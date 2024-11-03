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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Эюпспор
2:0
Конец матча
Хатайспор
0'
1:0
11' Гол
Тиам Маме
24' Желтая карточка
Педру Руй
32' Желтая карточка
Сайс Самуэль
48' Желтая карточка
Саглам Геркем
51' Желтая карточка
Аличи Керим
2:0
60' Гол
Тиам Маме
71' Желтая карточка
Кутуджу Ахмед
72' Желтая карточка
Озер Берке
90' Желтая карточка
Кальво Франсиско
90'+5

Ход матча

11'
Тиам Маме
(Кутуджу Ахмед)
1:0
24'
 
Педру Руй
32'
Сайс Самуэль
 
46'
Везу Рубен
Мераш Умут
 
48'
 
Саглам Геркем
51'
 
Аличи Керим
55'
 
Бамгбойе Фуншо
Аличи Керим
58'
Ilter Taskin
Сайс Самуэль
 
60'
Тиам Маме
2:0
67'
 
Пармак Абдулкадир
Педру Руй
67'
 
Йылмаз Реджеп
Килама Ги-Марселен
67'
 
Бутубба Биляль
Фернандеш Желсон II
71'
Кутуджу Ахмед
 
72'
Озер Берке
 
85'
Гюмюш Синан
Кутуджу Ахмед
 
85'
Акбунар Халиль
Акбаба Эмре
 
86'
 
Selimcan Temel
Саглам Геркем
90'
 
Кальво Франсиско
90'
Бингол Тайфур
Ампем Принц
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Озер
Берке
77
Мераш
Умут
6
Ялчин
Робин
4
Luccas
Claro
15
Дюбуа
Лео
57
Melih
Kabasakal
23
Кутуджу
Ахмед
8
Акбаба
Эмре
10
Сайс
Самуэль
40
Ампем
Принц
9
Тиам
Маме
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
3
Килама
Ги-Марселен
4
Кальво
Франсиско
27
Демир
Дженгиз
5
Саглам
Геркем
17
Дьяк
Ламин
99
Ривас
Ригоберто
14
Педру
Руй
III
77
Фернандеш
Желсон
II
9
Абубакар
Венсан
Эюпспор
4-1-4-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Эюпспор
Хатайспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

К
1:1
ВЛ
2:1
ВЛ
0:2
ВЛ
3:4
ВЛ
2:3

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
3

Среднее время на гол

54
30

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.6
2.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
40

Бомбардиры внутри турнира

Эюпспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 6 0.55
Кутуджу Ахмед 4 0.36
Сайс Самуэль 3 0.27
Акбаба Эмре 2 (1) 0.18
Бруно Джанни 1 0.09
Акбунар Халиль 1 0.09
Мидтше Фредрик 0 0
Melih Kabasakal 0 0
Сешлар Свит 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Желсон II 2 0.2
Страндберг Карлос 2 (1) 0.2
Саглам Геркем 1 0.1
Кальво Франсиско 1 0.1
Ривас Ригоберто 1 0.1
Педру Руй III 0 0
Абубакар Венсан 0 0

Карточки

Эюпспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мидтше Фредрик 3 0
Melih Kabasakal 3 0
Кутуджу Ахмед 3 0
Ялчин Робин 2 0
Сайс Самуэль 2 0
Озер Берке 2 0
Эркин Джанер 1 0
Шелви Джонджо 1 0
Luccas Claro 1 0
Акбунар Халиль 1 0
Тиам Маме 1 0
Сешлар Свит 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 3 0
Йылмаз Реджеп 3 0
Саглам Геркем 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Фернандеш Желсон II 2 0
Килама Ги-Марселен 0 1
Абубакар Венсан 1 0
Кальво Франсиско 1 0
Аличи Керим 1 0
Педру Руй III 1 0
Пармак Абдулкадир 1 0
Сертель Джемали 1 0
Дьяк Ламин 1 0
Массанга Шандрель 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0

Результаты матчей

Эюпспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Хатайспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Эюпспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
2
Эюпспор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Хатайспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
4
40%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
14%
1
50%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Забито

17
7
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
3
18%
1
14%
1-15
3
18%
2
29%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

11
17
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
9%
4
24%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
4
36%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Эюпспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2
Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1
Хатайспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Инегёль Кафкас - Хатайспор 0:4 Хатайспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1
Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1

Результаты матчей

Эюпспор
Хатайспор

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Эюпспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
5
4
7
1.5
2
8
2
9
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Самсунспор
 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Фенербахче
 Заявка 9 6 2 1 20 - 7 20
4.
Бешикташ
 Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Эюпспор
 Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
6.
Сивасспор
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
7.
Гёзтепе
 Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
9.
Коньяспор
 Заявка 11 4 2 5 14 - 18 14
10.
Касымпаша
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14
11.
Трабзонспор
 Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
12.
Газиантеп
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
13.
Антальяспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
14.
Бодрумспор
 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
15.
Ризеспор
 Заявка 10 3 1 6 7 - 18 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
17.
Кайсериспор
 Заявка 10 1 6 3 9 - 15 9
18.
Хатайспор
 Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 2 8 9 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Эюпспор
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
5.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
9.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
17.
Касымпаша
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 6 (1)
Эюпспор Тиам Маме 6
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 6
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
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Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Бодрумспор Musah Mohammed 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Весь список
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    • 48'
      Саглам Геркем получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Мераш Умут уходит с поля. Везу Рубен выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эюпспор 2:0 Хатайспор онлайн

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