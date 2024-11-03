Тур: 29. Стадион: Бравида Арена.
0'
1:0
17' ГолЛаюни Амор
42' Желтая карточкаЛаюни Амор
43' Желтая карточкаЛундквист Адам
1:1
45' ГолХольмстрём Александр Аль
1:2
50' ГолAmin Boudri
61' Желтая карточкаМилованович Вилльям
83' Желтая карточкаЛиндберг Юлиус
90' Желтая карточкаГустафссон Филип
90'+10
Ход матча
17'
1:0
42'
43'
45'
50'
1:2
83'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 9
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Нападающий
-
33 Дембе ДжонНападающий
-
-
Главный тренер: Joop Oosterveld
- Основной состав
-
13 Симс КесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Amin BoudriПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Erik Krantz
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Хеккен
ГАИС
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.57
Среднее время на гол
56
157
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
0.8
Среднее время на гол
57
112
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.59
0.71
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
127
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссеф Али
|10 (2)
|0.34
|Инусса Зейдан
|6
|0.21
|Густафссон Симон
|6 (2)
|0.21
|Лаюни Амор
|6
|0.21
|Хрстич Срджан
|5
|0.17
|Линдберг Юлиус
|4
|0.14
|Рюгор Миккель
|3
|0.1
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.1
|Jeremy Agbonifo
|2
|0.07
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.07
|Ромео Аман
|1
|0.03
|Ховланд Эвен
|1
|0.03
|Samuel Holm
|1
|0.03
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.03
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
|Северин Ниуль
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|10
|0.34
|Axel Henriksson
|7
|0.24
|Лав Джек Купер
|4
|0.14
|Gustav Lundgren
|3
|0.1
|Милованович Вилльям
|2
|0.07
|Линдберг Йонас
|2
|0.07
|Amin Boudri
|2
|0.07
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0.03
|Filip Beckman
|1
|0.03
|Норен Аксель
|1
|0.03
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Селик Мерван
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Симон
|7
|0
|Лундквист Адам
|6
|0
|Рюгор Миккель
|4
|0
|Лаюни Амор
|4
|0
|Линдберг Юлиус
|4
|0
|Инусса Зейдан
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Юссеф Али
|2
|0
|Хрстич Срджан
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|11
|0
|Милованович Вилльям
|7
|0
|Ибрагим Харун
|7
|0
|Красники Мергим
|3
|1
|Линдберг Йонас
|4
|0
|Норен Аксель
|4
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Оберг Йоаким
|4
|0
|Filip Beckman
|4
|0
|Amin Boudri
|4
|0
|Lucas Hedlund
|3
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Gustav Lundgren
|2
|0
|Густафссон Филип
|2
|0
|Симс Кес
|0
|1
|Селик Мерван
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
ГАИС
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
12
4
Хеккен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
ГАИС
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
19
19
Хеккен
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
14% (4)
38% (11)
ГАИС
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
45% (13)
41% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
31
23
Голы по времени матча
Забито
31
15
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
2
6%
3
20%
1-15
5
16%
4
27%
16-30
5
16%
3
20%
31-45
7
23%
3
20%
46-60
5
16%
1
7%
61-75
7
23%
1
7%
76-90
Пропущено
25
22
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
1
4%
2
9%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
4
16%
4
18%
31-45
7
28%
5
23%
46-60
5
20%
3
14%
61-75
3
12%
6
27%
76-90
Забито
20
20
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
1
5%
4
20%
1-15
3
15%
4
20%
16-30
3
15%
3
15%
31-45
7
35%
3
15%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
3
15%
6
30%
76-90
Пропущено
28
9
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
7
25%
1
11%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
3
11%
3
33%
31-45
7
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
9
32%
2
22%
76-90
Забито
51
35
19 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 11
3
6%
7
20%
1-15
8
16%
8
23%
16-30
8
16%
6
17%
31-45
14
27%
6
17%
46-60
8
16%
1
3%
61-75
10
20%
7
20%
76-90
Пропущено
53
31
22 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 20
8
15%
3
10%
1-15
7
13%
2
6%
16-30
7
13%
7
23%
31-45
14
26%
7
23%
46-60
5
9%
4
13%
61-75
12
23%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хеккен - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Хеккен 1:3 АИК - Хеккен 0:2 Торд - Хеккен 1:2
Хеккен - Сириус 2:0 Хаммарбю - Хеккен 2:0 Мальмё - Хеккен 4:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Хеккен - Гётеборг 3:3 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2
ГАИС
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мьельбю - ГАИС 1:1 ГАИС - Вернаму 0:0 Броммапойкарна - ГАИС 2:0 Гётеборг - ГАИС 2:0
ГАИС - Юргорден 3:0 ГАИС - Мальмё 0:0 Вестерос - ГАИС 2:3 ГАИС - Кальмар 1:1 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0
Результаты матчей
Хеккен
ГАИС
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
Точный счет
3:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
3
8 раз 28%
0
6 раз 21%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
3 раза 10%
0
12 раз 41%
2
7 раз 24%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Хеккен
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
95
96
86
69
311
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
87
86
411
59
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
1712
1712
1217
1118
524
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|8
|3
|65 - 24
|62
|2.
|29
|16
|6
|7
|50 - 24
|54
|3.
|28
|16
|3
|9
|41 - 39
|51
|4.
|0:0
|29
|15
|6
|8
|42 - 35
|51
|5.
|0:0
|29
|13
|8
|8
|42 - 34
|47
|6.
|29
|13
|6
|10
|34 - 33
|45
|7.
|29
|13
|5
|11
|52 - 44
|44
|8.
|29
|12
|6
|11
|54 - 50
|42
|9.
|0:0
|29
|12
|5
|12
|45 - 43
|41
|10.
|29
|8
|10
|11
|45 - 51
|34
|11.
|28
|8
|7
|13
|34 - 54
|31
|12.
|0:0
|29
|9
|4
|16
|30 - 45
|31
|13.
|29
|7
|10
|12
|33 - 42
|31
|14.
|29
|7
|9
|13
|30 - 40
|30
|15.
|29
|7
|6
|16
|37 - 58
|27
|16.
|29
|5
|5
|19
|25 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|36 - 6
|37
|2.
|15
|9
|4
|2
|30 - 12
|31
|3.
|15
|9
|3
|3
|32 - 16
|30
|4.
|0:0
|14
|8
|5
|1
|27 - 16
|29
|5.
|14
|9
|1
|4
|24 - 14
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|20 - 10
|28
|7.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|18 - 14
|25
|8.
|15
|6
|3
|6
|31 - 25
|21
|9.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|26 - 21
|21
|10.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|18 - 14
|21
|11.
|14
|5
|2
|7
|18 - 27
|17
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 27
|17
|13.
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|14.
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|15.
|14
|3
|2
|9
|18 - 29
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|14 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|8
|2
|5
|24 - 21
|26
|2.
|15
|6
|7
|2
|29 - 18
|25
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 12
|23
|4.
|14
|7
|2
|5
|17 - 25
|23
|5.
|14
|6
|3
|5
|23 - 25
|21
|6.
|15
|5
|6
|4
|16 - 13
|21
|7.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|8.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|15 - 18
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|25 - 24
|17
|10.
|15
|5
|2
|8
|14 - 23
|17
|11.
|14
|4
|4
|6
|19 - 22
|16
|12.
|15
|4
|4
|7
|19 - 29
|16
|13.
|14
|4
|2
|8
|20 - 28
|14
|14.
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|15.
|0:0
|14
|3
|1
|10
|12 - 31
|10
|16.
|15
|2
|2
|11
|11 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|12 (8)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|12 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8