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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Бодрумспор
0:0
Первый тайм: 45+'
Аланьяспор
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Бодрумспор
Ничья
Аланьяспор
2.75
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3.35
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3.30
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Все Коэффициенты
53
Аккан
Гёкхан
33
Челюстка
Ондржей
15
Айети
Арлинд
34
Ali
Aytemur
70
Бильсель
Эге
5
Антальялы
Тайлан
26
Musah
Mohammed
20
Бразау
Педру
99
Сефери
Тулан
7
Димитров
Здравко
9
Пушкаш
Георге
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
20
Аксой
Фатих
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
11
Лопеш
Рони
42
Макута
Гайус
21
Buluthan
Bulut
9
Кордова
Серхио
7
Караджа
Эфеджан
10
Дурсун
Сердар
Бодрумспор
4-2-3-1
Аланьяспор
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Бодрумспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пушкаш Георге 3 0.27
Сефери Тулан 2 0.18
Димитров Здравко 1 0.09
Озер Кенан 1 (1) 0.09
Musah Mohammed 0 0
Uzeyir Ergun 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 3 0.27
Уи-Чжо Хван 3 0.27
Жанвье Николя 1 0.09
Оздемир Юсуф 1 0.09
Балковец Юре 1 (1) 0.09
Аугусто Лойде 0 0
Макута Гайус 0 0

Карточки

Бодрумспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samet Yalcin 3 0
Musah Mohammed 3 0
Сефери Тулан 1 1
Айети Арлинд 2 0
Celal Dumanli 2 0
Шен Дженк 2 0
Фреди Гомеш 0 1
Озер Кенан 1 0
Челюстка Ондржей 1 0
Соуза Диогу 1 0
Димитров Здравко 1 0
Бразау Педру 1 0
Uzeyir Ergun 1 0
Enes Ogruce 1 0
Ahmet Aslan 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балковец Юре 4 0
Алмейда Ричард 4 0
Аугусто Лойде 3 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Макута Гайус 2 0
Лима Нуно 2 0
Ташкиран Махмут 1 0
Караджа Эфеджан 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Лопеш Рони 1 0
Алити Фидан 1 0
Уи-Чжо Хван 1 0
Жанвье Николя 1 0
Аксой Фатих 1 0
Оздемир Юсуф 1 0
Juan Christian 1 0

Результаты матчей

Бодрумспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Аланьяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Бодрумспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Аланьяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

1
3
Бодрумспор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Аланьяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
50%
2
25%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
5
36%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бодрумспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1
Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аланьяспор - Антальяспор 1:2 Аланьяспор - Касымпаша 1:2 Аланьяспор - Халл Сити 0:2 Галатасарай - Аланьяспор 1:0
Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0

Результаты матчей

Бодрумспор
Аланьяспор

Точный счет

0:1
3 раза 60%
3:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Бодрумспор
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
2
8
2
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Самсунспор
 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Фенербахче
 Заявка 9 6 2 1 20 - 7 20
4.
Бешикташ
 Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Эюпспор
 1:0 Заявка 11 5 4 2 16 - 11 19
6.
Сивасспор
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
7.
Гёзтепе
 Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
9.
Коньяспор
 Заявка 11 4 2 5 14 - 18 14
10.
Касымпаша
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14
11.
Трабзонспор
 Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
12.
Газиантеп
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
13.
Антальяспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
14.
Бодрумспор
 0:0 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
15.
Ризеспор
 Заявка 10 3 1 6 7 - 18 10
16.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
17.
Кайсериспор
 Заявка 10 1 6 3 9 - 15 9
18.
Хатайспор
 0:1 Заявка 10 0 3 7 7 - 16 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 2 8 9 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Эюпспор
 1:0 Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
5.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
9.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
13.
Бодрумспор
 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
17.
Касымпаша
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
18.
Хатайспор
 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 1:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15.
Бодрумспор
 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 0:1 Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 6 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 6
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Эюпспор Тиам Маме 5
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
Весь список
  • Первый тайм
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Аланьяспор
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Бодрумспор
Аланьяспор
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