Тур: 10. Стадион: Авиш. Главный судья: Годиньо Луис
0'
1:0
6' ГолVasco Lopes
1:1
14' ГолАранда Оскар
1:2
17' ГолДиаш Жиль
2:2
30' ГолАкинсола Бабатунде
39' Желтая карточкаГрау Хауме
45' Желтая карточкаДиаш Жиль
50' Желтая карточкаРу Баптист
72' Желтая карточкаVasco Lopes
2:3
77' ГолДиаш Жиль
90' Желтая карточкаФонсека Фернанду
90'+6
Ход матча
6'
14'
1:1
17'
1:2
30'
39'
45'
50'
72'
90'
15
Грау
Хауме
10
Vasco
Lopes
14
Пиазон
Лукас
2
Calegari
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
23
Диаш
Жиль
20
Са
Гуштаву
11
Аранда
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Грау ХаумеПолузащитник
-
10 Vasco LopesПолузащитник
-
14 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
16 Yair Mena
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Диаш ЖильПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
Бомбардиры внутри турнира
АВС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasco Lopes
|2
|0.2
|Нене Андерсон Мигель
|2
|0.2
|Нейва Кристиан
|1
|0.1
|Меркадо Джон
|1
|0.1
|Акинсола Бабатунде
|1
|0.1
|Грау Хауме
|1
|0.1
|Ассунсао Густаво
|1 (1)
|0.1
|Samuel
|0
|0
|Пиазон Лукас
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиос Маркос
|3
|0.3
|Диаш Жиль
|3
|0.3
|Гонсалес Марио
|2
|0.2
|Юссуф Зейду
|2
|0.2
|Аранда Оскар
|1
|0.1
|Са Гуштаву
|1
|0.1
|Михай Энеа
|0
|0
|Моура Франсишку
|0
|0
|Calegari
|0
|0
Карточки
АВС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грау Хауме
|4
|0
|Ассунсао Густаво
|4
|0
|Vasco Lopes
|3
|0
|Samuel
|1
|1
|Фонсека Фернанду
|2
|0
|Ру Баптист
|2
|0
|Девениш Кристиан
|2
|0
|Yair Mena
|2
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Очоа Гильермо
|1
|0
|Нене Андерсон Мигель
|1
|0
|Пиазон Лукас
|1
|0
|Лукка Жонатан
|1
|0
|Нейва Кристиан
|1
|0
|Сильва Луис
|1
|0
|Leo Alaba
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юссуф Зейду
|4
|0
|Михай Энеа
|3
|0
|Злобин Иван
|2
|0
|Са Гуштаву
|2
|0
|Рошинья Кошта
|1
|0
|Диаш Жиль
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Де Хас Юстин
|1
|0
|Аранда Оскар
|1
|0
|Samuel Lobato
|1
|0
|Armando Evangelista
|1
|0
Результаты матчей
АВС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Фамаликан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
АВС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Фамаликан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
1
4
АВС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
9
5
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
2
40%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
11%
4
33%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Пропущено
19
9
13 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
11%
2
22%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
7
37%
0
0%
31-45
1
5%
2
22%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
4
21%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
АВС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АВС - Порту 0:5 Ос Сандиненсес - АВС 0:2 Арока - АВС 1:1 АВС - Фаренсе 0:0
Спортинг Л - АВС 3:0 АВС - Риу Аве 1:0 Санта-Клара - АВС 2:1 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Жил Висенте - АВС 4:2 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0
Фамаликан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фамаликан - Спортинг Л 0:3 Лагоа - Фамаликан 0:2 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Насьонал Мадейра 0:0
Морейренсе - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Боавишта 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Фамаликан - Бенфика 2:0 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0
Результаты матчей
АВС
Фамаликан
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
АВС
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
28
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 3
|30
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 6
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 10
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 20
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 20
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (1)
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|7
|Порту
|Галено Вандерсон
|6
|Бенфика
|Актюркоглу Мухаммед
|5 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 6
|Фаренсе
|Нето Анжело
|5
|Боавишта
|Pedro Gomes
|5
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 3
Прогнозы на матч АВС 2:3 Фамаликан
Исход игры
АВС
22.8% (26)
Ничья
43.9% (50)
Фамаликан
33.3% (38)
Тотал 2.5
Больше
22.12% (25)
Меньше
77.88% (88)
Обе команды забьют
Да
61.06% (69)
Нет
38.94% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (44)
0:1 Фамаликан
15.8% (18)
1:2 Фамаликан
13.2% (15)
1:0 АВС
13.2% (15)
2:1 АВС
7.9% (9)
0:0 Ничья
5.3% (6)
0:2 Фамаликан
3.5% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!