
|Marco Bellich
|1
|0.08
|Francesco Folino
|1
|0.08
|Мости Никола
|0
|0
|Пьеробон Кристиан
|0
|0
|Бульо Давиде
|0
|0
|Marco Ruggero
|0
|0
|Флориани Романо
|0
|0
|Giuseppe Leone
|0
|0
|Фортини Никколо
|0
|0
Карточки
Каррарезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Schiavi
|3
|0
|Ильянес Джулиан
|1
|1
|Капецци Леонардо
|2
|0
|Буа Девид
|2
|0
|Джоване Самуэль
|2
|0
|Riccardo Palmieri
|2
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Капелло Алессандро
|1
|0
|Копполаро Мауро
|1
|0
|Панико Джузеппе
|1
|0
|Чиккони Мануэль
|1
|0
|Filippo Oliana
|1
|0
|Черри Леонардо
|1
|0
|Керубини Луиджи
|1
|0
Юве Стабия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francesco Folino
|5
|1
|Marco Ruggero
|6
|0
|Бульо Давиде
|4
|0
|Matteo Baldi
|3
|0
|Андреони Кристиан
|2
|0
|Мели Марко
|2
|0
|Marco Bellich
|2
|0
|Флориани Романо
|2
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Канделлоне Леонардо
|1
|0
|Варньер Марко
|1
|0
|Артистико Габриэле
|1
|0
|Giuseppe Leone
|1
|0
|Фортини Никколо
|1
|0
Результаты матчей
Каррарезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Юве Стабия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Каррарезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Юве Стабия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
1
5
Каррарезе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Юве Стабия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
5
38%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Каррарезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бари - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Читтаделла 3:0 Каррарезе - Мантуя 1:1 Фрозиноне - Каррарезе 0:1
Каррарезе - Реджана 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1
Юве Стабия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Козенца - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Сампдория - Юве Стабия 1:2
Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1
Результаты матчей
Каррарезе
Юве Стабия
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Каррарезе
Юве Стабия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
38
47
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|6
|6
|0
|16 - 8
|24
|2.
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|3.
|11
|6
|4
|1
|17 - 11
|22
|4.
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|5.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 13
|17
|6.
|11
|4
|4
|3
|12 - 9
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|9.
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|10.
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|11.
|0:0
|12
|2
|8
|2
|11 - 9
|14
|12.
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|14.
|11
|2
|7
|2
|11 - 9
|13
|15.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|9 - 11
|13
|16.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|17.
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|18.
|0:1
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|19.
|11
|2
|4
|5
|6 - 15
|10
|20.
|11
|1
|5
|5
|7 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|4.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|8.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|14.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|15.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|17.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|18.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|19.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|2.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|4.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|7.
|1:0
|6
|1
|5
|0
|6 - 4
|8
|8.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|4 - 12
|6
|12.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|16.
|5
|0
|4
|1
|1 - 3
|4
|17.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Сассуоло
|Пьерини Николас
|4 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Салернитана
|Тельо Андрес
|5
|Чезена
|Кало Джакомо
|5