Тур: 12. Стадион: Украина.
0:0
Второй тайм: 56'
Ход матча
20'
30'
47
Педросо
Жан
10
Невес
Игор
33
Artur
Shakh
19
Mykola
Kogut
96
Синица
Олег
6
Sidnney
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Невес ИгорНападающий
-
33 Artur ShakhНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
- Нападающий
-
26 Костенко ЯнНападающий
- Нападающий
-
-
16 Artur Ryabov
-
Главный тренер: Владислав Лупашко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Mykola KogutПолузащитник
-
96 Синица ОлегНападающий
- Нападающий
-
6 SidnneyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Ivan Kogut
-
-
26 Taras Galas
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Pervak
История личных встреч
Карпаты
ФК Левый Берег
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Карпаты
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чачуа Амбросий
|3
|0.25
|Artur Shakh
|2
|0.17
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0.08
|Мирошниченко Денис
|1
|0.08
|Полегенько Павел
|1
|0.08
|Сакив Тарас
|1
|0.08
|Bruno Roberto
|1
|0.08
|Очеретько Олег
|1
|0.08
|Педросо Жан
|1
|0.08
|Клименко Владислав
|0
|0
ФК Левый Берег
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Taras Galas
|2
|0.17
|Якимив Андрей
|1
|0.08
|Ruslan Dedukh
|1 (1)
|0.08
|Синица Олег
|0
|0
|Klim Prykhodko
|0
|0
Карточки
Карпаты
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирошниченко Денис
|4
|0
|Адамюк Владимир
|1
|1
|Костенко Ян
|1
|1
|Альварес Пабло
|2
|0
|Artur Shakh
|2
|0
|Лупашко Владислав
|1
|0
|Чачуа Амбросий
|1
|0
|Клименко Владислав
|1
|0
|Кемкин Александр
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Педросо Жан
|1
|0
|Artur Ryabov
|1
|0
ФК Левый Берег
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сухоручко Даниил
|3
|1
|Банада Евгений
|4
|0
|Якимив Андрей
|4
|0
|Ruslan Dedukh
|4
|0
|Самар Валерий
|1
|1
|Синица Олег
|2
|0
|Соколов Олег
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Шаповал Владислав
|1
|0
|Andrii Spivakov
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Результаты матчей
Карпаты
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ФК Левый Берег
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Карпаты
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ФК Левый Берег
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
2
1
Карпаты
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
ФК Левый Берег
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
7
3
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Забито
12
4
9 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
2 Не забивали 9
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
17%
2
50%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
2
14%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Карпаты
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Рух Львов - Карпаты 1:0 Карпаты - Оболонь 1:0 Рух Львов - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 0:0
Карпаты - Полесье 1:3 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1
ФК Левый Берег
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФК Левый Берег - Заря 0:2 Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3
Александрия - ФК Левый Берег 2:0 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1
Результаты матчей
Карпаты
ФК Левый Берег
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
9 раз 82%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Карпаты
ФК Левый Берег
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
29
29
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|10
|8
|2
|0
|17 - 7
|26
|3.
|10
|6
|4
|0
|19 - 7
|22
|4.
|10
|6
|2
|2
|27 - 10
|20
|5.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|6.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 14
|16
|7.
|11
|5
|0
|6
|11 - 12
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|13 - 16
|15
|9.
|10
|3
|5
|2
|15 - 6
|14
|10.
|11
|3
|3
|5
|7 - 11
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|13.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|14.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|4 - 14
|9
|15.
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|16.
|11
|0
|5
|6
|7 - 18
|5
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|12 - 6
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|7.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|9 - 2
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|2 - 3
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|15.
|0:0
|6
|1
|0
|5
|1 - 10
|3
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|11.
|11
|0
|5
|6
|7 - 18
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|5 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4