Тур: 29.
0'
1:0
18' ГолAmar Muhsin
25' Желтая карточкаБерггрен Густав
59' Желтая карточкаGabriel Sandberg
1:1
82' ГолAxel Pettersson
83' Желтая карточкаAxel Pettersson
1:2
90' ГолКрезич Даниэль
90'+4
Ход матча
18'
1:0
25'
59'
82'
83'
90'
22
Вейлид
Сесар
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Janne Mian
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Полузащитник
-
-
13 Adam Stroud
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
История личных встреч
Браге
Оддевольд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|13 (2)
|0.45
|Amar Muhsin
|4
|0.14
|Johan Arvidsson
|3
|0.1
|Henry Sletsjoee
|2
|0.07
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|Тити Адиль
|2
|0.07
|Викстрём Эмиль
|1
|0.03
|Christopher Redenstrand
|1
|0.03
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.03
|Ferhan Abic
|1
|0.03
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Вейлид Сесар
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|14 (1)
|0.48
|Каллудра Лиридон
|4 (1)
|0.14
|Крезич Даниэль
|3
|0.1
|Gabriel Sandberg
|2
|0.07
|Axel Pettersson
|2
|0.07
|Alexander Almqvist
|2
|0.07
|Olle Kjellman Olblad
|2
|0.07
|Linus Tornblad
|1
|0.03
|Oscar Berntsson
|1
|0.03
|Noa Bernhardtz
|1
|0.03
|Philip Engelbrektsson
|1
|0.03
|Gustav Forssell
|0
|0
|Adam Engelbrektsson
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|7
|0
|Ieltsin Camoes
|4
|1
|Берггрен Густав
|4
|0
|Oskar Aagren
|2
|1
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Samouil Izountouemoi
|3
|0
|Фродиг Виктор
|2
|0
|Jacob Stensson
|2
|0
|Тити Адиль
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Filip Sjoeberg1
|2
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|9
|0
|Philip Engelbrektsson
|4
|1
|Аль-Хамлави Ассад
|5
|0
|Oscar Berntsson
|4
|0
|Alexander Almqvist
|4
|0
|Adam Engelbrektsson
|4
|0
|Крезич Даниэль
|2
|0
|Грауберг-Лепик Кристоффер
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Gustav Forssell
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Йоханссон Юлиус
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Axel Pettersson
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Armin Ibrahimovic
|1
|0
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0
Результаты матчей
Браге
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Оддевольд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
5
10
Браге
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Оддевольд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
9
14
Браге
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Оддевольд
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
19
19
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
1
5%
2
11%
1-15
7
37%
0
0%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
4
21%
11
58%
76-90
Пропущено
14
24
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
4
29%
5
21%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
29%
4
17%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
4
29%
4
17%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Пропущено
14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
21%
4
20%
1-15
4
29%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
14%
6
30%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
3
21%
4
20%
76-90
Забито
30
34
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
3%
3
9%
1-15
8
27%
1
3%
16-30
6
20%
6
18%
31-45
2
7%
5
15%
46-60
7
23%
4
12%
61-75
6
20%
15
44%
76-90
Пропущено
28
44
15 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 19
18 Не пропускали 24
7
25%
9
20%
1-15
4
14%
6
14%
16-30
4
14%
7
16%
31-45
3
11%
10
23%
46-60
3
11%
4
9%
61-75
7
25%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ландскруна - Браге 3:0 Браге - Треллеборг 1:0 Гефле - Браге 2:1 Браге - Сандвикен 1:2
Варберг БоИС - Браге 0:1 Браге - Утсиктенс 0:0 Сундсвалль - Браге 0:0 Браге - Эргрюте 0:2 Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0
Оддевольд
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Оддевольд - Сковде АИК 2:2 Гефле - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Эстер 1:1 Эстерсунд - Оддевольд 0:2
Оддевольд - Эребру 0:0 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Варберг БоИС 3:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Тебю - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2
Результаты матчей
Браге
Оддевольд
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
5
1 раз 3%
2
10 раз 34%
0
9 раз 31%
1
8 раз 28%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Браге
Оддевольд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
104
510
59
114
113
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
105
212
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
209
722
1217
128
227
128
128
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|14 (5)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|14 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 11
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9