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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 29. Стадион: .
Сириус
0:0
Первый тайм: 18'
Мьельбю
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Мьельбю
3.55
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3.70
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2.58
Все Коэффициенты
30
Тоннандер
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
5
Карлссон
Тобиас
III
31
Malcolm
Jeng
7
Перссон
Хоаким
III
33
Мамацашвили
Саба
14
Валта
Лео
8
Пюндт
Андреас
18
Викман
Адам
9
Салех
Юсеф
19
Миллескуг
Ноэль
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
3
Брорссон
Арвид
24
Петтерссон
Том
11
Ставицки
Тимо
22
Густавссон
Йеспер
10
Рёйкьер
Никлас
17
Elliot
Stroud
7
Густафссон
Виктор
18
Бергстрем
Якоб
19
Abdoulie
Manneh
Сириус
5-3-2
Мьельбю
3-4-3

История личных встреч

Сириус
Мьельбю

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

А
3:2
А
2:3
А
3:0
А
0:1
А
3:0
А
2:3
А
2:1
А
0:1
А
1:1
С
1:2
С
1:0
С
1:4
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2.25
1.57

Среднее время на гол

40
57

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.27

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

54
71

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 11 0.38
Миллескуг Ноэль 8 0.28
Валта Лео 7 (1) 0.24
Перссон Хоаким IV 5 0.17
Хейер Мелкер 4 0.14
Линдберг Маркус 3 0.1
Перссон Хоаким III 2 0.07
Викман Адам 2 0.07
Кастегрен Хенрик 1 0.03
Олссон Филип 1 0.03
Стенссон Даниэль 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Нвадике Патрик 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Тоннандер Якоб 0 0
August Ljungberg 0 0
Malcolm Jeng 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 8 0.28
Elliot Stroud 6 0.21
Йоханссон Херман 5 0.17
Густафссон Виктор 3 0.1
Seedy Jagne 3 0.1
Рёйкьер Никлас 3 0.1
Штоль Адам 2 (2) 0.07
Брорссон Арвид 2 0.07
Петтерссон Том 2 0.07
Jakob Kiilerich Rask 2 0.07
Йоханссон Александр 1 0.03
Ставицки Тимо 1 0.03
Silas Nwankwo 1 0.03
Викстрём Расмус 1 0.03
Abdoulie Manneh 1 0.03
Рослер Колин 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастегрен Хенрик 6 0
Нвадике Патрик 4 0
Валта Лео 4 0
Линдберг Маркус 3 0
Перссон Хоаким IV 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 3 0
Мурбек Андреас 3 0
Хейер Мелкер 3 0
Викман Адам 3 0
Видгрен Деннис 2 0
Олссон Филип 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Перссон Хоаким III 2 0
Салех Юсеф 1 0
Мамацашвили Саба 1 0
August Ljungberg 1 0
Malcolm Jeng 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Abdoulie Manneh 4 0
Брорссон Арвид 3 0
Рослер Колин 3 0
Густафссон Виктор 3 0
Бергстрем Якоб 3 0
Seedy Jagne 3 0
Штоль Адам 2 0
Рёйкьер Никлас 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Викстрём Расмус 2 0
Петтерссон Том 1 0
Кусу Манассе 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Elliot Stroud 1 0

Результаты матчей

Сириус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Мьельбю
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
4
Сириус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Мьельбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

16
26
Сириус
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Мьельбю
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
43% (12)
46% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

22
6

Упущенные победы

22
30

Голы по времени матча

Забито

26
15
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
3
12%
4
27%
1-15
3
12%
4
27%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
5
19%
3
20%
61-75
4
15%
1
7%
76-90

Пропущено

21
18
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
10%
1
6%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
6
29%
3
17%
61-75
5
24%
5
28%
76-90

Забито

19
27
5 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
3
16%
4
15%
1-15
1
5%
7
26%
16-30
1
5%
4
15%
31-45
7
37%
4
15%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
5
26%
5
19%
76-90

Пропущено

22
16
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
5%
2
13%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
4
18%
3
19%
46-60
7
32%
2
13%
61-75
5
23%
3
19%
76-90

Забито

45
42
16 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 15
9 Не забивали 6
6
13%
8
19%
1-15
4
9%
11
26%
16-30
6
13%
7
17%
31-45
13
29%
4
10%
46-60
7
16%
6
14%
61-75
9
20%
6
14%
76-90

Пропущено

43
34
13 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 22
3
7%
3
9%
1-15
5
12%
5
15%
16-30
5
12%
6
18%
31-45
7
16%
7
21%
46-60
13
30%
5
15%
61-75
10
23%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сириус - Хаммарбю 0:3 Хальмстад - Сириус 3:1 Сириус - Эльфсборг 4:1 ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2
Хеккен - Сириус 2:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Вестерос - Сириус 1:2 Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0
Мьельбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мьельбю - ГАИС 1:1 Кальмар - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Вестерос 2:1 Мальмё - Мьельбю 2:0
Мьельбю - Вернаму 1:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3

Результаты матчей

Сириус
Мьельбю

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
3
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
2:1
5 раз 18%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%
1
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
3
7 раз 25%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%

Тоталы голов в матче

Сириус
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
1.5
8
6
7
7
2.5
5
9
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
23
5
14
14
1.5
12
16
9
19
2.5
7
21
3
25
3.5
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 29 18 8 3 65 - 24 62
2.
Хаммарбю
 29 16 6 7 50 - 24 54
3.
АИК
 28 16 3 9 41 - 39 51
4.
Юргорден
 0:0 29 15 6 8 42 - 35 51
5.
Мьельбю
 0:0 29 13 8 8 42 - 34 47
6.
ГАИС
 29 13 6 10 34 - 33 45
7.
Эльфсборг
 29 13 5 11 52 - 44 44
8.
Хеккен
 29 12 6 11 54 - 50 42
9.
Сириус
 0:0 29 12 5 12 45 - 43 41
10.
Броммапойкарна
 29 8 10 11 45 - 51 34
11.
ИФК Норрчепинг
 28 8 7 13 34 - 54 31
12.
Хальмстад
 0:0 29 9 4 16 30 - 45 31
13.
Гётеборг
 29 7 10 12 33 - 42 31
14.
Вернаму
 29 7 9 13 30 - 40 30
15.
Кальмар
 29 7 6 16 37 - 58 27
16.
Вестерос
 29 5 5 19 25 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 14 12 1 1 36 - 6 37
2.
Хаммарбю
 15 9 4 2 30 - 12 31
3.
Эльфсборг
 15 9 3 3 32 - 16 30
4.
Мьельбю
 0:0 14 8 5 1 27 - 16 29
5.
АИК
 14 9 1 4 24 - 14 28
6.
ГАИС
 14 8 4 2 20 - 10 28
7.
Юргорден
 0:0 14 7 4 3 18 - 14 25
8.
Хеккен
 15 6 3 6 31 - 25 21
9.
Сириус
 0:0 15 6 3 6 26 - 21 21
10.
Хальмстад
 0:0 15 6 3 6 18 - 14 21
11.
ИФК Норрчепинг
 14 5 2 7 18 - 27 17
12.
Броммапойкарна
 15 4 5 6 20 - 27 17
13.
Гётеборг
 15 3 6 6 14 - 20 15
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 14 2 3 9 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 0:0 15 8 2 5 24 - 21 26
2.
Мальмё
 15 6 7 2 29 - 18 25
3.
Хаммарбю
 14 7 2 5 20 - 12 23
4.
АИК
 14 7 2 5 17 - 25 23
5.
Хеккен
 14 6 3 5 23 - 25 21
6.
Вернаму
 15 5 6 4 16 - 13 21
7.
Сириус
 0:0 14 6 2 6 19 - 22 20
8.
Мьельбю
 0:0 15 5 3 7 15 - 18 18
9.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 25 - 24 17
10.
ГАИС
 15 5 2 8 14 - 23 17
11.
Гётеборг
 14 4 4 6 19 - 22 16
12.
Кальмар
 15 4 4 7 19 - 29 16
13.
Эльфсборг
 14 4 2 8 20 - 28 14
14.
ИФК Норрчепинг
 14 3 5 6 16 - 27 14
15.
Хальмстад
 0:0 14 3 1 10 12 - 31 10
16.
Вестерос
 15 2 2 11 11 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Хаммарбю Бесара Нахир 12 (8)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Юргорден Хуммет Денис 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Юргорден Сабович Бесард 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Беширович Дино 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Мьельбю
3.55
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3.70
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2.58
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Сириус
Мьельбю
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