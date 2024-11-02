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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Карпаты
0:0
Второй тайм: 56'
ФК Левый Берег
0'
20' Желтая карточка
30' Желтая карточка
Ruslan Dedukh

Ход матча

20'
 
30'
 
Ruslan Dedukh
46'
 
Сухоручко Даниил
Bogdan Kobzar
Лучшие коэффициенты
Карпаты
Ничья
ФК Левый Берег
1.82
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3.30
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5.10
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Все Коэффициенты
35
Кемкин
Александр
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
47
Педросо
Жан
3
Адамюк
Владимир
23
Альварес
Пабло
20
Очеретько
Олег
8
Чачуа
Амбросий
7
Yevgen
Pidlepenets
10
Невес
Игор
33
Artur
Shakh
1
Maksym
Mekhaniv
27
Астахов
Эрнест
50
Семёнов
Дмитрий
II
5
Самар
Валерий
22
Шаповал
Владислав
44
Банада
Евгений
18
Ruslan
Dedukh
19
Mykola
Kogut
96
Синица
Олег
9
Bogdan
Kobzar
6
Sidnney
Карпаты
ФК Левый Берег

История личных встреч

Карпаты
ФК Левый Берег

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
3:3
ПД
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Карпаты
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чачуа Амбросий 3 0.25
Artur Shakh 2 0.17
Yevgen Pidlepenets 1 0.08
Мирошниченко Денис 1 0.08
Полегенько Павел 1 0.08
Сакив Тарас 1 0.08
Bruno Roberto 1 0.08
Очеретько Олег 1 0.08
Педросо Жан 1 0.08
Клименко Владислав 0 0
ФК Левый Берег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Taras Galas 2 0.17
Якимив Андрей 1 0.08
Ruslan Dedukh 1 (1) 0.08
Синица Олег 0 0
Klim Prykhodko 0 0

Карточки

Карпаты
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирошниченко Денис 4 0
Адамюк Владимир 1 1
Костенко Ян 1 1
Альварес Пабло 2 0
Artur Shakh 2 0
Лупашко Владислав 1 0
Чачуа Амбросий 1 0
Клименко Владислав 1 0
Кемкин Александр 1 0
Очеретько Олег 1 0
Педросо Жан 1 0
Artur Ryabov 1 0
ФК Левый Берег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сухоручко Даниил 3 1
Банада Евгений 4 0
Якимив Андрей 4 0
Ruslan Dedukh 4 0
Самар Валерий 1 1
Синица Олег 2 0
Соколов Олег 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Шаповал Владислав 1 0
Andrii Spivakov 1 0
Klim Prykhodko 1 0

Результаты матчей

Карпаты
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ФК Левый Берег
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Карпаты
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ФК Левый Берег
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

2
1
Карпаты
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
ФК Левый Берег
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

7
3
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

12
4
9 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
2 Не забивали 9
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
17%
2
50%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
2
14%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Карпаты
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Рух Львов - Карпаты 1:0 Карпаты - Оболонь 1:0 Рух Львов - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 0:0
Карпаты - Полесье 1:3 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1
ФК Левый Берег
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФК Левый Берег - Заря 0:2 Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3
Александрия - ФК Левый Берег 2:0 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1

Результаты матчей

Карпаты
ФК Левый Берег

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
9 раз 82%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Карпаты
ФК Левый Берег

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1
5
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
2
9
2
9
1.5
1
10
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 10 8 2 0 22 - 6 26
2.
Александрия
 10 8 2 0 17 - 7 26
3.
Полесье
 10 6 4 0 19 - 7 22
4.
Шахтёр Донецк
 10 6 2 2 27 - 10 20
5.
Кривбасс
 10 5 2 3 11 - 10 17
6.
Карпаты
 0:0 12 4 4 4 12 - 14 16
7.
Заря
 11 5 0 6 11 - 12 15
8.
ЛНЗ Черкасcы
 11 4 3 4 13 - 16 15
9.
Рух Львов
 10 3 5 2 15 - 6 14
10.
Черноморец Од
 11 3 3 5 7 - 11 12
11.
Верес
 11 2 5 4 12 - 16 11
12.
Ворскла
 11 2 4 5 11 - 17 10
13.
Колос Ковалёвка
 11 1 6 4 6 - 9 9
14.
ФК Левый Берег
 0:0 12 2 3 7 4 - 14 9
15.
Оболонь
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 6 5 1 0 12 - 6 16
2.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
4.
Динамо Киев
 5 3 2 0 7 - 3 11
5.
Черноморец Од
 7 3 1 3 5 - 7 10
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 14 - 4 9
7.
Карпаты
 0:0 7 2 3 2 7 - 7 9
8.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
9.
Кривбасс
 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Верес
 8 1 4 3 9 - 13 7
11.
Заря
 5 2 0 3 5 - 6 6
12.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
13.
Оболонь
 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 0:0 6 1 0 5 1 - 10 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Заря
 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Карпаты
 0:0 5 2 1 2 5 - 7 7
8.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
9.
ФК Левый Берег
 0:0 6 1 3 2 3 - 4 6
10.
Ворскла
 8 1 3 4 9 - 12 6
11.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
12.
Верес
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Колос Ковалёвка
 5 0 3 2 4 - 6 3
14.
Черноморец Од
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
ЛНЗ Черкасcы
 5 0 2 3 4 - 11 2
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 5 0 0 5 0 - 12 0
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Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 5 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 4
Карпаты Мирошниченко Денис 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Богдан Кобзарь уходит с поля. Сухоручко Даниил выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Ruslan Dedukh получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Карпаты
Ничья
ФК Левый Берег
1.82
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5.10
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Карпаты
ФК Левый Берег
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