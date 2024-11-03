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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Коньяспор
3:2
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
17' Желтая карточка
Шахинер Омер Али
1:0
32' Гол
Ндао Алассан
44' Желтая карточка
Язгылы Угурджан
1:0
45' Не забитый пенальти
Опоку Джером
1:1
45' Гол
Опоку Джером
2:1
50' Гол
Ндао Алассан
3:1
73' Гол
Ндао Алассан
89' Желтая карточка
Хауберт Гильерме
90' Желтая карточка
Юлгюн Огулджан
3:2
90' Гол
Пёнтек Кшиштоф
90' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
90'+6
27
Словик
Якуб
18
Ндао
Алассан
4
Демирбаг
Адиль
5
Язгылы
Угурджан
12
Хауберт
Гильерме
20
Базур
Рихедли
16
Евтович
Марко
8
Педринью
Роша
9
Алексич
Даниел
10
Эрдоган
Юсуф
99
Крамер
Блаж
16
Шенгезер
Мухаммед
8
Кеман
Оливье
3
Опоку
Джером
5
Дуарте
Леонардо
42
Шахинер
Омер
Али
13
Креспо
Мигель
4
Эргюн
Онур
25
Фигейредо
Жоау
7
Гюрлер
Сердар
9
Пёнтек
Кшиштоф
23
Тюрюдж
Дениз
Коньяспор
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
4-3-3

История личных встреч

Коньяспор
Истанбул Башакшехир

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

21 матч

19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:3
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
4:3
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
1:1
С
2:1
К
0:0
С
0:3
С
1:1
С
1:1
С
4:0
С
0:0
С
0:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.1
0.55

Среднее время на гол

81
165

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.36
1.5

Среднее время на гол

66
60

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.24
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндао Алассан 4 0.36
Педринью Роша 3 0.27
Алексич Даниел 2 0.18
Эрдоган Юсуф 1 0.09
Демирбаг Адиль 1 0.09
Найир Умут 1 0.09
Кейта Амиду 1 0.09
Юлгюн Огулджан 1 0.09
Базур Рихедли 0 0
Хауберт Гильерме 0 0
Крамер Блаж 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 6 0.6
Фигейредо Жоау 5 0.5
Тюрюдж Дениз 2 0.2
Опоку Джером 2 (1) 0.2
Гюрлер Сердар 1 0.1
Дуарте Леонардо 1 0.1
Пелкас Димитрис 0 0
Кеман Оливье 0 0
Лима Лукас 0 0
Креспо Мигель 0 0
Оздемир Берат 0 0
Кени Филипп 0 0
Гюрелер Хамза 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 3 0
Боранияшевич Никола 3 0
Юлгюн Огулджан 3 0
Алексич Даниел 2 0
Базур Рихедли 2 0
Найир Умут 2 0
Крамер Блаж 2 0
Евтович Марко 1 0
Словик Якуб 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Педринью Роша 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Ибрахимоглу Мелих 1 0
Боатенг Эммануэль III 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Бостан Мелих 1 0
Filip Damjanovic 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахинер Омер Али 2 0
Тюрюдж Дениз 2 0
Кеман Оливье 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Ба Уссейну 2 0
Эргюн Онур 2 0
Оздемир Берат 2 0
Пелкас Димитрис 0 1
Гюрлер Сердар 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Фигейредо Жоау 1 0
Давидсон 1 0
Креспо Мигель 1 0
Опоку Джером 1 0
Гюрелер Хамза 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
3
Коньяспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

4
11
Коньяспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Истанбул Башакшехир
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

5
14

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
3
25%
3
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
5
29%
29%
5
36%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
3
18%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Элазиз - Коньяспор 0:4 Газиантеп - Коньяспор 3:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1
Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1
Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1

Результаты матчей

Коньяспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
4:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
4
6
2
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Самсунспор
 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Фенербахче
 Заявка 9 6 2 1 20 - 7 20
4.
Бешикташ
 Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Эюпспор
 1:0 Заявка 11 5 4 2 16 - 11 19
6.
Сивасспор
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
7.
Гёзтепе
 Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
9.
Коньяспор
 Заявка 11 4 2 5 14 - 18 14
10.
Касымпаша
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14
11.
Трабзонспор
 Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
12.
Газиантеп
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
13.
Антальяспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
14.
Бодрумспор
 0:0 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
15.
Ризеспор
 Заявка 10 3 1 6 7 - 18 10
16.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
17.
Кайсериспор
 Заявка 10 1 6 3 9 - 15 9
18.
Хатайспор
 0:1 Заявка 10 0 3 7 7 - 16 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 2 8 9 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Эюпспор
 1:0 Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
5.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
9.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
13.
Бодрумспор
 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
17.
Касымпаша
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
18.
Хатайспор
 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 1:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15.
Бодрумспор
 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 0:1 Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 6 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 6
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Эюпспор Тиам Маме 5
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Г О О О О Л - Джером Опоку бьет в цель!
    • 47'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Джером Опоку пробил пенальти, но не смог забить!
    • 44'
      Язгылы Угурджан получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Коньяспор 3:2 Истанбул Башакшехир онлайн

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