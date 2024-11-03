Тур: 11. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0'
1:0
11' ГолТиам Маме
24' Желтая карточкаПедру Руй
32' Желтая карточкаСайс Самуэль
48' Желтая карточкаСаглам Геркем
51' Желтая карточкаАличи Керим
2:0
60' ГолТиам Маме
71' Желтая карточкаКутуджу Ахмед
72' Желтая карточкаОзер Берке
90' Желтая карточкаКальво Франсиско
90'+5
Ход матча
11'
1:0
24'
32'
46'
48'
51'
60'
2:0
71'
72'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
77
Мераш
Умут
15
Дюбуа
Лео
10
Сайс
Самуэль
40
Ампем
Принц
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
-
40 Ампем ПринцПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Везу РубенЗащитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гюмюш СинанНападающий
-
99 Бруно ДжанниНападающий
-
71 Birkan Tetik
-
28 Ilter Taskin
-
Главный тренер: Арда Туран
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Вратарь
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
История личных встреч
Эюпспор
Хатайспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
3
Среднее время на гол
54
30
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.6
2.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
40
Бомбардиры внутри турнира
Эюпспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|6
|0.55
|Кутуджу Ахмед
|4
|0.36
|Сайс Самуэль
|3
|0.27
|Акбаба Эмре
|2 (1)
|0.18
|Бруно Джанни
|1
|0.09
|Акбунар Халиль
|1
|0.09
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Melih Kabasakal
|0
|0
|Сешлар Свит
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Желсон II
|2
|0.2
|Страндберг Карлос
|2 (1)
|0.2
|Саглам Геркем
|1
|0.1
|Кальво Франсиско
|1
|0.1
|Ривас Ригоберто
|1
|0.1
|Педру Руй III
|0
|0
|Абубакар Венсан
|0
|0
Карточки
Эюпспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Melih Kabasakal
|3
|0
|Кутуджу Ахмед
|3
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Сайс Самуэль
|2
|0
|Озер Берке
|2
|0
|Эркин Джанер
|1
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Luccas Claro
|1
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Сешлар Свит
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чорекчи Камил
|3
|0
|Йылмаз Реджеп
|3
|0
|Саглам Геркем
|2
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0
|Фернандеш Желсон II
|2
|0
|Килама Ги-Марселен
|0
|1
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Кальво Франсиско
|1
|0
|Аличи Керим
|1
|0
|Педру Руй III
|1
|0
|Пармак Абдулкадир
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
|Дьяк Ламин
|1
|0
|Массанга Шандрель
|1
|0
|Джонатан Окоронкво
|1
|0
Результаты матчей
Эюпспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Хатайспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Эюпспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
5
2
Эюпспор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Хатайспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
4
40%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
14%
1
50%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Забито
17
7
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
3
18%
1
14%
1-15
3
18%
2
29%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
9%
4
24%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
4
36%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Эюпспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2
Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1
Хатайспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Инегёль Кафкас - Хатайспор 0:4 Хатайспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1
Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1
Результаты матчей
Эюпспор
Хатайспор
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Эюпспор
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
55
47
28
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 18
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|11.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 18
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 15
|9
|18.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
|19.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|6 (1)
|Эюпспор
|Тиам Маме
|6
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|Фенербахче
|Тадич Душан
|5 (3)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Бодрумспор
|Musah Mohammed
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4