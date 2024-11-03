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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 29. Стадион: .
Хеккен
1:1
Первый тайм: 45+'
ГАИС
0'
1:0
17' Гол
Лаюни Амор
42' Желтая карточка
Лаюни Амор
44' Желтая карточка
Лундквист Адам
1:1
45' Гол
Хольмстрём Александр Аль

Ход матча

17'
Лаюни Амор
(Рюгор Миккель)
1:0
42'
Лаюни Амор
 
44'
Лундквист Адам
 
45'
1:1
Хольмстрём Александр Аль

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
ГАИС
4.20
5.00
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7.20
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Все Коэффициенты
26
Абрахамссон
Петер
11
Линдберг
Юлиус
22
Nikola
Zecevic
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
14
Густафссон
Симон
18
Рюгор
Миккель
27
Ромео
Аман
23
Jeremy
Agbonifo
19
Хрстич
Срджан
24
Лаюни
Амор
13
Симс
Кес
32
Ибрагим
Харун
6
Вангберг
Август
24
Filip
Beckman
5
Robin
Wendin
Thomasson
8
Милованович
Вилльям
7
Оберг
Йоаким
17
Amin
Boudri
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
26
Chovanie
Amatkarijo
Хеккен
4-3-3
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Хеккен
ГАИС

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

А
3:0
К
3:0
ТМК
1:2
К
4:1
ТМК
1:0
ТМС
0:0
А
3:1
А
0:0
ТМС
1:2
ТМС
2:1
А
2:0
А
1:0
А
2:1
А
0:2
А
1:0
А
3:0
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

16
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.57

Среднее время на гол

56
157

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
0.8

Среднее время на гол

57
112

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.59
0.71

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
127

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссеф Али 10 (2) 0.34
Инусса Зейдан 6 0.21
Густафссон Симон 6 (2) 0.21
Лаюни Амор 6 0.21
Хрстич Срджан 5 0.17
Линдберг Юлиус 4 0.14
Рюгор Миккель 3 0.1
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0.1
Jeremy Agbonifo 2 0.07
Чилуфя Эдвард 2 0.07
Ромео Аман 1 0.03
Ховланд Эвен 1 0.03
Samuel Holm 1 0.03
Ларсен Ларс Олден 1 0.03
Лундквист Адам 0 0
Дабо Понтус 0 0
Северин Ниуль 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 9 0.31
Axel Henriksson 7 0.24
Лав Джек Купер 4 0.14
Gustav Lundgren 3 0.1
Линдберг Йонас 2 0.07
Милованович Вилльям 2 0.07
Chovanie Amatkarijo 1 0.03
Filip Beckman 1 0.03
Норен Аксель 1 0.03
Amin Boudri 1 0.03
Robin Wendin Thomasson 0 0
Селик Мерван 0 0
Вангберг Август 0 0
Ибрагим Харун 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Симон 7 0
Лундквист Адам 5 0
Рюгор Миккель 4 0
Лаюни Амор 3 0
Линдберг Юлиус 3 0
Инусса Зейдан 3 0
Samuel Holm 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Юссеф Али 2 0
Хрстич Срджан 2 0
Дабо Понтус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Лоде Мариус 1 0
Линде Андреас 1 0
Абрахамссон Петер 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Ромео Аман 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 11 0
Ибрагим Харун 7 0
Милованович Вилльям 6 0
Красники Мергим 3 1
Линдберг Йонас 4 0
Норен Аксель 4 0
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Оберг Йоаким 4 0
Filip Beckman 4 0
Amin Boudri 4 0
Lucas Hedlund 3 0
Вангберг Август 2 0
Robin Frej 2 0
Gustav Lundgren 2 0
Симс Кес 0 1
Селик Мерван 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0

Результаты матчей

Хеккен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
ГАИС
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

11
4
Хеккен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
ГАИС
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

19
19
Хеккен
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
14% (4)
36% (10)
ГАИС
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
46% (13)
43% (12)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

30
23

Голы по времени матча

Забито

30
13
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
2
7%
3
23%
1-15
4
13%
4
31%
16-30
5
17%
2
15%
31-45
7
23%
2
15%
46-60
5
17%
1
8%
61-75
7
23%
1
8%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
4%
2
10%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
6
26%
5
24%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
3
13%
6
29%
76-90

Забито

20
20
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
1
5%
4
20%
1-15
3
15%
4
20%
16-30
3
15%
3
15%
31-45
7
35%
3
15%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
3
15%
6
30%
76-90

Пропущено

28
9
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
7
25%
1
11%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
3
11%
3
33%
31-45
7
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
9
32%
2
22%
76-90

Забито

50
33
18 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 14
6 Не забивали 11
3
6%
7
21%
1-15
7
14%
8
24%
16-30
8
16%
5
15%
31-45
14
28%
5
15%
46-60
8
16%
1
3%
61-75
10
20%
7
21%
76-90

Пропущено

51
30
21 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 19
8
16%
3
10%
1-15
7
14%
1
3%
16-30
6
12%
7
23%
31-45
13
25%
7
23%
46-60
5
10%
4
13%
61-75
12
24%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хеккен - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Хеккен 1:3 АИК - Хеккен 0:2 Торд - Хеккен 1:2
Хеккен - Сириус 2:0 Хаммарбю - Хеккен 2:0 Мальмё - Хеккен 4:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Хеккен - Гётеборг 3:3 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2
ГАИС
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мьельбю - ГАИС 1:1 ГАИС - Вернаму 0:0 Броммапойкарна - ГАИС 2:0 Гётеборг - ГАИС 2:0
ГАИС - Юргорден 3:0 ГАИС - Мальмё 0:0 Вестерос - ГАИС 2:3 ГАИС - Кальмар 1:1 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0

Результаты матчей

Хеккен
ГАИС

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%

Точный счет

3:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 29%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
1
5 раз 18%
4
3 раза 11%
0
12 раз 43%
2
6 раз 21%
1
5 раз 18%
3
5 раз 18%

Тоталы голов в матче

Хеккен
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
9
5
1.5
8
6
6
8
2.5
3
11
3
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
7
8
6
1.5
3
11
5
9
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
16
12
17
11
1.5
11
17
11
17
2.5
5
23
3
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 29 18 8 3 65 - 24 62
2.
Хаммарбю
 29 16 6 7 50 - 24 54
3.
АИК
 28 16 3 9 41 - 39 51
4.
Юргорден
 28 15 5 8 42 - 35 50
5.
Мьельбю
 28 13 7 8 42 - 34 46
6.
Эльфсборг
 29 13 5 11 52 - 44 44
7.
Хеккен
 1:1 29 12 7 10 54 - 49 43
8.
ГАИС
 1:1 29 12 7 10 33 - 33 43
9.
Сириус
 28 12 4 12 45 - 43 40
10.
Броммапойкарна
 0:1 29 8 10 11 45 - 51 34
11.
ИФК Норрчепинг
 28 8 7 13 34 - 54 31
12.
Гётеборг
 29 7 10 12 33 - 42 31
13.
Хальмстад
 28 9 3 16 30 - 45 30
14.
Вернаму
 1:0 29 7 9 13 30 - 40 30
15.
Кальмар
 29 7 6 16 37 - 58 27
16.
Вестерос
 29 5 5 19 25 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 14 12 1 1 36 - 6 37
2.
Хаммарбю
 15 9 4 2 30 - 12 31
3.
Эльфсборг
 15 9 3 3 32 - 16 30
4.
Мьельбю
 14 8 5 1 27 - 16 29
5.
АИК
 14 9 1 4 24 - 14 28
6.
ГАИС
 1:1 14 8 4 2 20 - 10 28
7.
Юргорден
 14 7 4 3 18 - 14 25
8.
Хеккен
 1:1 15 6 4 5 31 - 24 22
9.
Сириус
 14 6 2 6 26 - 21 20
10.
Хальмстад
 14 6 2 6 18 - 14 20
11.
ИФК Норрчепинг
 14 5 2 7 18 - 27 17
12.
Броммапойкарна
 0:1 15 4 5 6 20 - 27 17
13.
Гётеборг
 15 3 6 6 14 - 20 15
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 1:0 14 2 3 9 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 14 8 1 5 24 - 21 25
2.
Мальмё
 15 6 7 2 29 - 18 25
3.
Хаммарбю
 14 7 2 5 20 - 12 23
4.
АИК
 14 7 2 5 17 - 25 23
5.
Хеккен
 1:1 14 6 3 5 23 - 25 21
6.
Вернаму
 1:0 15 5 6 4 16 - 13 21
7.
Сириус
 14 6 2 6 19 - 22 20
8.
Мьельбю
 14 5 2 7 15 - 18 17
9.
Броммапойкарна
 0:1 14 4 5 5 25 - 24 17
10.
Гётеборг
 14 4 4 6 19 - 22 16
11.
Кальмар
 15 4 4 7 19 - 29 16
12.
ГАИС
 1:1 15 4 3 8 13 - 23 15
13.
Эльфсборг
 14 4 2 8 20 - 28 14
14.
ИФК Норрчепинг
 14 3 5 6 16 - 27 14
15.
Хальмстад
 14 3 1 10 12 - 31 10
16.
Вестерос
 15 2 2 11 11 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Хаммарбю Бесара Нахир 12 (8)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Юргорден Хуммет Денис 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Юргорден Сабович Бесард 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Беширович Дино 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
ГАИС
4.20
5.00
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