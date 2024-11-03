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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
АВС
1:1
Первый тайм: 15'
Фамаликан
0'
1:0
6' Гол
Vasco Lopes
1:1
15' Гол

Ход матча

6'
Vasco Lopes
(Акинсола Бабатунде)
1:0
15'
1:1
Прогнозы 114
АВС 22.8% (26)
X 43.9% (50)
Фамаликан 33.3% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
АВС
Ничья
Фамаликан
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Все Коэффициенты
13
Очоа
Гильермо
2
Фонсека
Фернанду
6
Ру
Баптист
42
Девениш
Кристиан
24
Нейва
Кристиан
15
Грау
Хауме
12
Ассунсао
Густаво
11
Акинсола
Бабатунде
14
Пиазон
Лукас
10
Vasco
Lopes
20
Рибейру
Родригу
1
Злобин
Иван
2
Calegari
4
Михай
Энеа
15
Риччели
5
Луиш
Рафаэл
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
23
Диаш
Жиль
20
Са
Гуштаву
10
Рошинья
Кошта
11
Аранда
Оскар
АВС
4-2-3-1
Фамаликан
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

АВС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нене Андерсон Мигель 2 0.22
Нейва Кристиан 1 0.11
Меркадо Джон 1 0.11
Грау Хауме 1 0.11
Vasco Lopes 1 0.11
Ассунсао Густаво 1 (1) 0.11
Samuel 0 0
Пиазон Лукас 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиос Маркос 3 0.33
Гонсалес Марио 2 0.22
Юссуф Зейду 2 0.22
Са Гуштаву 1 0.11
Диаш Жиль 1 0.11
Михай Энеа 0 0
Моура Франсишку 0 0
Аранда Оскар 0 0

Карточки

АВС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассунсао Густаво 4 0
Грау Хауме 3 0
Samuel 1 1
Девениш Кристиан 2 0
Yair Mena 2 0
Vasco Lopes 2 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Тейшейра Жорже 1 0
Очоа Гильермо 1 0
Нене Андерсон Мигель 1 0
Пиазон Лукас 1 0
Лукка Жонатан 1 0
Нейва Кристиан 1 0
Фонсека Фернанду 1 0
Сильва Луис 1 0
Ру Баптист 1 0
Leo Alaba 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 4 0
Михай Энеа 3 0
Злобин Иван 2 0
Са Гуштаву 2 0
Рошинья Кошта 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Жуниор Луис 1 0
Де Хас Юстин 1 0
Аранда Оскар 1 0
Samuel Lobato 1 0
Armando Evangelista 1 0

Результаты матчей

АВС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фамаликан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
АВС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

1
4
АВС
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Фамаликан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

16
7
11 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
6%
1
14%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
7
44%
0
0%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
3
19%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

АВС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АВС - Порту 0:5 Ос Сандиненсес - АВС 0:2 Арока - АВС 1:1 АВС - Фаренсе 0:0
Спортинг Л - АВС 3:0 АВС - Риу Аве 1:0 Санта-Клара - АВС 2:1 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Жил Висенте - АВС 4:2 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0
Фамаликан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фамаликан - Спортинг Л 0:3 Лагоа - Фамаликан 0:2 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Насьонал Мадейра 0:0
Морейренсе - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Боавишта 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Фамаликан - Бенфика 2:0 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0

Результаты матчей

АВС
Фамаликан

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

АВС
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 35 - 3 30
2.
Порту
 Заявка 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 24 - 6 22
4.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 4 3 2 11 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
Фамаликан
 0:1 Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
9.
Каса Пия
 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
10.
АВС
 1:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 16 12
11.
Жил Висенте
 Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
12.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
13.
Боавишта
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
14.
Риу Аве
 Заявка 10 2 3 5 8 - 20 9
15.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
16.
Эштрела
 Заявка 10 1 3 6 8 - 20 6
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
3.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
АВС
 1:0 Заявка 6 3 2 1 4 - 6 11
6.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
7.
Риу Аве
 Заявка 5 2 3 0 7 - 5 9
8.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
Жил Висенте
 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
10.
Фамаликан
 0:1 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
5.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
6.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
8.
Морейренсе
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
9.
Фамаликан
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
10.
Каса Пия
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
АВС
 1:0 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17.
Эштрела
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Риу Аве
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (1)
Порту Омородион Сэмюэль 7
Порту Галено Вандерсон 6
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 5 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Фаренсе Нето Анжело 5
Боавишта Pedro Gomes 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Весь список
Прогнозы 114
АВС 22.8% (26)
X 43.9% (50)
Фамаликан 33.3% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
АВС
Ничья
Фамаликан
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Прогнозы на матч АВС 1:1 Фамаликан

Исход игры
АВС
22.8% (26)
Ничья
43.9% (50)
Фамаликан
33.3% (38)
Тотал 2.5
Больше
22.12% (25)
Меньше
77.88% (88)
Обе команды забьют
Да
61.06% (69)
Нет
38.94% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (44)
0:1 Фамаликан
15.8% (18)
1:2 Фамаликан
13.2% (15)
1:0 АВС
13.2% (15)
2:1 АВС
7.9% (9)
0:0 Ничья
5.3% (6)
0:2 Фамаликан
3.5% (4)
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АВС
Фамаликан
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