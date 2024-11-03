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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Трабзонспор
2:3
Конец матча
Фенербахче
0'
30' Желтая карточка
Туфан Озан
0:1
42' Гол
Фред Сантос
45' Желтая карточка
Денсвил Стефано
1:1
59' Пенальти
Банза Симон
59' Желтая карточка
Осайи-Самуэль Брайт
62' Желтая карточка
Элмалы Эврен Эрен
2:1
67' Пенальти
Банза Симон
2:2
75' Гол
Джеко Эдин
75' Желтая карточка
Чакыр Угурджан
90' Желтая карточка
Амрабат Софьян
2:3
90' Гол
Амрабат Софьян
90' Желтая карточка
Дестан Энис
90' Желтая карточка
Банза Симон
90' Желтая карточка
Бозок Умут
90'+15
1
Чакыр
Угурджан
79
Мальейру
Педро
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Ландстрем
Джон
35
Йокушлу
Окай
7
Вишча
Эдин
11
Туфан
Озан
9
Нвакаеме
Энтони
17
Банза
Симон
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
4
Сёюнджю
Чаглар
6
Джику
Александер
16
Мюлдюр
Мерт
13
Фред
Сантос
34
Амрабат
Софьян
10
Тадич
Душан
53
Шиманьски
Себастьян
97
Сен-Максимен
Аллан
19
Эн-Несири
Юссеф
Трабзонспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Трабзонспор
Фенербахче

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
84.6%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

26 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед

39 матчей

25.6%
33.3%
41.1%
10 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

17.9%
48.7%
33.4%
7 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.1%
43.6%
33.3%
9 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:3
С
2:3
С
3:1
С
2:0
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
3:1
К
1:3
К
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
КТ
1:0
С
0:3
С
0:0
С
1:3
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
3:2
С
1:1
К
3:1
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
3:2

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.32
0.85

Среднее время на гол

68
105

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.35
1.53

Среднее время на гол

66
58

Всего голов

52
46

Голов в среднем за матч

1.33
1.18

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
35

Среднее время на гол

67
76

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 6 (4) 0.6
Вишча Эдин 2 0.2
Йокушлу Окай 1 0.1
Денсвил Стефано 1 0.1
Бозок Умут 1 0.1
Нвакаеме Энтони 0 0
Барди Энис 0 0
Дрэгуш Денис 0 0
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 7 (2) 0.7
Тадич Душан 5 (1) 0.5
Фред Сантос 4 0.4
Сен-Максимен Аллан 2 0.2
Эн-Несири Юссеф 2 0.2
Амрабат Софьян 1 0.1
Кавечи Ирфан 0 0
Шиманьски Себастьян 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банза Симон 3 0
Мальейру Педро 3 0
Вишча Эдин 1 1
Йокушлу Окай 2 0
Денсвил Стефано 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Элмалы Эврен Эрен 2 0
Сатчи Сердар 2 0
Нвакаеме Энтони 1 0
Ландстрем Джон 1 0
Туфан Озан 1 0
Барди Энис 1 0
Бозок Умут 1 0
Дрэгуш Денис 1 0
Менди Батиста 1 0
Дестан Энис 1 0
Йылмаз Али Шахин 1 0
Шенол Гюнеш 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фред Сантос 3 0
Остерволде Джейден 3 0
Джику Александер 2 0
Амрабат Софьян 2 0
Жозе Моуринью 2 0
Джеко Эдин 1 0
Костич Филип 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Шиманьски Себастьян 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Бекао Родриго 1 0
Элмаз Бартуг 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Фенербахче
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
4
Трабзонспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Фенербахче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
6
Трабзонспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Фенербахче
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
3
33%
1
7%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
1
50%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
22
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
0
0%
2
9%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
1
9%
6
27%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
2
18%
7
32%
61-75
3
27%
1
5%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гёзтепе - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2
Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2
Фенербахче
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1
Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1

Результаты матчей

Трабзонспор
Фенербахче

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
8
2
1
9
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Фенербахче
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
3.
Самсунспор
 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
4.
Бешикташ
 Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Эюпспор
 Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
6.
Сивасспор
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
7.
Гёзтепе
 Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
9.
Коньяспор
 Заявка 11 4 2 5 14 - 18 14
10.
Касымпаша
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14
11.
Газиантеп
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
12.
Трабзонспор
 Заявка 10 2 6 2 11 - 11 12
13.
Антальяспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
14.
Бодрумспор
 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
15.
Ризеспор
 Заявка 10 3 1 6 7 - 18 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
17.
Кайсериспор
 Заявка 10 1 6 3 9 - 15 9
18.
Хатайспор
 Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 2 8 9 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Эюпспор
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
5.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
8.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
17.
Касымпаша
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Фенербахче
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Тиам Маме 6
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 6
Трабзонспор Банза Симон 6
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Бодрумспор Musah Mohammed 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Денсвил Стефано получил желтую карточку от судьи
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