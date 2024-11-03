Тур: 11. Стадион: Papara Park.
2:1
Второй тайм: 73'
0'
30' Желтая карточкаТуфан Озан
0:1
42' ГолФред Сантос
45' Желтая карточкаДенсвил Стефано
1:1
59' ПенальтиБанза Симон
59' Желтая карточкаОсайи-Самуэль Брайт
62' Желтая карточкаЭлмалы Эврен Эрен
2:1
67' ПенальтиБанза Симон
Ход матча
30'
42'
0:1
45'
59'
1:1
67'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
8 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
35
Йокушлу
Окай
11
Туфан
Озан
17
Банза
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Туфан ОзанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бослук АрифЗащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
-
19 Бозок УмутНападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
-
13 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Костич ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Нападающий
-
23 Тосун ДженкНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
История личных встреч
Трабзонспор
Фенербахче
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
84.6%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
26 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед
39 матчей
25.6%
33.3%
41.1%
10 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
17.9%
48.7%
33.4%
7 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.1%
43.6%
33.3%
9 побед 17 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.32
0.85
Среднее время на гол
68
105
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.35
1.53
Среднее время на гол
66
58
Всего голов
52
46
Голов в среднем за матч
1.33
1.18
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
Среднее время на гол
67
76
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|5 (3)
|0.5
|Вишча Эдин
|2
|0.2
|Йокушлу Окай
|1
|0.1
|Денсвил Стефано
|1
|0.1
|Бозок Умут
|1
|0.1
|Нвакаеме Энтони
|0
|0
|Барди Энис
|0
|0
|Дрэгуш Денис
|0
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|6 (2)
|0.6
|Тадич Душан
|5 (1)
|0.5
|Фред Сантос
|4
|0.4
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0.2
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.2
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|Амрабат Софьян
|0
|0
|Шиманьски Себастьян
|0
|0
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальейру Педро
|3
|0
|Вишча Эдин
|1
|1
|Йокушлу Окай
|2
|0
|Денсвил Стефано
|2
|0
|Банза Симон
|2
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|2
|0
|Сатчи Сердар
|2
|0
|Нвакаеме Энтони
|1
|0
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Туфан Озан
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Дрэгуш Денис
|1
|0
|Менди Батиста
|1
|0
|Йылмаз Али Шахин
|1
|0
|Шенол Гюнеш
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фред Сантос
|3
|0
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Жозе Моуринью
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Шиманьски Себастьян
|1
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фенербахче
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
4
Трабзонспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Фенербахче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
6
Трабзонспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Фенербахче
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
1
50%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
19
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
0
0%
2
11%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
1
11%
5
26%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
1
11%
6
32%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гёзтепе - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2
Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2
Фенербахче
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1
Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1
Результаты матчей
Трабзонспор
Фенербахче
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
4 раза 80%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
72
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|1:2 Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 9
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|9.
|2:1 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 18
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 18
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 15
|9
|18.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
|19.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|5.
|2:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|1:2 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|4.
|1:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 6
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|16.
|2:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|6 (1)
|Эюпспор
|Тиам Маме
|6
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|Трабзонспор
|Банза Симон
|6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Бодрумспор
|Musah Mohammed
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4