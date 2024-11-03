  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 29.
Браге
1:2
Конец матча
Оддевольд
0'
1:0
18' Гол
Amar Muhsin
25' Желтая карточка
Берггрен Густав
59' Желтая карточка
Gabriel Sandberg
1:1
82' Гол
Axel Pettersson
83' Желтая карточка
Axel Pettersson
1:2
90' Гол
Крезич Даниэль
90'+4
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
5
Oskar
Aagren
2
Зеттерстрём
Александр
4
Malte
Persson
11
Johan
Arvidsson
8
Jacob
Stensson
21
Henry
Sletsjoee
10
Берггрен
Густав
33
Amar
Muhsin
12
Ieltsin
Camoes
1
Armin
Ibrahimovic
23
Viktor
Krueger
4
Philip
Engelbrektsson
21
Alexander
Almqvist
5
Anton
Snibb
7
Filip
Karlin
26
Gabriel
Sandberg
18
Gustav
Forssell
10
Каллудра
Лиридон
17
Olle
Kjellman
Olblad
15
Аль-Хамлави
Ассад
Браге
4-4-2
Оддевольд
4-4-2

История личных встреч

Браге
Оддевольд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 13 (2) 0.45
Amar Muhsin 4 0.14
Johan Arvidsson 3 0.1
Henry Sletsjoee 2 0.07
Берггрен Густав 2 0.07
Тити Адиль 2 0.07
Викстрём Эмиль 1 0.03
Christopher Redenstrand 1 0.03
Kevin Appiah Nyarko 1 0.03
Ferhan Abic 1 0.03
Pontus Jonsson1 0 0
Вейлид Сесар 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Oemuer Pektas 0 0
Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 14 (1) 0.48
Каллудра Лиридон 4 (1) 0.14
Крезич Даниэль 3 0.1
Gabriel Sandberg 2 0.07
Axel Pettersson 2 0.07
Alexander Almqvist 2 0.07
Olle Kjellman Olblad 2 0.07
Linus Tornblad 1 0.03
Oscar Berntsson 1 0.03
Noa Bernhardtz 1 0.03
Philip Engelbrektsson 1 0.03
Gustav Forssell 0 0
Adam Engelbrektsson 0 0
Anton Snibb 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 7 0
Ieltsin Camoes 4 1
Берггрен Густав 4 0
Oskar Aagren 2 1
Зеттерстрём Александр 3 0
Samouil Izountouemoi 3 0
Фродиг Виктор 2 0
Jacob Stensson 2 0
Тити Адиль 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Filip Sjoeberg1 2 0
Kevin Appiah Nyarko 2 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Amar Muhsin 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0
Oemuer Pektas 1 0
Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 9 0
Philip Engelbrektsson 4 1
Аль-Хамлави Ассад 5 0
Oscar Berntsson 4 0
Alexander Almqvist 4 0
Adam Engelbrektsson 4 0
Крезич Даниэль 2 0
Грауберг-Лепик Кристоффер 2 0
Filip Karlin 2 0
Gustav Forssell 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Йоханссон Юлиус 1 0
Anton Snibb 1 0
Axel Pettersson 1 0
Viktor Krueger 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Armin Ibrahimovic 1 0
Olle Kjellman Olblad 1 0

Результаты матчей

Браге
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Оддевольд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

5
10
Браге
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Оддевольд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

9
14
Браге
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Оддевольд
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

14
24

Голы по времени матча

Забито

19
19
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
1
5%
2
11%
1-15
7
37%
0
0%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
4
21%
11
58%
76-90

Пропущено

14
24
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
4
29%
5
21%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
29%
4
17%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
4
29%
4
17%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Пропущено

14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
21%
4
20%
1-15
4
29%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
14%
6
30%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
3
21%
4
20%
76-90

Забито

30
34
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
3%
3
9%
1-15
8
27%
1
3%
16-30
6
20%
6
18%
31-45
2
7%
5
15%
46-60
7
23%
4
12%
61-75
6
20%
15
44%
76-90

Пропущено

28
44
15 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 19
18 Не пропускали 24
7
25%
9
20%
1-15
4
14%
6
14%
16-30
4
14%
7
16%
31-45
3
11%
10
23%
46-60
3
11%
4
9%
61-75
7
25%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ландскруна - Браге 3:0 Браге - Треллеборг 1:0 Гефле - Браге 2:1 Браге - Сандвикен 1:2
Варберг БоИС - Браге 0:1 Браге - Утсиктенс 0:0 Сундсвалль - Браге 0:0 Браге - Эргрюте 0:2 Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0
Оддевольд
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Оддевольд - Сковде АИК 2:2 Гефле - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Эстер 1:1 Эстерсунд - Оддевольд 0:2
Оддевольд - Эребру 0:0 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Варберг БоИС 3:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Тебю - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2

Результаты матчей

Браге
Оддевольд

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
5
1 раз 3%
2
10 раз 34%
0
9 раз 31%
1
8 раз 28%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Браге
Оддевольд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
4
5
10
1.5
5
9
1
14
2.5
1
13
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
5
2
12
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
20
9
7
22
1.5
12
17
1
28
2.5
2
27
1
28
3.5
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 29 15 10 4 49 - 26 55
2.
Эстер
 29 14 9 6 53 - 30 51
3.
Ландскруна
 29 14 7 8 46 - 31 49
4.
Хельсинборг
 29 13 8 8 40 - 32 47
5.
Сандвикен
 29 12 7 10 48 - 39 43
6.
Браге
 29 11 7 11 30 - 28 40
7.
Треллеборг
 29 11 6 12 30 - 38 39
8.
Эргрюте
 28 10 8 10 46 - 41 38
9.
Эребру
 29 10 8 11 35 - 34 38
10.
Утсиктенс
 29 10 8 11 36 - 38 38
11.
Варберг БоИС
 29 9 9 11 44 - 43 36
12.
Оддевольд
 29 8 12 9 34 - 44 36
13.
Гефле
 29 8 8 13 37 - 51 32
14.
Эстерсунд
 28 8 7 13 28 - 41 31
15.
Сундсвалль
 29 8 7 14 26 - 40 31
16.
Сковде АИК
 29 5 9 15 24 - 50 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 15 9 4 2 35 - 16 31
2.
Дегерфорс
 14 9 3 2 28 - 13 30
3.
Сандвикен
 15 9 2 4 30 - 14 29
4.
Эребру
 15 8 4 3 22 - 12 28
5.
Ландскруна
 15 8 4 3 26 - 16 28
6.
Эстерсунд
 14 7 4 3 18 - 16 25
7.
Треллеборг
 15 7 4 4 17 - 17 25
8.
Утсиктенс
 14 7 3 4 22 - 16 24
9.
Браге
 15 7 3 5 19 - 14 24
10.
Гефле
 15 6 5 4 24 - 22 23
11.
Эргрюте
 14 6 3 5 28 - 22 21
12.
Хельсинборг
 14 5 6 3 16 - 13 21
13.
Сундсвалль
 14 5 4 5 16 - 17 19
14.
Оддевольд
 14 4 7 3 16 - 19 19
15.
Варберг БоИС
 14 4 5 5 18 - 19 17
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 15 8 2 5 24 - 19 26
2.
Дегерфорс
 15 6 7 2 21 - 13 25
3.
Ландскруна
 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Варберг БоИС
 15 5 4 6 26 - 24 19
6.
Эргрюте
 14 4 5 5 18 - 19 17
7.
Оддевольд
 15 4 5 6 18 - 25 17
8.
Браге
 14 4 4 6 11 - 14 16
9.
Треллеборг
 14 4 2 8 13 - 21 14
10.
Сандвикен
 14 3 5 6 18 - 25 14
11.
Утсиктенс
 15 3 5 7 14 - 22 14
12.
Сундсвалль
 15 3 3 9 10 - 23 12
13.
Сковде АИК
 15 2 5 8 16 - 33 11
14.
Эребру
 14 2 4 8 13 - 22 10
15.
Гефле
 14 2 3 9 13 - 29 9
16.
Эстерсунд
 14 1 3 10 10 - 25 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 14 (5)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 14 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Эребру Хольмберг Карл 13 (6)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 11
Эргрюте Файе Абдулайе 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 25'
      Берггрен Густав получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Henry Sletsjoee сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Amar Muhsin бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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