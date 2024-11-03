  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 29.
Эребру
1:1
Второй тайм: 90+'
Хельсинборг
0'
0:1
20' Гол
Сильверхолт Тейлор
34' Желтая карточка
Adrian Svanback
1:1
34' Пенальти
Хольмберг Карл
43' Желтая карточка
Lukas Kjellnaes
47' Желтая карточка
Wilhelm Nilsson
57' Желтая карточка
Hamse Shagaxle
81' Желтая карточка
Лупер Вильгельм
1
Пальссон
Мальте
3
Oskar
Kaeck
4
Маккью
Эрик
15
Бергмарк
Никлас
11
Кроон
Самуэль
10
Бакман
Виктор
22
Шлаймон
Лукас
7
Elias
Barsoum
14
Hamse
Shagaxle
99
Ясин
Ахмед
17
Хольмберг
Карл
1
Йоэльссон
Калле
2
Биркфельдт
Йон
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
21
Adrian
Svanback
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
Эребру
4-4-2
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Эребру
Хельсинборг

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

26 матчей

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:0
С
4:1
С
1:1
А
3:2
А
1:1
А
1:4
А
0:1
К
1:1
А
0:0
А
1:3
К
1:1
А
0:2
А
0:0
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
0:0
ШК
1:3
А
2:0
А
1:1
А
3:0
А
2:1
А
0:1
А
2:0
А
3:1
А
1:0

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.23
1.23

Среднее время на гол

73
73

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.23
0.85

Среднее время на гол

73
106

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.23
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

73
86

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 13 (4) 0.45
Ясин Ахмед 3 0.1
Tobias Bjoernstad 2 0.07
Кроон Самуэль 2 0.07
Андерссон Эрик 2 0.07
Саид Мохаммед 2 0.07
Модиг Йеспер 1 0.03
Гваргис Питер 1 0.03
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.03
Бакман Виктор 1 0.03
Маккью Эрик 1 0.03
Крона Себастьян 1 0.03
Adam Bark 1 0.03
Elias Barsoum 1 0.03
Hamse Shagaxle 1 0.03
Шлаймон Лукас 0 0
Theodor Hansemon 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 12 (3) 0.41
Лупер Вильгельм 6 (2) 0.21
Adrian Svanback 6 0.21
Benjamin Acquah 5 0.17
Ervin Gigovac 2 0.07
Биркфельдт Йон 2 0.07
Milan Rasmussen 2 0.07
Олссон Деннис 1 0.03
Benjamin Orn 1 0.03
Рогне Томас 1 0.03
Amar Muhsin 1 0.03
Кабаши Ариан 0 0
William Westerlund 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккью Эрик 8 1
Вальгейрссон Вальгейр 9 0
Модиг Йеспер 4 1
Шлаймон Лукас 5 0
Крона Себастьян 3 1
Хольмберг Карл 4 0
Бергмарк Никлас 4 0
Бакман Виктор 4 0
Кроон Самуэль 3 0
Tobias Bjoernstad 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Ясин Ахмед 2 0
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Oskar Kaeck 2 0
Андерссон Эрик 1 0
Adam Bark 1 0
Elias Barsoum 1 0
Hamse Shagaxle 1 0
Wessam Dukhan 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 8 1
Биркфельдт Йон 8 0
Lukas Kjellnaes 5 0
Рогне Томас 3 1
Лупер Вильгельм 3 0
Хелльборг Адам 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Adrian Svanback 3 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Milan Rasmussen 2 0
Wilhelm Nilsson 2 0
Daniel Bergman 2 0
Йоэльссон Калле 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Benjamin Acquah 1 0
Chisom Chidi 1 0
William Westerlund 1 0

Результаты матчей

Эребру
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Хельсинборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

3
2
Эребру
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

7
16
Эребру
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Хельсинборг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

19
22
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
2
11%
7
32%
31-45
8
42%
5
23%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
5
23%
76-90

Пропущено

12
18
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
2
17%
4
22%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
6
50%
4
22%
76-90

Забито

13
16
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
5
38%
1
6%
76-90

Пропущено

22
13
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
4
18%
4
31%
31-45
5
23%
3
23%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
7
32%
3
23%
76-90

Забито

32
38
9 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 10
2
6%
4
11%
1-15
3
9%
8
21%
16-30
4
13%
10
26%
31-45
10
31%
9
24%
46-60
5
16%
1
3%
61-75
8
25%
6
16%
76-90

Пропущено

34
31
11 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 17
2
6%
3
10%
1-15
4
12%
5
16%
16-30
5
15%
6
19%
31-45
6
18%
6
19%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
13
38%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эребру - Эстер 0:1 Дегерфорс - Эребру 1:2 Варберг БоИС - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 1:0
Оддевольд - Эребру 0:0 Эребру - Сандвикен 1:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Сундсвалль 0:0 Утсиктенс - Эребру 3:2 Соллентуна - Эребру 0:2 Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1
Хельсинборг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сандвикен - Хельсинборг 2:2 Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Утсиктенс - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Гефле 4:0
Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3

Результаты матчей

Эребру
Хельсинборг

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
3
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 14%
0:3
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
9 раз 32%
1
8 раз 29%
3
7 раз 25%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эребру
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
4
10
3
11
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
7
7
1
13
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
19
9
9
19
1.5
11
17
4
24
2.5
8
20
2
26
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 29 15 10 4 49 - 26 55
2.
Эстер
 5:1 29 14 9 6 53 - 29 51
3.
Ландскруна
 29 14 7 8 46 - 31 49
4.
Хельсинборг
 1:1 29 13 9 7 40 - 31 48
5.
Сандвикен
 29 12 7 10 48 - 39 43
6.
Браге
 1:1 29 11 8 10 30 - 27 41
7.
Треллеборг
 29 11 6 12 30 - 38 39
8.
Эргрюте
 28 10 8 10 46 - 41 38
9.
Утсиктенс
 29 10 8 11 36 - 38 38
10.
Варберг БоИС
 29 9 9 11 44 - 43 36
11.
Эребру
 1:1 29 9 9 11 34 - 34 36
12.
Оддевольд
 1:1 29 7 13 9 33 - 44 34
13.
Гефле
 29 8 8 13 37 - 51 32
14.
Эстерсунд
 28 8 7 13 28 - 41 31
15.
Сундсвалль
 29 8 7 14 26 - 40 31
16.
Сковде АИК
 1:5 29 5 9 15 23 - 50 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5:1 15 9 4 2 35 - 15 31
2.
Дегерфорс
 14 9 3 2 28 - 13 30
3.
Сандвикен
 15 9 2 4 30 - 14 29
4.
Ландскруна
 15 8 4 3 26 - 16 28
5.
Эребру
 1:1 15 7 5 3 21 - 12 26
6.
Эстерсунд
 14 7 4 3 18 - 16 25
7.
Браге
 1:1 15 7 4 4 19 - 13 25
8.
Треллеборг
 15 7 4 4 17 - 17 25
9.
Утсиктенс
 14 7 3 4 22 - 16 24
10.
Гефле
 15 6 5 4 24 - 22 23
11.
Эргрюте
 14 6 3 5 28 - 22 21
12.
Хельсинборг
 1:1 14 5 6 3 16 - 13 21
13.
Сундсвалль
 14 5 4 5 16 - 17 19
14.
Оддевольд
 1:1 14 4 7 3 16 - 19 19
15.
Варберг БоИС
 14 4 5 5 18 - 19 17
16.
Сковде АИК
 1:5 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 1:1 15 8 3 4 24 - 18 27
2.
Дегерфорс
 15 6 7 2 21 - 13 25
3.
Ландскруна
 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 5:1 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Варберг БоИС
 15 5 4 6 26 - 24 19
6.
Эргрюте
 14 4 5 5 18 - 19 17
7.
Браге
 1:1 14 4 4 6 11 - 14 16
8.
Оддевольд
 1:1 15 3 6 6 17 - 25 15
9.
Треллеборг
 14 4 2 8 13 - 21 14
10.
Сандвикен
 14 3 5 6 18 - 25 14
11.
Утсиктенс
 15 3 5 7 14 - 22 14
12.
Сундсвалль
 15 3 3 9 10 - 23 12
13.
Сковде АИК
 1:5 15 2 5 8 15 - 33 11
14.
Эребру
 1:1 14 2 4 8 13 - 22 10
15.
Гефле
 14 2 3 9 13 - 29 9
16.
Эстерсунд
 14 1 3 10 10 - 25 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 15 (1)
Дегерфорс Вукоевич Диян 14 (5)
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Эребру Хольмберг Карл 13 (6)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 11
Эргрюте Файе Абдулайе 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Весь список
  • 47'
    Wilhelm Nilsson получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 11'
      Г О О О О Л - Хольмберг Карл бьет в цель!
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    Ничья
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