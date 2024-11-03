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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Бахиньо Рикардо
Арока
0:2
Второй тайм: 72'
Брага
0'
6' Желтая карточка
Трецца Альфонсо
9' Желтая карточка
Фонтан Хосе
0:1
16' Пенальти
Брума Арминду
24' Желтая карточка
Симау Давид
28' Желтая карточка
Саласар Родриго
0:2
55' Гол
Эль Уаззани Амин
70' Желтая карточка
Карвалью Витор

Ход матча

6'
Трецца Альфонсо
 
9'
Фонтан Хосе
 
16'
0:1
Брума Арминду
24'
Симау Давид
 
28'
 
Саласар Родриго
55'
0:2
Эль Уаззани Амин
(Орта Андре)
57'
 
Орта Рикарду
Орта Андре
57'
 
Горби Жан-Батист
Саласар Родриго
60'
Силла Морлей
Фукуи Тайчи
 
60'
Сантуш Педру
Ялчын Гювен
 
70'
 
Карвалью Витор
Прогнозы 117
Арока 3.4% (4)
X 7.7% (9)
Брага 88.9% (104)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Арока
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
13
Попович
Борис
3
Фонтан
Хосе
27
Данте
Амаду
5
Симау
Давид
21
Фукуи
Тайчи
19
Трецца
Альфонсо
10
Джейсон
7
Родригеш
Иву
50
Ялчын
Гювен
1
Матеус
Лима
13
Феррейра
Жоау
15
Паулу
Оливейра
4
Ньякате
Сику
25
Рибейру
Юри
6
Карвалью
Витор
16
Саласар
Родриго
11
Фернандеш
Рожер
10
Орта
Андре
7
Брума
Арминду
9
Эль
Уаззани
Амин
Арока
4-2-3-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Брага

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

18 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
2 победы 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:6
ТМК
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:6
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
2:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:4

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.25
0.8

Среднее время на гол

360
112

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.7
2.38

Среднее время на гол

52
37

Всего голов

19
27

Голов в среднем за матч

1.06
1.5

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

85
60

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араухо Перейра 2 0.2
Трецца Альфонсо 1 0.1
Симау Давид 1 0.1
Джейсон 1 0.1
Родригеш Иву 0 0
Гонсалес Кристо 0 0
Ялчын Гювен 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль Уаззани Амин 4 0.4
Брума Арминду 3 (1) 0.3
Саласар Родриго 2 0.2
Мартинес Габриэль 2 0.2
Гарби Исмаэль 2 0.2
Орта Рикарду 1 0.1
Роберто Фернандес Альварельос 1 0.1
Ньякате Сику 1 0.1
Фернандеш Рожер 1 0.1
Марин Адриан 0 0
Орта Андре 0 0
Феррейра Жоау 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригеш Иву 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Симау Давид 3 0
Ялчын Гювен 1 1
Роша Матиас 1 1
Джейсон 2 0
Силла Морлей 2 0
Мантл Нико 2 0
Лум Мамаду 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Трецца Альфонсо 2 0
Ламба Шику 2 0
Веверсон 1 0
Араухо Перейра 1 0
Куарежма 1 0
Фукуи Тайчи 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 3 0
Саласар Родриго 3 0
Карвалью Витор 2 0
Ньякате Сику 2 0
Аррей-Мби Брайт 0 1
Гомес Виктор 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Рибейру Юри 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Маркеш Жоао 1 0

Результаты матчей

Арока
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Брага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Арока
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

1
10
Арока
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Брага
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
3
75%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
25%
76-90

Забито

5
15
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
5
33%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Пропущено

17
6
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
3
18%
4
67%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эшторил - Арока 4:1 Мария Да Фонте - Арока 0:5 Арока - АВС 1:1 Порту - Арока 4:0
Фаренсе - Арока 0:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Морейренсе - Арока 3:1 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Академику Визеу 0:2 Арока - Тондела 0:0 Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1 Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1
Брага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брага - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Фаренсе 2:0 Брага - Будё-Глимт 1:2 С.У. 1 Дезембру - Брага 1:2
Порту - Брага 2:1 Олимпиакос - Брага 3:0 Брага - Риу Аве 4:0 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0

Результаты матчей

Арока
Брага

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Арока
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 35 - 3 30
2.
Порту
 Заявка 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 24 - 6 22
4.
Брага
 2:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 6 20
5.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
6.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
7.
Фамаликан
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
8.
Морейренсе
 0:1 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
9.
Каса Пия
 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
10.
Жил Висенте
 Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
11.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
Боавишта
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
13.
АВС
 Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
14.
Риу Аве
 Заявка 10 2 3 5 8 - 20 9
15.
Арока
 0:2 Заявка 10 2 1 7 5 - 19 7
16.
Эштрела
 Заявка 10 1 3 6 8 - 20 6
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
3.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 2:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
7.
Риу Аве
 Заявка 5 2 3 0 7 - 5 9
8.
Морейренсе
 0:1 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
Жил Висенте
 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
10.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
11.
АВС
 Заявка 6 2 2 2 5 - 9 8
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Арока
 0:2 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Брага
 2:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 2 10
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
4.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
7.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Морейренсе
 0:1 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
10.
Каса Пия
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Арока
 0:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17.
Эштрела
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Риу Аве
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (1)
Порту Омородион Сэмюэль 7
Порту Галено Вандерсон 6
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 5 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Фаренсе Нето Анжело 5
Боавишта Pedro Gomes 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Саласар Родриго получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 24'
    Симау Давид тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 16'
    Г О О О О О Л - Брума Арминду из команды Брага забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Нико Мантль прыгнул не в ту сторону.
  • 9'
    Фонтан Хосе из команды Арока получает желтую после опасной игры.
  • 6'
    Трецца Альфонсо получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Брага.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 117
    Арока 3.4% (4)
    X 7.7% (9)
    Брага 88.9% (104)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арока
    Ничья
    Брага
    5.00
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    5.00
    1.77
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арока 0:2 Брага

    Исход игры
    Арока
    3.4% (4)
    Ничья
    7.7% (9)
    Брага
    88.9% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.36% (62)
    Меньше
    44.64% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    60.71% (68)
    Нет
    39.29% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    47.9% (56)
    0:2 Брага
    17.9% (21)
    0:1 Брага
    15.4% (18)
    1:1 Ничья
    7.7% (9)
    0:3 Брага
    2.6% (3)
    1:3 Брага
    1.7% (2)
    1:0 Арока
    1.7% (2)
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