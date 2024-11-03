  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
АВС
2:3
Конец матча
Фамаликан
0'
1:0
6' Гол
Vasco Lopes
1:1
14' Гол
Аранда Оскар
1:2
17' Гол
Диаш Жиль
2:2
30' Гол
Акинсола Бабатунде
39' Желтая карточка
Грау Хауме
45' Желтая карточка
Диаш Жиль
50' Желтая карточка
Ру Баптист
72' Желтая карточка
Vasco Lopes
2:3
77' Гол
Диаш Жиль
90' Желтая карточка
Фонсека Фернанду
90'+6

Ход матча

6'
Vasco Lopes
(Акинсола Бабатунде)
1:0
14'
1:1
Аранда Оскар
17'
1:2
Диаш Жиль
30'
Акинсола Бабатунде
(Vasco Lopes)
2:2
39'
Грау Хауме
 
45'
 
Диаш Жиль
50'
Ру Баптист
 
59'
Абурджания Георгий
Грау Хауме
 
66'
Родригеш Рафаэл
Акинсола Бабатунде
 
66'
Рошинья Кошта
Нейва Кристиан
 
66'
Камате Иссиака
Лииматта Отсо
 
72'
Vasco Lopes
 
73'
 
Mathias De Amorim
Юссуф Зейду
75'
Лукка Жонатан
Ассунсао Густаво
 
75'
Зе Луиш Жозе
Vasco Lopes
 
77'
2:3
Диаш Жиль
(Calegari)
81'
 
Ван Де Лои Томми
Са Гуштаву
81'
 
Rodrigo Pinheiro
Луиш Рафаэл
90'
Фонсека Фернанду
 
Прогнозы 114
АВС 22.8% (26)
X 43.9% (50)
Фамаликан 33.3% (38)
Все прогнозы
13
Очоа
Гильермо
2
Фонсека
Фернанду
42
Девениш
Кристиан
6
Ру
Баптист
24
Нейва
Кристиан
12
Ассунсао
Густаво
15
Грау
Хауме
10
Vasco
Lopes
14
Пиазон
Лукас
11
Акинсола
Бабатунде
20
Рибейру
Родригу
1
Злобин
Иван
2
Calegari
15
Риччели
4
Михай
Энеа
5
Луиш
Рафаэл
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
23
Диаш
Жиль
20
Са
Гуштаву
10
Рошинья
Кошта
11
Аранда
Оскар
АВС
4-2-3-1
Фамаликан
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

АВС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasco Lopes 2 0.2
Нене Андерсон Мигель 2 0.2
Нейва Кристиан 1 0.1
Меркадо Джон 1 0.1
Акинсола Бабатунде 1 0.1
Грау Хауме 1 0.1
Ассунсао Густаво 1 (1) 0.1
Samuel 0 0
Пиазон Лукас 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиос Маркос 3 0.3
Диаш Жиль 3 0.3
Гонсалес Марио 2 0.2
Юссуф Зейду 2 0.2
Аранда Оскар 1 0.1
Са Гуштаву 1 0.1
Михай Энеа 0 0
Моура Франсишку 0 0
Calegari 0 0

Карточки

АВС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грау Хауме 4 0
Ассунсао Густаво 4 0
Vasco Lopes 3 0
Samuel 1 1
Фонсека Фернанду 2 0
Ру Баптист 2 0
Девениш Кристиан 2 0
Yair Mena 2 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Тейшейра Жорже 1 0
Очоа Гильермо 1 0
Нене Андерсон Мигель 1 0
Пиазон Лукас 1 0
Лукка Жонатан 1 0
Нейва Кристиан 1 0
Сильва Луис 1 0
Leo Alaba 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 4 0
Михай Энеа 3 0
Злобин Иван 2 0
Са Гуштаву 2 0
Рошинья Кошта 1 0
Диаш Жиль 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Жуниор Луис 1 0
Де Хас Юстин 1 0
Аранда Оскар 1 0
Samuel Lobato 1 0
Armando Evangelista 1 0

Результаты матчей

АВС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Фамаликан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
АВС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Фамаликан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

1
4
АВС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

9
5
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
2
40%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
11%
4
33%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Пропущено

19
9
13 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
11%
2
22%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
7
37%
0
0%
31-45
1
5%
2
22%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
4
21%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

АВС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АВС - Порту 0:5 Ос Сандиненсес - АВС 0:2 Арока - АВС 1:1 АВС - Фаренсе 0:0
Спортинг Л - АВС 3:0 АВС - Риу Аве 1:0 Санта-Клара - АВС 2:1 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Жил Висенте - АВС 4:2 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0
Фамаликан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фамаликан - Спортинг Л 0:3 Лагоа - Фамаликан 0:2 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Насьонал Мадейра 0:0
Морейренсе - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Боавишта 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Фамаликан - Бенфика 2:0 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0

Результаты матчей

АВС
Фамаликан

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

АВС
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 35 - 3 30
2.
Порту
 Заявка 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 24 - 6 22
4.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
6.
Фамаликан
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 4 3 2 11 - 10 15
8.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
9.
Каса Пия
 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
10.
Жил Висенте
 Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
11.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
Боавишта
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
13.
АВС
 Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
14.
Риу Аве
 Заявка 10 2 3 5 8 - 20 9
15.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
16.
Эштрела
 Заявка 10 1 3 6 8 - 20 6
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
3.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Риу Аве
 Заявка 5 2 3 0 7 - 5 9
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Жил Висенте
 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
9.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10.
АВС
 Заявка 6 2 2 2 5 - 9 8
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
3.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
5.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
7.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Морейренсе
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Каса Пия
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17.
Эштрела
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Риу Аве
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (1)
Порту Омородион Сэмюэль 7
Порту Галено Вандерсон 6
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 5 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Фаренсе Нето Анжело 5
Боавишта Pedro Gomes 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Диаш Жиль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 39'
      Грау Хауме совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 30'
      Васко Лопеш сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О О О Л - Акинсола Бабатунде из команды АВС с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 17'
      Г О О О О Л - Диаш Жиль забивает ударом с левой ноги!
    • 14'
      Г О О О О Л - Аранда Оскар правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 6'
      Акинсола Бабатунде сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Васко Лопеш из команды АВС левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 114
    АВС 22.8% (26)
    X 43.9% (50)
    Фамаликан 33.3% (38)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч АВС 2:3 Фамаликан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч АВС 2:3 Фамаликан

    Исход игры
    АВС
    22.8% (26)
    Ничья
    43.9% (50)
    Фамаликан
    33.3% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.12% (25)
    Меньше
    77.88% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    61.06% (69)
    Нет
    38.94% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.6% (44)
    0:1 Фамаликан
    15.8% (18)
    1:2 Фамаликан
    13.2% (15)
    1:0 АВС
    13.2% (15)
    2:1 АВС
    7.9% (9)
    0:0 Ничья
    5.3% (6)
    0:2 Фамаликан
    3.5% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный