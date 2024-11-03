Тур: 3. Стадион: ААМИ Парк.
0:1
Второй тайм: 63'
Ход матча
51'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
25
Данкан
Джек
28
Kasey
Bos
27
Пископо
Рено
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
26
Брэттан
Люк
22
Liam
Rose
11
Jed
Drew
44
Яколиш
Марин
98
Жермен
Валер
- Основной состав
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Kasey BosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
-
19 Луаль ДжингНападающий
-
-
-
Главный тренер: Киснорбо Патрик
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
22 Liam RoseПолузащитник
-
11 Jed DrewПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
-
18 Скотт УолтерЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
24 Dean Bosnjak
-
-
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Макартур
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.75
Среднее время на гол
75
51
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.2
Среднее время на гол
72
75
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.22
1.44
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
62
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|1
|0.33
|Тиг Райан
|1
|0.33
|Вилупиллай Нишан
|1
|0.33
|Пископо Рено
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яколиш Марин
|3
|1
|Jake Hollman
|1
|0.33
|Jed Drew
|1
|0.33
|Жермен Валер
|1
|0.33
|Ускок Томислав
|1
|0.33
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|0
|1
|Данкан Джек
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Liam Rose
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Макартур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
6
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
7
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
67%
2
29%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
67%
2
29%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0
Моретон Бэй Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:4 Спирит - Мельбурн Виктори 0:4 Мельбурн Виктори - Алтона Мэджик 2:0 Лэмбтон Джаффас - Мельбурн Виктори 1:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2
Макартур
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур - Перт Глори 6:1 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Саус Мельбурн - Макартур 0:1
Оаклей Каннонс - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 О'Коннор Найтс - Макартур 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Макартур - ФК Сидней 1:0 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Макартур
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|9.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Макартур
|Яколиш Марин
|3 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2 (2)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|2 (1)
|Окленд ФК
|Бриммер Джейк
|2 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|ФК Сидней
|Грант Райан
|2
|Мельбурн Сити
|Угаркович Стивен
|2
|Окленд ФК
|Верстрате Луи
|2
|Ньюкасл Джетс
|Thomas Aquilina
|2