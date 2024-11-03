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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Витория Гимарайнш
1:0
Второй тайм: 72'
Морейренсе
0'
64' Желтая карточка
Фримпонг Годфрид
1:0
64' Гол
Оливейра Нелсон

Ход матча

62'
 
Нлаво Луис
Гильерме Шеттине
63'
 
Маракас
Понк Карлуш
64'
 
Фримпонг Годфрид
64'
Оливейра Нелсон
1:0
69'
Мендеш Жоао Педро Морейра
Гарсия Самуэль
 
69'
Арканжу Телму
Сантуш Нуну
 
Прогнозы 116
Витория Гимарайнш 87.1% (101)
X 9.5% (11)
Морейренсе 3.4% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Морейренсе
3.40
3.45
Реклама, pari.ru
5.70
Все Коэффициенты
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
3
Вильянуэва
Микель
4
Рибейро
Томас
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
20
Гарсия
Самуэль
11
Кайо
Сезар
II
7
Оливейра
Нелсон
77
Сантуш
Нуну
III
40
Кевин
Оливейра
76
Пинто
Денис
44
Марсело
Феррейра
14
Понк
Карлуш
23
Фримпонг
Годфрид
6
Рамос
Рубен
80
Офори
Лоуренс
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
11
Алан
Осорио
20
Мартинс
Бернардо
95
Гильерме
Шеттине
Витория Гимарайнш
4-3-3
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Морейренсе

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

24 матча

58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.2%
62.5%
8.3%
7 побед 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ТМС
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ТМС
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.45
1.54

Среднее время на гол

61
58

Всего голов

19
4

Голов в среднем за матч

1.46
0.36

Среднее время на гол

61
247

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.46
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

61
90

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 2 0.2
Gustavo Silva 2 0.2
Силва Тьягу 1 (1) 0.1
Рамирес Хесус 1 0.1
Кайо Сезар II 1 0.1
Сантуш Нуну III 1 0.1
Рибейро Томас 1 0.1
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0.1
Хэндель Томаш 1 0.1
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нлаво Луис 3 0.3
Де Соуза Силва Мадсон 2 0.2
Алан Осорио 1 (1) 0.1
Гильерме Шеттине 1 0.1
Рамос Рубен 1 0.1
Офори Лоуренс 1 0.1
Маракас 1 0.1
Мартинс Бернардо 1 0.1
Габриэльзиньо 1 0.1
Пинто Денис 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильянуэва Микель 4 0
Силва Тьягу 3 0
Gustavo Silva 3 0
Мендеш Жоау 2 0
Варела Бруну 2 0
Гашпар Бруну 2 0
Боревкович Тони 2 0
Сантуш Нуну III 2 0
Хэндель Томаш 2 0
Rui Borges 1 0
Оливейра Нелсон 1 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0
Силва Ману 1 0
Кайо Сезар II 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таварес Сидней 2 1
Алан Осорио 3 0
Фримпонг Годфрид 3 0
Сантуш Педру 2 0
Сильва Фабиано 2 0
Рамос Рубен 2 0
Кевин Оливейра 2 0
Марсело Феррейра 1 0
Гильерме Шеттине 1 0
Офори Лоуренс 1 0
Маракас 1 0
Мартинс Бернардо 1 0
Нлаво Луис 1 0
Пинто Денис 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Морейренсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Морейренсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
5
Витория Гимарайнш
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Морейренсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
50%
2
22%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
5
42%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
4
36%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брага - Витория Гимарайнш 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 2:2 Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 1:3
Витория Гимарайнш - Боавишта 2:2 Витория Гимарайнш - Целе 3:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0
Морейренсе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Порту - Морейренсе 2:0 Боавишта - Морейренсе 0:2 Сантарем - Морейренсе 1:2 Морейренсе - Санта-Клара 1:0
Эштрела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Брага - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Арока 3:1 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пенафьел 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Униан Лейрия 2:1 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Брага - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Эшторил 2:1 Каса Пия - Морейренсе 0:1

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Морейренсе

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 35 - 3 30
2.
Порту
 Заявка 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 24 - 6 22
4.
Брага
 2:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 6 20
5.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
6.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
7.
Фамаликан
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
8.
Морейренсе
 0:1 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
9.
Каса Пия
 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
10.
Жил Висенте
 Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
11.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
Боавишта
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
13.
АВС
 Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
14.
Риу Аве
 Заявка 10 2 3 5 8 - 20 9
15.
Арока
 0:2 Заявка 10 2 1 7 5 - 19 7
16.
Эштрела
 Заявка 10 1 3 6 8 - 20 6
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
3.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 2:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
7.
Риу Аве
 Заявка 5 2 3 0 7 - 5 9
8.
Морейренсе
 0:1 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
Жил Висенте
 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
10.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
11.
АВС
 Заявка 6 2 2 2 5 - 9 8
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Арока
 0:2 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Брага
 2:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 2 10
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
4.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
7.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Морейренсе
 0:1 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
10.
Каса Пия
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Арока
 0:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17.
Эштрела
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Риу Аве
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
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  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (1)
Порту Омородион Сэмюэль 7
Порту Галено Вандерсон 6
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 5 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Фаренсе Нето Анжело 5
Боавишта Pedro Gomes 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 116
Витория Гимарайнш 87.1% (101)
X 9.5% (11)
Морейренсе 3.4% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Морейренсе
3.40
3.45
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5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе онлайн

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Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе

Исход игры
Витория Гимарайнш
87.1% (101)
Ничья
9.5% (11)
Морейренсе
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
49.11% (55)
Нет
50.89% (57)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
34.5% (40)
1:0 Витория Гимарайнш
31.9% (37)
2:0 Витория Гимарайнш
13.8% (16)
1:1 Ничья
8.6% (10)
3:1 Витория Гимарайнш
3.4% (4)
0:1 Морейренсе
1.7% (2)
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