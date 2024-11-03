Тур: 29. Стадион: Oerjans Vall. Зрители: 7009
0'
42' Желтая карточкаЮханссон Андреас
1:0
51' ГолYannick Agnero
69' Желтая карточкаВикхейм Густав
73' Желтая карточкаНогейра Винисиус
82' Желтая карточкаХуммет Денис
90' Желтая карточкаWilliam Granath
90'+19
Ход матча
42'
51'
1:0
69'
73'
82'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 5
-
27 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
17
Боман
Андре
16
Мяйнпя
Нило
45
Янссон
Оскар
27
Косуги
Кейта
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Мяйнпя НилоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johan Lindholm
- Основной состав
-
45 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Косуги КейтаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberth Bjoerknesjoe
История личных встреч
Хальмстад
Юргорден
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
22 матча
27.3%
4.5%
68.2%
6 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
0.75
Среднее время на гол
64
120
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.83
1.4
Среднее время на гол
49
64
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.64
1.05
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
55
86
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.17
|Снаер Ингассон Бирнир
|4 (1)
|0.14
|William Granath
|3
|0.1
|Yannick Agnero
|3
|0.1
|Сведберг Джонатан
|2
|0.07
|Viktor Granath
|2
|0.07
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.07
|Gabriel Wallentin
|2
|0.07
|Эйольфссон Гисли
|1
|0.03
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.03
|Ульссон Маркус
|1
|0.03
|Мяйнпя Нило
|1
|0.03
|Баффо Джозеф
|1
|0.03
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.03
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.03
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|12 (1)
|0.41
|Нгуэн Токмак
|6
|0.21
|Гулликсен Тобиас
|5
|0.17
|Бергвалль Лукас
|3
|0.1
|Сабович Бесард
|3
|0.1
|Фаллениус Оскар
|2
|0.07
|Samuel Holm
|2
|0.07
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.07
|Ослунд Патрик
|2
|0.07
|Викхейм Густав
|1
|0.03
|Хаарала Сантери
|1
|0.03
|Косуги Кейта
|1
|0.03
|Тенхо Миро
|1
|0.03
|Даль Самуэль
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Ногейра Винисиус
|7
|0
|Gabriel Wallentin
|5
|0
|Ульссон Маркус
|4
|0
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Yannick Agnero
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Вестермарк Йеспер
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Эйольфссон Гисли
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Роннинг Тим
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|10
|0
|Викхейм Густав
|5
|0
|Ларссон Якоб
|5
|0
|Гулликсен Тобиас
|4
|0
|Приске Аугуст
|4
|0
|Нгуэн Токмак
|2
|1
|Samuel Holm
|3
|0
|Радетинац Харис
|2
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Шуллер Расмус
|2
|0
|Ринне Якоб
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Бергвалль Лукас
|2
|0
|Kim Bergstrand
|0
|1
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Хуммет Денис
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Theo Bergvall
|1
|0
|Косуги Кейта
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Юргорден
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
4
3
Хальмстад
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Юргорден
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
28
6
Упущенные победы
6
18
Хальмстад
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
50% (14)
7% (2)
Юргорден
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
30
11
Упущенные победы
10
21
Голы по времени матча
Забито
18
25
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
4
22%
3
12%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
4
22%
4
16%
31-45
2
11%
5
20%
46-60
4
22%
4
16%
61-75
3
17%
6
24%
76-90
Пропущено
14
18
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
6
43%
2
11%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
1
7%
4
22%
76-90
Забито
13
18
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
4
31%
1
6%
1-15
3
23%
5
28%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
2
15%
5
28%
76-90
Пропущено
30
14
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
3
10%
1
7%
1-15
8
27%
4
29%
16-30
4
13%
2
14%
31-45
3
10%
2
14%
46-60
5
17%
3
21%
61-75
7
23%
2
14%
76-90
Забито
31
43
18 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
8
26%
4
9%
1-15
4
13%
8
19%
16-30
6
19%
5
12%
31-45
3
10%
9
21%
46-60
5
16%
6
14%
61-75
5
16%
11
26%
76-90
Пропущено
44
32
25 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
9
20%
3
9%
1-15
9
20%
7
22%
16-30
7
16%
4
13%
31-45
5
11%
6
19%
46-60
6
14%
6
19%
61-75
8
18%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хеккен - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Сириус 3:1 Хаммарбю - Хальмстад 1:0 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0
Хальмстад - Кальмар 2:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0
Юргорден
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Юргорден - Вестерос 2:1 Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2 Хаммарбю - Юргорден 2:0 ФК Ярфалла - Юргорден 1:6
Юргорден - Кальмар 1:1 ЛАСК - Юргорден 2:2 Вернаму - Юргорден 1:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0
Результаты матчей
Хальмстад
Юргорден
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
8 раз 29%
2
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
59
68
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
212
77
113
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
217
721
1315
424
523
127
226
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|12 (8)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|12 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8