  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 7009
Хальмстад
1:0
Конец матча
Юргорден
0'
42' Желтая карточка
Юханссон Андреас
1:0
51' Гол
Yannick Agnero
69' Желтая карточка
Викхейм Густав
73' Желтая карточка
Ногейра Винисиус
82' Желтая карточка
Хуммет Денис
90' Желтая карточка
William Granath
90'+19

Ход матча

42'
Юханссон Андреас
 
51'
Yannick Agnero
(Боман Андре)
1:0
61'
 
Экдаль Альбин
Стенссон Даниэль
61'
 
Ослунд Патрик
Гулликсен Тобиас
69'
 
Викхейм Густав
73'
Ногейра Винисиус
 
76'
Bleon Kurtulus
Ульссон Маркус
 
76'
William Granath
Эйольфссон Гисли
 
76'
Тёрготт Блэйр
Yannick Agnero
 
77'
 
Хаарала Сантери
Викхейм Густав
77'
 
Эрикссон Магнус
Сабович Бесард
82'
 
Хуммет Денис
85'
 
Приске Аугуст
Нгуэн Токмак
90'
Баффо Джозеф
Ногейра Винисиус
 
90'
William Granath
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 5
  • 27 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
1
Роннинг
Тим
3
Gabriel
Wallentin
4
Юханссон
Андреас
21
Ульссон
Маркус
17
Боман
Андре
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
27
Ногейра
Винисиус
13
Эйольфссон
Гисли
23
Yannick
Agnero
16
Мяйнпя
Нило
45
Янссон
Оскар
17
Теркильдсен
Петер
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
27
Косуги
Кейта
14
Сабович
Бесард
13
Стенссон
Даниэль
23
Викхейм
Густав
16
Гулликсен
Тобиас
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
Хальмстад
3-4-3
Юргорден
4-2-3-1

История личных встреч

Хальмстад
Юргорден

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

22 матча

27.3%
4.5%
68.2%
6 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

А
2:0
А
1:0
А
2:0
А
1:0
А
0:0
А
2:1
А
0:1
А
4:2
А
2:3
А
2:1
А
3:0
КШ
4:1
А
1:4
А
1:0
А
1:3
А
2:0
А
0:2
А
2:0
А
0:2
А
3:0
А
2:1
А
1:2

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
0.75

Среднее время на гол

64
120

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.83
1.4

Среднее время на гол

49
64

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.64
1.05

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

55
86

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.17
Снаер Ингассон Бирнир 4 (1) 0.14
William Granath 3 0.1
Yannick Agnero 3 0.1
Сведберг Джонатан 2 0.07
Viktor Granath 2 0.07
Офосу-Айе Фил 2 0.07
Gabriel Wallentin 2 0.07
Эйольфссон Гисли 1 0.03
Аль-Аммари Амир 1 0.03
Ульссон Маркус 1 0.03
Мяйнпя Нило 1 0.03
Баффо Джозеф 1 0.03
Тёрготт Блэйр 1 0.03
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.03
Ногейра Винисиус 0 0
Боман Андре 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 12 (1) 0.41
Нгуэн Токмак 6 0.21
Гулликсен Тобиас 5 0.17
Бергвалль Лукас 3 0.1
Сабович Бесард 3 0.1
Фаллениус Оскар 2 0.07
Samuel Holm 2 0.07
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.07
Ослунд Патрик 2 0.07
Викхейм Густав 1 0.03
Хаарала Сантери 1 0.03
Косуги Кейта 1 0.03
Тенхо Миро 1 0.03
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 9 0
Ногейра Винисиус 7 0
Gabriel Wallentin 5 0
Ульссон Маркус 4 0
Сведберг Джонатан 4 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Yannick Agnero 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Алланссон Йоэль 1 0
Вестермарк Йеспер 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Эйольфссон Гисли 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Роннинг Тим 1 0
Седерберг Ноа 1 0
William Granath 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 10 0
Викхейм Густав 5 0
Ларссон Якоб 5 0
Гулликсен Тобиас 4 0
Приске Аугуст 4 0
Нгуэн Токмак 2 1
Samuel Holm 3 0
Радетинац Харис 2 0
Экдаль Альбин 2 0
Шуллер Расмус 2 0
Ринне Якоб 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Бергвалль Лукас 2 0
Kim Bergstrand 0 1
Эрикссон Магнус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Юханссон Петр 1 0
Хуммет Денис 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Берг Виктор 1 0
Theo Bergvall 1 0
Косуги Кейта 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Юргорден
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
3
Хальмстад
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Юргорден
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

28
6

Упущенные победы

6
18
Хальмстад
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
50% (14)
7% (2)
Юргорден
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

30
11

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

18
25
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
4
22%
3
12%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
4
22%
4
16%
31-45
2
11%
5
20%
46-60
4
22%
4
16%
61-75
3
17%
6
24%
76-90

Пропущено

14
18
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
6
43%
2
11%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
1
7%
4
22%
76-90

Забито

13
18
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
4
31%
1
6%
1-15
3
23%
5
28%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
2
15%
5
28%
76-90

Пропущено

30
14
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
3
10%
1
7%
1-15
8
27%
4
29%
16-30
4
13%
2
14%
31-45
3
10%
2
14%
46-60
5
17%
3
21%
61-75
7
23%
2
14%
76-90

Забито

31
43
18 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
8
26%
4
9%
1-15
4
13%
8
19%
16-30
6
19%
5
12%
31-45
3
10%
9
21%
46-60
5
16%
6
14%
61-75
5
16%
11
26%
76-90

Пропущено

44
32
25 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
9
20%
3
9%
1-15
9
20%
7
22%
16-30
7
16%
4
13%
31-45
5
11%
6
19%
46-60
6
14%
6
19%
61-75
8
18%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хеккен - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Сириус 3:1 Хаммарбю - Хальмстад 1:0 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0
Хальмстад - Кальмар 2:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0
Юргорден
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Юргорден - Вестерос 2:1 Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2 Хаммарбю - Юргорден 2:0 ФК Ярфалла - Юргорден 1:6
Юргорден - Кальмар 1:1 ЛАСК - Юргорден 2:2 Вернаму - Юргорден 1:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0

Результаты матчей

Хальмстад
Юргорден

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
8 раз 29%
2
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
6
8
3
11
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
2
12
1.5
7
7
1
13
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
21
7
7
21
1.5
13
15
4
24
2.5
5
23
1
27
3.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 29 18 8 3 65 - 24 62
2.
Хаммарбю
 29 16 6 7 50 - 24 54
3.
АИК
 28 16 3 9 41 - 39 51
4.
Юргорден
 29 15 5 9 42 - 36 50
5.
Мьельбю
 29 13 8 8 43 - 35 47
6.
ГАИС
 29 13 6 10 34 - 33 45
7.
Эльфсборг
 29 13 5 11 52 - 44 44
8.
Хеккен
 29 12 6 11 54 - 50 42
9.
Сириус
 29 12 5 12 46 - 44 41
10.
Броммапойкарна
 29 8 10 11 45 - 51 34
11.
Хальмстад
 29 10 3 16 31 - 45 33
12.
ИФК Норрчепинг
 28 8 7 13 34 - 54 31
13.
Гётеборг
 29 7 10 12 33 - 42 31
14.
Вернаму
 29 7 9 13 30 - 40 30
15.
Кальмар
 29 7 6 16 37 - 58 27
16.
Вестерос
 29 5 5 19 25 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 14 12 1 1 36 - 6 37
2.
Хаммарбю
 15 9 4 2 30 - 12 31
3.
Эльфсборг
 15 9 3 3 32 - 16 30
4.
Мьельбю
 14 8 5 1 27 - 16 29
5.
АИК
 14 9 1 4 24 - 14 28
6.
ГАИС
 14 8 4 2 20 - 10 28
7.
Юргорден
 14 7 4 3 18 - 14 25
8.
Хальмстад
 15 7 2 6 19 - 14 23
9.
Хеккен
 15 6 3 6 31 - 25 21
10.
Сириус
 15 6 3 6 27 - 22 21
11.
ИФК Норрчепинг
 14 5 2 7 18 - 27 17
12.
Броммапойкарна
 15 4 5 6 20 - 27 17
13.
Гётеборг
 15 3 6 6 14 - 20 15
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 14 2 3 9 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 15 8 1 6 24 - 22 25
2.
Мальмё
 15 6 7 2 29 - 18 25
3.
Хаммарбю
 14 7 2 5 20 - 12 23
4.
АИК
 14 7 2 5 17 - 25 23
5.
Хеккен
 14 6 3 5 23 - 25 21
6.
Вернаму
 15 5 6 4 16 - 13 21
7.
Сириус
 14 6 2 6 19 - 22 20
8.
Мьельбю
 15 5 3 7 16 - 19 18
9.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 25 - 24 17
10.
ГАИС
 15 5 2 8 14 - 23 17
11.
Гётеборг
 14 4 4 6 19 - 22 16
12.
Кальмар
 15 4 4 7 19 - 29 16
13.
Эльфсборг
 14 4 2 8 20 - 28 14
14.
ИФК Норрчепинг
 14 3 5 6 16 - 27 14
15.
Хальмстад
 14 3 1 10 12 - 31 10
16.
Вестерос
 15 2 2 11 11 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Хаммарбю Бесара Нахир 12 (8)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Юргорден Хуммет Денис 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Юргорден Сабович Бесард 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Беширович Дино 8
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Юханссон Андреас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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