  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 29.
Эребру
2:1
Конец матча
Хельсинборг
0'
0:1
20' Гол
Сильверхолт Тейлор
34' Желтая карточка
Adrian Svanback
1:1
34' Пенальти
Хольмберг Карл
43' Желтая карточка
Lukas Kjellnaes
47' Желтая карточка
Wilhelm Nilsson
57' Желтая карточка
Hamse Shagaxle
81' Желтая карточка
Лупер Вильгельм
2:1
90' Гол
Ясин Ахмед
90'+11
1
Пальссон
Мальте
3
Oskar
Kaeck
4
Маккью
Эрик
15
Бергмарк
Никлас
11
Кроон
Самуэль
10
Бакман
Виктор
22
Шлаймон
Лукас
7
Elias
Barsoum
14
Hamse
Shagaxle
99
Ясин
Ахмед
17
Хольмберг
Карл
1
Йоэльссон
Калле
2
Биркфельдт
Йон
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
21
Adrian
Svanback
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
Эребру
4-4-2
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Эребру
Хельсинборг

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

26 матчей

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:0
С
4:1
С
1:1
А
3:2
А
1:1
А
1:4
А
0:1
К
1:1
А
0:0
А
1:3
К
1:1
А
0:2
А
0:0
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
0:0
ШК
1:3
А
2:0
А
1:1
А
3:0
А
2:1
А
0:1
А
2:0
А
3:1
А
1:0

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.23
1.23

Среднее время на гол

73
73

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.23
0.85

Среднее время на гол

73
106

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.23
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

73
86

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 13 (4) 0.45
Ясин Ахмед 4 0.14
Tobias Bjoernstad 2 0.07
Кроон Самуэль 2 0.07
Андерссон Эрик 2 0.07
Саид Мохаммед 2 0.07
Модиг Йеспер 1 0.03
Гваргис Питер 1 0.03
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.03
Бакман Виктор 1 0.03
Маккью Эрик 1 0.03
Крона Себастьян 1 0.03
Adam Bark 1 0.03
Elias Barsoum 1 0.03
Hamse Shagaxle 1 0.03
Шлаймон Лукас 0 0
Theodor Hansemon 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 12 (3) 0.41
Лупер Вильгельм 6 (2) 0.21
Adrian Svanback 6 0.21
Benjamin Acquah 5 0.17
Ervin Gigovac 2 0.07
Биркфельдт Йон 2 0.07
Milan Rasmussen 2 0.07
Олссон Деннис 1 0.03
Benjamin Orn 1 0.03
Рогне Томас 1 0.03
Amar Muhsin 1 0.03
Кабаши Ариан 0 0
William Westerlund 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккью Эрик 8 1
Вальгейрссон Вальгейр 9 0
Модиг Йеспер 4 1
Шлаймон Лукас 5 0
Крона Себастьян 3 1
Хольмберг Карл 4 0
Бергмарк Никлас 4 0
Бакман Виктор 4 0
Кроон Самуэль 3 0
Tobias Bjoernstad 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Ясин Ахмед 2 0
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Oskar Kaeck 2 0
Андерссон Эрик 1 0
Adam Bark 1 0
Elias Barsoum 1 0
Hamse Shagaxle 1 0
Wessam Dukhan 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 8 1
Биркфельдт Йон 8 0
Lukas Kjellnaes 5 0
Рогне Томас 3 1
Лупер Вильгельм 4 0
Хелльборг Адам 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Adrian Svanback 3 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Milan Rasmussen 2 0
Wilhelm Nilsson 2 0
Daniel Bergman 2 0
Йоэльссон Калле 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Benjamin Acquah 1 0
Chisom Chidi 1 0
William Westerlund 1 0

Результаты матчей

Эребру
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Хельсинборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

3
3
Эребру
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Хельсинборг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

7
16
Эребру
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Хельсинборг
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

10
19

Голы по времени матча

Забито

21
23
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
1
5%
1
4%
1-15
2
10%
5
22%
16-30
3
14%
7
30%
31-45
8
38%
5
22%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
5
22%
76-90

Пропущено

13
20
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
6
46%
5
25%
76-90

Забито

13
16
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
5
38%
1
6%
76-90

Пропущено

22
13
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
4
18%
4
31%
31-45
5
23%
3
23%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
7
32%
3
23%
76-90

Забито

34
39
10 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 16
11 Не забивали 10
2
6%
4
10%
1-15
3
9%
9
23%
16-30
5
15%
10
26%
31-45
10
29%
29%
9
23%
46-60
5
15%
1
3%
61-75
9
26%
6
15%
76-90

Пропущено

35
33
12 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 18
2
6%
3
9%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
5
14%
7
21%
31-45
6
17%
6
18%
46-60
4
11%
4
12%
61-75
13
37%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эребру - Эстер 0:1 Дегерфорс - Эребру 1:2 Варберг БоИС - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 1:0
Оддевольд - Эребру 0:0 Эребру - Сандвикен 1:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Сундсвалль 0:0 Утсиктенс - Эребру 3:2 Соллентуна - Эребру 0:2 Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1
Хельсинборг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сандвикен - Хельсинборг 2:2 Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Утсиктенс - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Гефле 4:0
Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3

Результаты матчей

Эребру
Хельсинборг

Точный счет

0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
3
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
0:3
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
9 раз 31%
1
9 раз 31%
3
7 раз 24%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эребру
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
5
7
8
1.5
4
10
3
12
2.5
2
12
2
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
4
3
11
1.5
7
8
1
13
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
20
9
10
19
1.5
11
18
4
25
2.5
8
21
2
27
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 29 15 10 4 49 - 26 55
2.
Эстер
 29 14 9 6 53 - 30 51
3.
Ландскруна
 29 14 7 8 46 - 31 49
4.
Хельсинборг
 29 13 8 8 40 - 32 47
5.
Сандвикен
 29 12 7 10 48 - 39 43
6.
Браге
 29 11 7 11 30 - 28 40
7.
Треллеборг
 29 11 6 12 30 - 38 39
8.
Эргрюте
 28 10 8 10 46 - 41 38
9.
Эребру
 29 10 8 11 35 - 34 38
10.
Утсиктенс
 29 10 8 11 36 - 38 38
11.
Варберг БоИС
 29 9 9 11 44 - 43 36
12.
Оддевольд
 29 8 12 9 34 - 44 36
13.
Гефле
 29 8 8 13 37 - 51 32
14.
Эстерсунд
 28 8 7 13 28 - 41 31
15.
Сундсвалль
 29 8 7 14 26 - 40 31
16.
Сковде АИК
 29 5 9 15 24 - 50 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 15 9 4 2 35 - 16 31
2.
Дегерфорс
 14 9 3 2 28 - 13 30
3.
Сандвикен
 15 9 2 4 30 - 14 29
4.
Эребру
 15 8 4 3 22 - 12 28
5.
Ландскруна
 15 8 4 3 26 - 16 28
6.
Эстерсунд
 14 7 4 3 18 - 16 25
7.
Треллеборг
 15 7 4 4 17 - 17 25
8.
Утсиктенс
 14 7 3 4 22 - 16 24
9.
Браге
 15 7 3 5 19 - 14 24
10.
Гефле
 15 6 5 4 24 - 22 23
11.
Эргрюте
 14 6 3 5 28 - 22 21
12.
Хельсинборг
 14 5 6 3 16 - 13 21
13.
Сундсвалль
 14 5 4 5 16 - 17 19
14.
Оддевольд
 14 4 7 3 16 - 19 19
15.
Варберг БоИС
 14 4 5 5 18 - 19 17
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 15 8 2 5 24 - 19 26
2.
Дегерфорс
 15 6 7 2 21 - 13 25
3.
Ландскруна
 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Варберг БоИС
 15 5 4 6 26 - 24 19
6.
Эргрюте
 14 4 5 5 18 - 19 17
7.
Оддевольд
 15 4 5 6 18 - 25 17
8.
Браге
 14 4 4 6 11 - 14 16
9.
Треллеборг
 14 4 2 8 13 - 21 14
10.
Сандвикен
 14 3 5 6 18 - 25 14
11.
Утсиктенс
 15 3 5 7 14 - 22 14
12.
Сундсвалль
 15 3 3 9 10 - 23 12
13.
Сковде АИК
 15 2 5 8 16 - 33 11
14.
Эребру
 14 2 4 8 13 - 22 10
15.
Гефле
 14 2 3 9 13 - 29 9
16.
Эстерсунд
 14 1 3 10 10 - 25 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 14 (5)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 14 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Эребру Хольмберг Карл 13 (6)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 11
Эргрюте Файе Абдулайе 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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