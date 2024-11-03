Тур: 11. Стадион: Конья Бююкшехир.
3:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаШахинер Омер Али
1:0
32' ГолНдао Алассан
44' Желтая карточкаЯзгылы Угурджан
1:0
45' Не забитый пенальтиОпоку Джером
1:1
45' ГолОпоку Джером
2:1
50' ГолНдао Алассан
3:1
73' ГолНдао Алассан
89' Желтая карточкаХауберт Гильерме
90' Желтая карточкаЮлгюн Огулджан
3:2
90' ГолПёнтек Кшиштоф
90' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
90'+6
Ход матча
17'
32'
1:0
44'
45'
1:0
45'
1:1
50'
2:1
73'
3:1
89'
90'
90'
3:2
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
27
Словик
Якуб
18
Ндао
Алассан
10
Эрдоган
Юсуф
99
Крамер
Блаж
23
Тюрюдж
Дениз
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
-
18 Ндао АлассанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
99 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Кейта АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Тюрюдж ДенизНападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
-
27 Ба УссейнуЗащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Беяз ОмерПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Джало МатшуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
История личных встреч
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
21 матч
19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.1
0.55
Среднее время на гол
81
165
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.36
1.5
Среднее время на гол
66
60
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.24
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндао Алассан
|4
|0.36
|Педринью Роша
|3
|0.27
|Алексич Даниел
|2
|0.18
|Эрдоган Юсуф
|1
|0.09
|Демирбаг Адиль
|1
|0.09
|Найир Умут
|1
|0.09
|Кейта Амиду
|1
|0.09
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.09
|Базур Рихедли
|0
|0
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|Крамер Блаж
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|0.6
|Фигейредо Жоау
|5
|0.5
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.2
|Опоку Джером
|2 (1)
|0.2
|Гюрлер Сердар
|1
|0.1
|Дуарте Леонардо
|1
|0.1
|Пелкас Димитрис
|0
|0
|Кеман Оливье
|0
|0
|Лима Лукас
|0
|0
|Креспо Мигель
|0
|0
|Оздемир Берат
|0
|0
|Кени Филипп
|0
|0
|Гюрелер Хамза
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|3
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Юлгюн Огулджан
|3
|0
|Алексич Даниел
|2
|0
|Базур Рихедли
|2
|0
|Найир Умут
|2
|0
|Крамер Блаж
|2
|0
|Евтович Марко
|1
|0
|Словик Якуб
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
|Боатенг Эммануэль III
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
|Бостан Мелих
|1
|0
|Filip Damjanovic
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Тюрюдж Дениз
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Ба Уссейну
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|0
|1
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
|Опоку Джером
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
3
Коньяспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
4
11
Коньяспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Истанбул Башакшехир
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
5
14
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
3
25%
3
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
5
29%
29%
5
36%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
3
18%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Элазиз - Коньяспор 0:4 Газиантеп - Коньяспор 3:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1
Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1
Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1
Результаты матчей
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
4:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
22
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
82
47
46
29
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|1:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 11
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 18
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|11.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|14.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 18
|10
|16.
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 15
|9
|18.
|0:1 Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 16
|3
|19.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|13.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|11.
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|6 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|Фенербахче
|Тадич Душан
|5 (3)
|Эюпспор
|Тиам Маме
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Аланьяспор
|Балковец Юре
|4