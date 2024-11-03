Тур: 10. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Ногейра Мигель
1:0
Конец матча
Ход матча
62'
64'
64'
1:0
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
76
Пинто
Денис
14
Понк
Карлуш
11
Алан
Осорио
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мендеш ЖоауЗащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сантуш НунуНападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
-
15 Ривас ОскарЗащитник
-
22 Байю АлбертуЗащитник
- Полузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Пинто ДенисЗащитник
- Защитник
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сантуш ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Морейренсе
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
24 матча
58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.2%
62.5%
8.3%
7 побед 15 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.45
1.54
Среднее время на гол
61
58
Всего голов
19
4
Голов в среднем за матч
1.46
0.36
Среднее время на гол
61
247
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.46
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Нелсон
|2
|0.2
|Gustavo Silva
|2
|0.2
|Силва Тьягу
|1 (1)
|0.1
|Рамирес Хесус
|1
|0.1
|Кайо Сезар II
|1
|0.1
|Сантуш Нуну III
|1
|0.1
|Рибейро Томас
|1
|0.1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0.1
|Хэндель Томаш
|1
|0.1
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нлаво Луис
|3
|0.3
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0.2
|Алан Осорио
|1 (1)
|0.1
|Гильерме Шеттине
|1
|0.1
|Рамос Рубен
|1
|0.1
|Офори Лоуренс
|1
|0.1
|Маракас
|1
|0.1
|Мартинс Бернардо
|1
|0.1
|Габриэльзиньо
|1
|0.1
|Пинто Денис
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильянуэва Микель
|4
|0
|Силва Тьягу
|3
|0
|Gustavo Silva
|3
|0
|Мендеш Жоау
|2
|0
|Варела Бруну
|2
|0
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Боревкович Тони
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|2
|0
|Хэндель Томаш
|2
|0
|Rui Borges
|1
|0
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0
|Силва Ману
|1
|0
|Кайо Сезар II
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таварес Сидней
|2
|1
|Алан Осорио
|3
|0
|Фримпонг Годфрид
|3
|0
|Сантуш Педру
|2
|0
|Сильва Фабиано
|2
|0
|Рамос Рубен
|2
|0
|Кевин Оливейра
|2
|0
|Марсело Феррейра
|1
|0
|Гильерме Шеттине
|1
|0
|Офори Лоуренс
|1
|0
|Маракас
|1
|0
|Мартинс Бернардо
|1
|0
|Нлаво Луис
|1
|0
|Пинто Денис
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Морейренсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Морейренсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
5
Витория Гимарайнш
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Морейренсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
50%
2
20%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
18%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
5
42%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
4
36%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брага - Витория Гимарайнш 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 2:2 Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 1:3
Витория Гимарайнш - Боавишта 2:2 Витория Гимарайнш - Целе 3:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0
Морейренсе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Порту - Морейренсе 2:0 Боавишта - Морейренсе 0:2 Сантарем - Морейренсе 1:2 Морейренсе - Санта-Клара 1:0
Эштрела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Брага - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Арока 3:1 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пенафьел 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Униан Лейрия 2:1 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Брага - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Эшторил 2:1 Каса Пия - Морейренсе 0:1
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Морейренсе
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
46
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 3
|30
|2.
|2:0 Заявка
|10
|9
|0
|1
|25 - 4
|27
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 6
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 10
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|12.
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 20
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 19
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 20
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 2
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|0:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|2:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|12.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|13.
|0:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (1)
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|7
|Порту
|Галено Вандерсон
|6
|Бенфика
|Актюркоглу Мухаммед
|5 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 6
|Фаренсе
|Нето Анжело
|5
|Эшторил
|Алвару Педру
|5
|Боавишта
|Pedro Gomes
|5
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе
Исход игры
Витория Гимарайнш
87.1% (101)
Ничья
9.5% (11)
Морейренсе
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
49.11% (55)
Нет
50.89% (57)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
34.5% (40)
1:0 Витория Гимарайнш
31.9% (37)
2:0 Витория Гимарайнш
13.8% (16)
1:1 Ничья
8.6% (10)
3:1 Витория Гимарайнш
3.4% (4)
0:1 Морейренсе
1.7% (2)
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