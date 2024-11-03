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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Витория Гимарайнш
1:0
Конец матча
Морейренсе
0'
64' Желтая карточка
Фримпонг Годфрид
1:0
64' Гол
Оливейра Нелсон
90'+6

Ход матча

62'
 
Маракас
Понк Карлуш
63'
 
Нлаво Луис
Гильерме Шеттине
64'
 
Фримпонг Годфрид
64'
Оливейра Нелсон
1:0
69'
Мендеш Жоао Педро Морейра
Гарсия Самуэль
 
69'
Арканжу Телму
Сантуш Нуну
 
74'
 
Таварес Сидней
Рамос Рубен
74'
 
Габриэльзиньо
Мартинс Бернардо
76'
Gustavo Silva
Гашпар Бруну
 
76'
Байю Алберту
Кайо Сезар II
 
84'
 
Сантуш Педру
Де Соуза Силва Мадсон
90'
Рамирес Хесус
Оливейра Нелсон
 
Прогнозы 116
Витория Гимарайнш 87.1% (101)
X 9.5% (11)
Морейренсе 3.4% (4)
Все прогнозы
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
3
Вильянуэва
Микель
4
Рибейро
Томас
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
20
Гарсия
Самуэль
11
Кайо
Сезар
II
7
Оливейра
Нелсон
77
Сантуш
Нуну
III
40
Кевин
Оливейра
76
Пинто
Денис
44
Марсело
Феррейра
14
Понк
Карлуш
23
Фримпонг
Годфрид
6
Рамос
Рубен
80
Офори
Лоуренс
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
11
Алан
Осорио
20
Мартинс
Бернардо
95
Гильерме
Шеттине
Витория Гимарайнш
4-3-3
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Морейренсе

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

24 матча

58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.2%
62.5%
8.3%
7 побед 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ТМС
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ТМС
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.45
1.54

Среднее время на гол

61
58

Всего голов

19
4

Голов в среднем за матч

1.46
0.36

Среднее время на гол

61
247

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.46
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

61
90

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 2 0.2
Gustavo Silva 2 0.2
Силва Тьягу 1 (1) 0.1
Рамирес Хесус 1 0.1
Кайо Сезар II 1 0.1
Сантуш Нуну III 1 0.1
Рибейро Томас 1 0.1
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0.1
Хэндель Томаш 1 0.1
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нлаво Луис 3 0.3
Де Соуза Силва Мадсон 2 0.2
Алан Осорио 1 (1) 0.1
Гильерме Шеттине 1 0.1
Рамос Рубен 1 0.1
Офори Лоуренс 1 0.1
Маракас 1 0.1
Мартинс Бернардо 1 0.1
Габриэльзиньо 1 0.1
Пинто Денис 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильянуэва Микель 4 0
Силва Тьягу 3 0
Gustavo Silva 3 0
Мендеш Жоау 2 0
Варела Бруну 2 0
Гашпар Бруну 2 0
Боревкович Тони 2 0
Сантуш Нуну III 2 0
Хэндель Томаш 2 0
Rui Borges 1 0
Оливейра Нелсон 1 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0
Силва Ману 1 0
Кайо Сезар II 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таварес Сидней 2 1
Алан Осорио 3 0
Фримпонг Годфрид 3 0
Сантуш Педру 2 0
Сильва Фабиано 2 0
Рамос Рубен 2 0
Кевин Оливейра 2 0
Марсело Феррейра 1 0
Гильерме Шеттине 1 0
Офори Лоуренс 1 0
Маракас 1 0
Мартинс Бернардо 1 0
Нлаво Луис 1 0
Пинто Денис 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Морейренсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Морейренсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
5
Витория Гимарайнш
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Морейренсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
50%
2
20%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
18%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
5
42%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
4
36%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брага - Витория Гимарайнш 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 2:2 Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 1:3
Витория Гимарайнш - Боавишта 2:2 Витория Гимарайнш - Целе 3:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0
Морейренсе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Порту - Морейренсе 2:0 Боавишта - Морейренсе 0:2 Сантарем - Морейренсе 1:2 Морейренсе - Санта-Клара 1:0
Эштрела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Брага - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Арока 3:1 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пенафьел 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Униан Лейрия 2:1 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Брага - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Эшторил 2:1 Каса Пия - Морейренсе 0:1

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Морейренсе

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 35 - 3 30
2.
Порту
 2:0 Заявка 10 9 0 1 25 - 4 27
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 24 - 6 22
4.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 17 - 7 20
5.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
7.
Фамаликан
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
8.
Морейренсе
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
9.
Каса Пия
 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
10.
Жил Висенте
 Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
11.
Боавишта
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
12.
Эшторил
 0:2 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
13.
АВС
 Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
14.
Риу Аве
 Заявка 10 2 3 5 8 - 20 9
15.
Арока
 Заявка 10 2 1 7 6 - 19 7
16.
Эштрела
 Заявка 10 1 3 6 8 - 20 6
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 2:0 Заявка 6 6 0 0 15 - 2 18
2.
Бенфика
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
3.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
7.
Риу Аве
 Заявка 5 2 3 0 7 - 5 9
8.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
Жил Висенте
 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
10.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
11.
АВС
 Заявка 6 2 2 2 5 - 9 8
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 0:2 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Порту
 2:0 Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
4.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
7.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
10.
Каса Пия
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
13.
Эшторил
 0:2 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17.
Эштрела
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Риу Аве
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (1)
Порту Омородион Сэмюэль 7
Порту Галено Вандерсон 6
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 5 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Фаренсе Нето Анжело 5
Эшторил Алвару Педру 5
Боавишта Pedro Gomes 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Витория Гимарайнш 87.1% (101)
    X 9.5% (11)
    Морейренсе 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе онлайн

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    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    87.1% (101)
    Ничья
    9.5% (11)
    Морейренсе
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    49.11% (55)
    Нет
    50.89% (57)
    Популярный счёт
    2:1 Витория Гимарайнш
    34.5% (40)
    1:0 Витория Гимарайнш
    31.9% (37)
    2:0 Витория Гимарайнш
    13.8% (16)
    1:1 Ничья
    8.6% (10)
    3:1 Витория Гимарайнш
    3.4% (4)
    0:1 Морейренсе
    1.7% (2)
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