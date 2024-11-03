Тур: 29.
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
20' ГолСильверхолт Тейлор
34' Желтая карточкаAdrian Svanback
1:1
34' ПенальтиХольмберг Карл
43' Желтая карточкаLukas Kjellnaes
47' Желтая карточкаWilhelm Nilsson
57' Желтая карточкаHamse Shagaxle
81' Желтая карточкаЛупер Вильгельм
Ход матча
20'
34'
34'
1:1
43'
47'
57'
81'
99
Ясин
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
22 Chisom Chidi
-
19 Benjamin Orn
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Эребру
Хельсинборг
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
26 матчей
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.23
1.23
Среднее время на гол
73
73
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.23
0.85
Среднее время на гол
73
106
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.23
1.04
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
73
86
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|13 (4)
|0.45
|Ясин Ахмед
|3
|0.1
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.07
|Кроон Самуэль
|2
|0.07
|Андерссон Эрик
|2
|0.07
|Саид Мохаммед
|2
|0.07
|Модиг Йеспер
|1
|0.03
|Гваргис Питер
|1
|0.03
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.03
|Бакман Виктор
|1
|0.03
|Маккью Эрик
|1
|0.03
|Крона Себастьян
|1
|0.03
|Adam Bark
|1
|0.03
|Elias Barsoum
|1
|0.03
|Hamse Shagaxle
|1
|0.03
|Шлаймон Лукас
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|12 (3)
|0.41
|Лупер Вильгельм
|6 (2)
|0.21
|Adrian Svanback
|6
|0.21
|Benjamin Acquah
|5
|0.17
|Ervin Gigovac
|2
|0.07
|Биркфельдт Йон
|2
|0.07
|Milan Rasmussen
|2
|0.07
|Олссон Деннис
|1
|0.03
|Benjamin Orn
|1
|0.03
|Рогне Томас
|1
|0.03
|Amar Muhsin
|1
|0.03
|Кабаши Ариан
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккью Эрик
|8
|1
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|0
|Модиг Йеспер
|4
|1
|Шлаймон Лукас
|5
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Хольмберг Карл
|4
|0
|Бергмарк Никлас
|4
|0
|Бакман Виктор
|4
|0
|Кроон Самуэль
|3
|0
|Tobias Bjoernstad
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Ясин Ахмед
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Oskar Kaeck
|2
|0
|Андерссон Эрик
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Elias Barsoum
|1
|0
|Hamse Shagaxle
|1
|0
|Wessam Dukhan
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|8
|1
|Биркфельдт Йон
|8
|0
|Lukas Kjellnaes
|5
|0
|Рогне Томас
|3
|1
|Лупер Вильгельм
|3
|0
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Adrian Svanback
|3
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Milan Rasmussen
|2
|0
|Wilhelm Nilsson
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|Chisom Chidi
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Хельсинборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
3
2
Эребру
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
7
16
Эребру
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Хельсинборг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
19
22
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
2
11%
7
32%
31-45
8
42%
5
23%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
5
23%
76-90
Пропущено
12
18
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
2
17%
4
22%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
6
50%
4
22%
76-90
Забито
13
16
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
5
38%
1
6%
76-90
Пропущено
22
13
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
4
18%
4
31%
31-45
5
23%
3
23%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
7
32%
3
23%
76-90
Забито
32
38
9 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 10
2
6%
4
11%
1-15
3
9%
8
21%
16-30
4
13%
10
26%
31-45
10
31%
9
24%
46-60
5
16%
1
3%
61-75
8
25%
6
16%
76-90
Пропущено
34
31
11 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 17
2
6%
3
10%
1-15
4
12%
5
16%
16-30
5
15%
6
19%
31-45
6
18%
6
19%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
13
38%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эребру - Эстер 0:1 Дегерфорс - Эребру 1:2 Варберг БоИС - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 1:0
Оддевольд - Эребру 0:0 Эребру - Сандвикен 1:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Сундсвалль 0:0 Утсиктенс - Эребру 3:2 Соллентуна - Эребру 0:2 Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1
Хельсинборг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сандвикен - Хельсинборг 2:2 Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Утсиктенс - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Гефле 4:0
Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3
Результаты матчей
Эребру
Хельсинборг
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
3
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 14%
0:3
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
9 раз 32%
1
8 раз 29%
3
7 раз 25%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эребру
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
68
410
311
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
311
77
113
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
199
919
1117
424
820
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|15
|10
|4
|49 - 26
|55
|2.
|5:1
|29
|14
|9
|6
|53 - 29
|51
|3.
|29
|14
|7
|8
|46 - 31
|49
|4.
|1:1
|29
|13
|9
|7
|40 - 31
|48
|5.
|29
|12
|7
|10
|48 - 39
|43
|6.
|1:1
|29
|11
|8
|10
|30 - 27
|41
|7.
|29
|11
|6
|12
|30 - 38
|39
|8.
|28
|10
|8
|10
|46 - 41
|38
|9.
|29
|10
|8
|11
|36 - 38
|38
|10.
|29
|9
|9
|11
|44 - 43
|36
|11.
|1:1
|29
|9
|9
|11
|34 - 34
|36
|12.
|1:1
|29
|7
|13
|9
|33 - 44
|34
|13.
|29
|8
|8
|13
|37 - 51
|32
|14.
|28
|8
|7
|13
|28 - 41
|31
|15.
|29
|8
|7
|14
|26 - 40
|31
|16.
|1:5
|29
|5
|9
|15
|23 - 50
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:1
|15
|9
|4
|2
|35 - 15
|31
|2.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|3.
|15
|9
|2
|4
|30 - 14
|29
|4.
|15
|8
|4
|3
|26 - 16
|28
|5.
|1:1
|15
|7
|5
|3
|21 - 12
|26
|6.
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|7.
|1:1
|15
|7
|4
|4
|19 - 13
|25
|8.
|15
|7
|4
|4
|17 - 17
|25
|9.
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|10.
|15
|6
|5
|4
|24 - 22
|23
|11.
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|12.
|1:1
|14
|5
|6
|3
|16 - 13
|21
|13.
|14
|5
|4
|5
|16 - 17
|19
|14.
|1:1
|14
|4
|7
|3
|16 - 19
|19
|15.
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|16.
|1:5
|14
|3
|4
|7
|8 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|2.
|15
|6
|7
|2
|21 - 13
|25
|3.
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|4.
|5:1
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|5.
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|6.
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|7.
|1:1
|14
|4
|4
|6
|11 - 14
|16
|8.
|1:1
|15
|3
|6
|6
|17 - 25
|15
|9.
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|10.
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|11.
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|12.
|15
|3
|3
|9
|10 - 23
|12
|13.
|1:5
|15
|2
|5
|8
|15 - 33
|11
|14.
|1:1
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|15.
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|16.
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|15 (1)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|14 (5)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 11
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9