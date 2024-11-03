Тур: 29.
2:1
Конец матча
0'
0:1
20' ГолСильверхолт Тейлор
34' Желтая карточкаAdrian Svanback
1:1
34' ПенальтиХольмберг Карл
43' Желтая карточкаLukas Kjellnaes
47' Желтая карточкаWilhelm Nilsson
57' Желтая карточкаHamse Shagaxle
81' Желтая карточкаЛупер Вильгельм
2:1
90' ГолЯсин Ахмед
90'+11
Ход матча
20'
34'
34'
1:1
43'
47'
57'
81'
90'
2:1
99
Ясин
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
22 Chisom Chidi
-
19 Benjamin Orn
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Эребру
Хельсинборг
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
26 матчей
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.23
1.23
Среднее время на гол
73
73
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.23
0.85
Среднее время на гол
73
106
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.23
1.04
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
73
86
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|13 (4)
|0.45
|Ясин Ахмед
|4
|0.14
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.07
|Кроон Самуэль
|2
|0.07
|Андерссон Эрик
|2
|0.07
|Саид Мохаммед
|2
|0.07
|Модиг Йеспер
|1
|0.03
|Гваргис Питер
|1
|0.03
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.03
|Бакман Виктор
|1
|0.03
|Маккью Эрик
|1
|0.03
|Крона Себастьян
|1
|0.03
|Adam Bark
|1
|0.03
|Elias Barsoum
|1
|0.03
|Hamse Shagaxle
|1
|0.03
|Шлаймон Лукас
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|12 (3)
|0.41
|Лупер Вильгельм
|6 (2)
|0.21
|Adrian Svanback
|6
|0.21
|Benjamin Acquah
|5
|0.17
|Ervin Gigovac
|2
|0.07
|Биркфельдт Йон
|2
|0.07
|Milan Rasmussen
|2
|0.07
|Олссон Деннис
|1
|0.03
|Benjamin Orn
|1
|0.03
|Рогне Томас
|1
|0.03
|Amar Muhsin
|1
|0.03
|Кабаши Ариан
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккью Эрик
|8
|1
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|0
|Модиг Йеспер
|4
|1
|Шлаймон Лукас
|5
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Хольмберг Карл
|4
|0
|Бергмарк Никлас
|4
|0
|Бакман Виктор
|4
|0
|Кроон Самуэль
|3
|0
|Tobias Bjoernstad
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Ясин Ахмед
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Oskar Kaeck
|2
|0
|Андерссон Эрик
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Elias Barsoum
|1
|0
|Hamse Shagaxle
|1
|0
|Wessam Dukhan
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|8
|1
|Биркфельдт Йон
|8
|0
|Lukas Kjellnaes
|5
|0
|Рогне Томас
|3
|1
|Лупер Вильгельм
|4
|0
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Adrian Svanback
|3
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Milan Rasmussen
|2
|0
|Wilhelm Nilsson
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|Chisom Chidi
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Хельсинборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
3
3
Эребру
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Хельсинборг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
7
16
Эребру
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Хельсинборг
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
21
23
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
1
5%
1
4%
1-15
2
10%
5
22%
16-30
3
14%
7
30%
31-45
8
38%
5
22%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
5
22%
76-90
Пропущено
13
20
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
6
46%
5
25%
76-90
Забито
13
16
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
5
38%
1
6%
76-90
Пропущено
22
13
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
4
18%
4
31%
31-45
5
23%
3
23%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
7
32%
3
23%
76-90
Забито
34
39
10 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 16
11 Не забивали 10
2
6%
4
10%
1-15
3
9%
9
23%
16-30
5
15%
10
26%
31-45
10
29%
29%
9
23%
46-60
5
15%
1
3%
61-75
9
26%
6
15%
76-90
Пропущено
35
33
12 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 18
2
6%
3
9%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
5
14%
7
21%
31-45
6
17%
6
18%
46-60
4
11%
4
12%
61-75
13
37%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эребру - Эстер 0:1 Дегерфорс - Эребру 1:2 Варберг БоИС - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 1:0
Оддевольд - Эребру 0:0 Эребру - Сандвикен 1:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Сундсвалль 0:0 Утсиктенс - Эребру 3:2 Соллентуна - Эребру 0:2 Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1
Хельсинборг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сандвикен - Хельсинборг 2:2 Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Утсиктенс - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Гефле 4:0
Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3
Результаты матчей
Эребру
Хельсинборг
Точный счет
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
3
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
0:3
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
9 раз 31%
1
9 раз 31%
3
7 раз 24%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эребру
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
95
78
410
312
212
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
114
311
78
113
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
209
1019
1118
425
821
227
128
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|14 (5)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|14 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 11
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9