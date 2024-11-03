Тур: 11. Стадион: Bodrum Ilce Stadyumu.
0:0
Конец матча
0'
62' Красная карточкаMusah Mohammed
69' Желтая карточкаПушкаш Георге
69' Желтая карточкаАлити Фидан
76' Желтая карточкаАйети Арлинд
90' Желтая карточкаБайракдар Гокдениз
90'+11
Ход матча
62'
69'
69'
76'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
53
Аккан
Гёкхан
15
Айети
Арлинд
34
Ali
Aytemur
70
Бильсель
Эге
20
Бразау
Педру
99
Сефери
Тулан
20
Аксой
Фатих
29
Балковец
Юре
11
Лопеш
Рони
42
Макута
Гайус
- Основной состав
-
53 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
15 Айети АрлиндЗащитник
-
34 Ali AytemurЗащитник
-
70 Бильсель ЭгеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бразау ПедруПолузащитник
-
99 Сефери ТуланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Озер КенанЗащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Ahmet Aslan
-
-
19 Haqi Osman
-
Главный тренер: Демирель Волкан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
-
88 Оздемир ЮсуфЗащитник
-
26 Алтинаш ЭренПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Уи-Чжо ХванНападающий
-
23 Mert Bayram
-
22 Bera Ceken
-
-
-
Главный тренер: Текке Фатих
Бомбардиры внутри турнира
Бодрумспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пушкаш Георге
|3
|0.27
|Сефери Тулан
|2
|0.18
|Димитров Здравко
|1
|0.09
|Озер Кенан
|1 (1)
|0.09
|Musah Mohammed
|0
|0
|Uzeyir Ergun
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордова Серхио
|3
|0.27
|Уи-Чжо Хван
|3
|0.27
|Жанвье Николя
|1
|0.09
|Оздемир Юсуф
|1
|0.09
|Балковец Юре
|1 (1)
|0.09
|Аугусто Лойде
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
Карточки
Бодрумспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Musah Mohammed
|3
|1
|Айети Арлинд
|3
|0
|Samet Yalcin
|3
|0
|Сефери Тулан
|1
|1
|Celal Dumanli
|2
|0
|Шен Дженк
|2
|0
|Фреди Гомеш
|0
|1
|Озер Кенан
|1
|0
|Челюстка Ондржей
|1
|0
|Пушкаш Георге
|1
|0
|Соуза Диогу
|1
|0
|Димитров Здравко
|1
|0
|Бразау Педру
|1
|0
|Байракдар Гокдениз
|1
|0
|Uzeyir Ergun
|1
|0
|Enes Ogruce
|1
|0
|Ahmet Aslan
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балковец Юре
|4
|0
|Алмейда Ричард
|4
|0
|Аугусто Лойде
|3
|0
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Алити Фидан
|2
|0
|Макута Гайус
|2
|0
|Лима Нуно
|2
|0
|Ташкиран Махмут
|1
|0
|Караджа Эфеджан
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Лопеш Рони
|1
|0
|Уи-Чжо Хван
|1
|0
|Жанвье Николя
|1
|0
|Аксой Фатих
|1
|0
|Оздемир Юсуф
|1
|0
|Juan Christian
|1
|0
Результаты матчей
Бодрумспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Аланьяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Бодрумспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Аланьяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
1
3
Бодрумспор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Аланьяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
50%
2
25%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
5
36%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бодрумспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1
Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аланьяспор - Антальяспор 1:2 Аланьяспор - Касымпаша 1:2 Аланьяспор - Халл Сити 0:2 Галатасарай - Аланьяспор 1:0
Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0
Результаты матчей
Бодрумспор
Аланьяспор
Точный счет
0:1
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Бодрумспор
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
74
29
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 18
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|11.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 18
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 15
|9
|18.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
|19.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|6 (1)
|Эюпспор
|Тиам Маме
|6
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|Фенербахче
|Тадич Душан
|5 (3)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Бодрумспор
|Musah Mohammed
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4