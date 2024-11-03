Тур: 29. Стадион: Студентернас.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
31
Malcolm
Jeng
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
34 David Celic
-
-
26 Hugo Mella
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Сириус
Мьельбю
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
2.25
1.57
Среднее время на гол
40
57
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.27
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
54
71
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|11
|0.38
|Миллескуг Ноэль
|8
|0.28
|Валта Лео
|7 (1)
|0.24
|Перссон Хоаким IV
|5
|0.17
|Хейер Мелкер
|4
|0.14
|Линдберг Маркус
|3
|0.1
|Перссон Хоаким III
|2
|0.07
|Викман Адам
|2
|0.07
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.03
|Олссон Филип
|1
|0.03
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Нвадике Патрик
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|Тоннандер Якоб
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
|Malcolm Jeng
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|8
|0.28
|Elliot Stroud
|6
|0.21
|Йоханссон Херман
|5
|0.17
|Густафссон Виктор
|3
|0.1
|Seedy Jagne
|3
|0.1
|Рёйкьер Никлас
|3
|0.1
|Штоль Адам
|2 (2)
|0.07
|Брорссон Арвид
|2
|0.07
|Петтерссон Том
|2
|0.07
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.07
|Йоханссон Александр
|1
|0.03
|Ставицки Тимо
|1
|0.03
|Silas Nwankwo
|1
|0.03
|Викстрём Расмус
|1
|0.03
|Abdoulie Manneh
|1
|0.03
|Рослер Колин
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|6
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Валта Лео
|4
|0
|Линдберг Маркус
|3
|0
|Перссон Хоаким IV
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|3
|0
|Мурбек Андреас
|3
|0
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Викман Адам
|3
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Перссон Хоаким III
|2
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Мамацашвили Саба
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
|Malcolm Jeng
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|4
|0
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Abdoulie Manneh
|4
|0
|Брорссон Арвид
|3
|0
|Рослер Колин
|3
|0
|Густафссон Виктор
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|3
|0
|Seedy Jagne
|3
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Рёйкьер Никлас
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Викстрём Расмус
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Elliot Stroud
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Мьельбю
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
4
Сириус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Мьельбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
16
26
Сириус
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Мьельбю
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
43% (12)
46% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
22
6
Упущенные победы
22
30
Голы по времени матча
Забито
26
15
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
3
12%
4
27%
1-15
3
12%
4
27%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
5
19%
3
20%
61-75
4
15%
1
7%
76-90
Пропущено
21
18
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
10%
1
6%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
6
29%
3
17%
61-75
5
24%
5
28%
76-90
Забито
19
27
5 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
3
16%
4
15%
1-15
1
5%
7
26%
16-30
1
5%
4
15%
31-45
7
37%
4
15%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
5
26%
5
19%
76-90
Пропущено
22
16
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
5%
2
13%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
4
18%
3
19%
46-60
7
32%
2
13%
61-75
5
23%
3
19%
76-90
Забито
45
42
16 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 15
9 Не забивали 6
6
13%
8
19%
1-15
4
9%
11
26%
16-30
6
13%
7
17%
31-45
13
29%
4
10%
46-60
7
16%
6
14%
61-75
9
20%
6
14%
76-90
Пропущено
43
34
13 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 22
3
7%
3
9%
1-15
5
12%
5
15%
16-30
5
12%
6
18%
31-45
7
16%
7
21%
46-60
13
30%
5
15%
61-75
10
23%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сириус - Хаммарбю 0:3 Хальмстад - Сириус 3:1 Сириус - Эльфсборг 4:1 ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2
Хеккен - Сириус 2:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Вестерос - Сириус 1:2 Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0
Мьельбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мьельбю - ГАИС 1:1 Кальмар - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Вестерос 2:1 Мальмё - Мьельбю 2:0
Мьельбю - Вернаму 1:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3
Результаты матчей
Сириус
Мьельбю
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
3
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
2:1
5 раз 18%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%
1
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
3
7 раз 25%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
Тоталы голов в матче
Сириус
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
86
77
59
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
68
410
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
235
1414
1216
919
721
325
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|8
|3
|65 - 24
|62
|2.
|29
|16
|6
|7
|50 - 24
|54
|3.
|28
|16
|3
|9
|41 - 39
|51
|4.
|0:0
|29
|15
|6
|8
|42 - 35
|51
|5.
|0:0
|29
|13
|8
|8
|42 - 34
|47
|6.
|29
|13
|6
|10
|34 - 33
|45
|7.
|29
|13
|5
|11
|52 - 44
|44
|8.
|29
|12
|6
|11
|54 - 50
|42
|9.
|0:0
|29
|12
|5
|12
|45 - 43
|41
|10.
|29
|8
|10
|11
|45 - 51
|34
|11.
|28
|8
|7
|13
|34 - 54
|31
|12.
|0:0
|29
|9
|4
|16
|30 - 45
|31
|13.
|29
|7
|10
|12
|33 - 42
|31
|14.
|29
|7
|9
|13
|30 - 40
|30
|15.
|29
|7
|6
|16
|37 - 58
|27
|16.
|29
|5
|5
|19
|25 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|36 - 6
|37
|2.
|15
|9
|4
|2
|30 - 12
|31
|3.
|15
|9
|3
|3
|32 - 16
|30
|4.
|0:0
|14
|8
|5
|1
|27 - 16
|29
|5.
|14
|9
|1
|4
|24 - 14
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|20 - 10
|28
|7.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|18 - 14
|25
|8.
|15
|6
|3
|6
|31 - 25
|21
|9.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|26 - 21
|21
|10.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|18 - 14
|21
|11.
|14
|5
|2
|7
|18 - 27
|17
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 27
|17
|13.
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|14.
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|15.
|14
|3
|2
|9
|18 - 29
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|14 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|8
|2
|5
|24 - 21
|26
|2.
|15
|6
|7
|2
|29 - 18
|25
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 12
|23
|4.
|14
|7
|2
|5
|17 - 25
|23
|5.
|14
|6
|3
|5
|23 - 25
|21
|6.
|15
|5
|6
|4
|16 - 13
|21
|7.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|8.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|15 - 18
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|25 - 24
|17
|10.
|15
|5
|2
|8
|14 - 23
|17
|11.
|14
|4
|4
|6
|19 - 22
|16
|12.
|15
|4
|4
|7
|19 - 29
|16
|13.
|14
|4
|2
|8
|20 - 28
|14
|14.
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|15.
|0:0
|14
|3
|1
|10
|12 - 31
|10
|16.
|15
|2
|2
|11
|11 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|12 (8)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|12 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8