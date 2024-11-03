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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Эюпспор
1:0
Первый тайм: 45+'
Хатайспор
0'
1:0
11' Гол
Тиам Маме
24' Желтая карточка
Педру Руй
32' Желтая карточка
Сайс Самуэль

Ход матча

11'
Тиам Маме
(Кутуджу Ахмед)
1:0
24'
 
Педру Руй
32'
Сайс Самуэль
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Эюпспор
Ничья
Хатайспор
3.85
3.75
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5.50
Все Коэффициенты
1
Озер
Берке
77
Мераш
Умут
6
Ялчин
Робин
4
Luccas
Claro
15
Дюбуа
Лео
57
Melih
Kabasakal
23
Кутуджу
Ахмед
8
Акбаба
Эмре
10
Сайс
Самуэль
40
Ампем
Принц
9
Тиам
Маме
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
3
Килама
Ги-Марселен
4
Кальво
Франсиско
27
Демир
Дженгиз
5
Саглам
Геркем
17
Дьяк
Ламин
99
Ривас
Ригоберто
14
Педру
Руй
III
77
Фернандеш
Желсон
II
9
Абубакар
Венсан
Эюпспор
4-1-4-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Эюпспор
Хатайспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

К
1:1
ВЛ
2:1
ВЛ
0:2
ВЛ
3:4
ВЛ
2:3

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
3

Среднее время на гол

54
30

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.6
2.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
40

Бомбардиры внутри турнира

Эюпспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 5 0.45
Кутуджу Ахмед 4 0.36
Сайс Самуэль 3 0.27
Акбаба Эмре 2 (1) 0.18
Бруно Джанни 1 0.09
Акбунар Халиль 1 0.09
Мидтше Фредрик 0 0
Melih Kabasakal 0 0
Сешлар Свит 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Желсон II 2 0.2
Страндберг Карлос 2 (1) 0.2
Саглам Геркем 1 0.1
Кальво Франсиско 1 0.1
Ривас Ригоберто 1 0.1
Педру Руй III 0 0
Абубакар Венсан 0 0

Карточки

Эюпспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мидтше Фредрик 3 0
Melih Kabasakal 3 0
Ялчин Робин 2 0
Кутуджу Ахмед 2 0
Эркин Джанер 1 0
Шелви Джонджо 1 0
Luccas Claro 1 0
Акбунар Халиль 1 0
Тиам Маме 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Озер Берке 1 0
Сешлар Свит 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 3 0
Йылмаз Реджеп 3 0
Ходжич Армин II 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Фернандеш Желсон II 2 0
Килама Ги-Марселен 0 1
Абубакар Венсан 1 0
Саглам Геркем 1 0
Пармак Абдулкадир 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Сертель Джемали 1 0
Дьяк Ламин 1 0
Массанга Шандрель 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0

Результаты матчей

Эюпспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хатайспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Эюпспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
2
Эюпспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Хатайспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
4
50%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
14%
1
50%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Забито

15
7
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
13%
1
14%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
4
36%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Эюпспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2
Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1
Хатайспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Инегёль Кафкас - Хатайспор 0:4 Хатайспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1
Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1

Результаты матчей

Эюпспор
Хатайспор

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Эюпспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
4
3
7
1.5
2
7
2
8
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Самсунспор
 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Фенербахче
 Заявка 9 6 2 1 20 - 7 20
4.
Бешикташ
 Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Эюпспор
 1:0 Заявка 11 5 4 2 16 - 11 19
6.
Сивасспор
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
7.
Гёзтепе
 Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
9.
Коньяспор
 Заявка 11 4 2 5 14 - 18 14
10.
Касымпаша
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14
11.
Трабзонспор
 Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
12.
Газиантеп
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
13.
Антальяспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
14.
Бодрумспор
 0:0 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
15.
Ризеспор
 Заявка 10 3 1 6 7 - 18 10
16.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
17.
Кайсериспор
 Заявка 10 1 6 3 9 - 15 9
18.
Хатайспор
 0:1 Заявка 10 0 3 7 7 - 16 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 2 8 9 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Эюпспор
 1:0 Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
5.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
9.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
13.
Бодрумспор
 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
17.
Касымпаша
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
18.
Хатайспор
 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 1:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15.
Бодрумспор
 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 0:1 Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 6 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 6
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Эюпспор Тиам Маме 5
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Эюпспор
Ничья
Хатайспор
3.85
3.75
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5.50
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Где смотреть матч Эюпспор 1:0 Хатайспор онлайн

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Эюпспор
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