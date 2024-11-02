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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Каррарезе
0:0
Конец матча
Юве Стабия
0'
15' Желтая карточка
Бульо Давиде
38' Желтая карточка
Черри Леонардо
79' Желтая карточка
Копполаро Мауро
85' Желтая карточка
Цуэлли Эмануэле
90'+5

Ход матча

15'
 
Бульо Давиде
38'
Черри Леонардо
 
46'
Финотто Маттиа
Черри Леонардо
 
46'
Шпенди Стивен
Керубини Луиджи
 
58'
 
Роккетти Юри
Фортини Никколо
58'
 
Мости Никола
Бульо Давиде
58'
Чиккони Мануэль
Simone Zanon
 
69'
Цуэлли Эмануэле
Nicolas Schiavi
 
73'
 
Канделлоне Леонардо
Майстро Фабио
73'
 
Дзуккон Федерико
Giuseppe Leone
79'
Копполаро Мауро
 
82'
 
Francesco Folino
Marco Bellich
85'
Цуэлли Эмануэле
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 5
  • 6 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Блеве
Марко
21
Копполаро
Мауро
4
Ильянес
Джулиан
3
Marco
Imperiale
77
Беллони
Никколо
20
Джоване
Самуэль
82
Капецци
Леонардо
18
Nicolas
Schiavi
72
Simone
Zanon
90
Черри
Леонардо
9
Керубини
Луиджи
20
Тиам
Демба
4
Marco
Ruggero
24
Варньер
Марко
6
Marco
Bellich
15
Флориани
Романо
8
Бульо
Давиде
55
Giuseppe
Leone
10
Пьеробон
Кристиан
29
Фортини
Никколо
37
Майстро
Фабио
9
Адоранте
Андреа
Каррарезе
3-5-2
Юве Стабия
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Каррарезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Леонардо 3 0.25
Nicolas Schiavi 3 (1) 0.25
Чиккони Мануэль 1 0.08
Финотто Маттиа 1 0.08
Filippo Oliana 1 0.08
Керубини Луиджи 1 0.08
Devid Bouah 1 0.08
Капецци Леонардо 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Шпенди Стивен 0 0
Simone Zanon 0 0
Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адоранте Андреа 5 (1) 0.42
Майстро Фабио 2 0.17
Артистико Габриэле 2 0.17
Пископо Кевин 1 0.08
Варньер Марко 1 0.08
Marco Bellich 1 0.08
Francesco Folino 1 0.08
Мости Никола 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0
Бульо Давиде 0 0
Marco Ruggero 0 0
Флориани Романо 0 0
Giuseppe Leone 0 0
Фортини Никколо 0 0

Карточки

Каррарезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Schiavi 3 0
Ильянес Джулиан 1 1
Капецци Леонардо 2 0
Копполаро Мауро 2 0
Буа Девид 2 0
Джоване Самуэль 2 0
Черри Леонардо 2 0
Riccardo Palmieri 2 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Капелло Алессандро 1 0
Панико Джузеппе 1 0
Чиккони Мануэль 1 0
Filippo Oliana 1 0
Цуэлли Эмануэле 1 0
Керубини Луиджи 1 0
Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francesco Folino 5 1
Marco Ruggero 6 0
Бульо Давиде 4 0
Matteo Baldi 3 0
Андреони Кристиан 2 0
Мели Марко 2 0
Marco Bellich 2 0
Флориани Романо 2 0
Тиам Демба 1 0
Канделлоне Леонардо 1 0
Варньер Марко 1 0
Артистико Габриэле 1 0
Giuseppe Leone 1 0
Фортини Никколо 1 0

Результаты матчей

Каррарезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Юве Стабия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Каррарезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Юве Стабия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

1
5
Каррарезе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Юве Стабия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
5
38%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Каррарезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бари - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Читтаделла 3:0 Каррарезе - Мантуя 1:1 Фрозиноне - Каррарезе 0:1
Каррарезе - Реджана 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1
Юве Стабия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Козенца - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Сампдория - Юве Стабия 1:2
Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1

Результаты матчей

Каррарезе
Юве Стабия

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Каррарезе
Юве Стабия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 12 6 6 0 16 - 8 24
2.
Сассуоло
 11 6 4 1 23 - 12 22
3.
Пиза
 11 6 4 1 17 - 11 22
4.
Кремонезе
 11 5 3 3 17 - 13 18
5.
Юве Стабия
 12 4 5 3 13 - 13 17
6.
Палермо
 11 4 4 3 12 - 9 16
7.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 14 15
8.
Чезена
 11 4 3 4 19 - 18 15
9.
Брешия
 11 4 2 5 15 - 17 14
10.
Козенца
 11 3 5 3 9 - 10 14
11.
Бари
 12 2 8 2 13 - 11 14
12.
Зюйдтироль
 11 4 1 6 14 - 18 13
13.
Мантуя
 11 3 4 4 11 - 14 13
14.
Катанзаро
 11 2 7 2 11 - 9 13
15.
Реджана
 12 3 4 5 11 - 13 13
16.
Каррарезе
 12 3 4 5 11 - 13 13
17.
Салернитана
 11 3 3 5 12 - 15 12
18.
Модена
 12 2 5 5 16 - 19 11
19.
Читтаделла
 11 2 4 5 6 - 15 10
20.
Фрозиноне
 11 1 5 5 7 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
2.
Пиза
 6 4 2 0 11 - 5 14
3.
Чезена
 6 4 1 1 15 - 10 13
4.
Мантуя
 5 3 2 0 6 - 3 11
5.
Сассуоло
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Брешия
 6 3 1 2 11 - 9 10
7.
Катанзаро
 6 2 3 1 10 - 6 9
8.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
9.
Кремонезе
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Модена
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
14.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Сампдория
 5 2 1 2 3 - 3 7
17.
Зюйдтироль
 6 2 1 3 9 - 11 7
18.
Палермо
 4 1 2 1 3 - 2 5
19.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
20.
Фрозиноне
 6 0 4 2 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 6 3 3 0 12 - 6 12
2.
Палермо
 7 3 2 2 9 - 7 11
3.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
4.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
5.
Пиза
 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Сампдория
 6 2 2 2 13 - 11 8
7.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
8.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Козенца
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Читтаделла
 6 2 0 4 4 - 12 6
12.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
13.
Салернитана
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
Брешия
 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Фрозиноне
 5 1 1 3 4 - 10 4
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Модена
 6 0 3 3 6 - 10 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 6 0 2 4 5 - 11 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 6
Специя Эспозито Франческо 5
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Юве Стабия Адоранте Андреа 5
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Салернитана Тельо Андрес 5
Чезена Кало Джакомо 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Леонардо Черри получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Бульо Давиде получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Каррарезе 0:0 Юве Стабия онлайн

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