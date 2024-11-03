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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Мельбурн Виктори
2:1
Конец матча
Макартур
0'
0:1
51' Гол
Жермен Валер
1:1
68' Пенальти
Арзани Дэниел
2:1
75' Гол
Пископо Рено
82' Желтая карточка
Герия Джейсон
90'+7
25
Данкан
Джек
2
Герия
Джейсон
5
Хэмилл
Брендан
21
Родерик
Миранда
28
Kasey
Bos
14
Jordi
Valadon
6
Тиг
Райан
17
Вилупиллай
Нишан
8
Машаш
Зинедин
27
Пископо
Рено
9
Вергос
Николаос
12
Курто
Филип
20
Kealey
Adamson
6
Ускок
Томислав
15
Арсланаджич
Дино
13
Вуйица
Иван
26
Брэттан
Люк
22
Liam
Rose
11
Jed
Drew
8
Jake
Hollman
44
Яколиш
Марин
98
Жермен
Валер
Мельбурн Виктори
Макартур

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Макартур

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

К
0:1
0:1
1:1
2:1
0:1
1:4
3:1
3:1
1:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.75

Среднее время на гол

75
51

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.2

Среднее время на гол

72
75

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.22
1.44

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
62

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 1 0.33
Пископо Рено 1 0.33
Тиг Райан 1 0.33
Вилупиллай Нишан 1 0.33
Арзани Дэниел 1 (1) 0.33
Kasey Bos 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яколиш Марин 3 1
Жермен Валер 2 0.67
Jake Hollman 1 0.33
Jed Drew 1 0.33
Ускок Томислав 1 0.33

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герия Джейсон 2 0
Родерик Миранда 0 1
Данкан Джек 1 0
Тиг Райан 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Даниэль 1 0
Liam Rose 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Макартур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
6
Мельбурн Виктори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
67%
2
29%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
40%
2
25%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
1
50%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0
Моретон Бэй Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:4 Спирит - Мельбурн Виктори 0:4 Мельбурн Виктори - Алтона Мэджик 2:0 Лэмбтон Джаффас - Мельбурн Виктори 1:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2
Макартур
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур - Перт Глори 6:1 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Саус Мельбурн - Макартур 0:1
Оаклей Каннонс - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 О'Коннор Найтс - Макартур 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Макартур - ФК Сидней 1:0 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Макартур

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Мельбурн Виктори
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Аделаида Юнайтед
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Макартур
 3 1 0 2 8 - 5 3
9.
Централ Кост Маринерс
 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Вестерн Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 0 1 2 5 - 7 1
12.
Перт Глори
 3 0 1 2 1 - 8 1
13.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
4.
Централ Кост Маринерс
 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 1 - 3 1
8.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Перт Глори
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 0 0 2 4 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Веллингтон Феникс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ньюкасл Джетс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Перт Глори
 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Макартур
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 3 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2 (2)
ФК Сидней Климала Патрик 2 (1)
Окленд ФК Бриммер Джейк 2 (1)
Макартур Жермен Валер 2
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Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
ФК Сидней Грант Райан 2
Мельбурн Виктори Герия Джейсон 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Окленд ФК Верстрате Луи 2
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