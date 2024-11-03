Тур: 10. Стадион: Муниципальный стадион Ароки. Главный судья: Бахиньо Рикардо
0'
6' Желтая карточкаТрецца Альфонсо
9' Желтая карточкаФонтан Хосе
0:1
16' ПенальтиБрума Арминду
24' Желтая карточкаСимау Давид
28' Желтая карточкаСаласар Родриго
0:2
55' ГолЭль Уаззани Амин
70' Желтая карточкаКарвалью Витор
Ход матча
9'
16'
0:1
24'
28'
55'
0:2
70'
Прогноз на матч от Liveresult
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
27
Данте
Амаду
21
Фукуи
Тайчи
10
Джейсон
50
Ялчын
Гювен
25
Рибейру
Юри
10
Орта
Андре
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
-
21 Фукуи ТайчиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Ялчын ГювенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 КуарежмаЗащитник
-
73 Ламба ШикуЗащитник
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Лум МамадуПолузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Рибейру ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
27 Гитан РафикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Арока
Брага
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
18 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
2 победы 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.25
0.8
Среднее время на гол
360
112
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.7
2.38
Среднее время на гол
52
37
Всего голов
19
27
Голов в среднем за матч
1.06
1.5
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
85
60
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араухо Перейра
|2
|0.2
|Трецца Альфонсо
|1
|0.1
|Симау Давид
|1
|0.1
|Джейсон
|1
|0.1
|Родригеш Иву
|0
|0
|Гонсалес Кристо
|0
|0
|Ялчын Гювен
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль Уаззани Амин
|4
|0.4
|Брума Арминду
|3 (1)
|0.3
|Саласар Родриго
|2
|0.2
|Мартинес Габриэль
|2
|0.2
|Гарби Исмаэль
|2
|0.2
|Орта Рикарду
|1
|0.1
|Роберто Фернандес Альварельос
|1
|0.1
|Ньякате Сику
|1
|0.1
|Фернандеш Рожер
|1
|0.1
|Марин Адриан
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
|Феррейра Жоау
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригеш Иву
|4
|0
|Фонтан Хосе
|3
|0
|Симау Давид
|3
|0
|Ялчын Гювен
|1
|1
|Роша Матиас
|1
|1
|Джейсон
|2
|0
|Силла Морлей
|2
|0
|Мантл Нико
|2
|0
|Лум Мамаду
|2
|0
|Эшгаю Тьягу
|2
|0
|Трецца Альфонсо
|2
|0
|Ламба Шику
|2
|0
|Веверсон
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
|Фукуи Тайчи
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|3
|0
|Саласар Родриго
|3
|0
|Карвалью Витор
|2
|0
|Ньякате Сику
|2
|0
|Аррей-Мби Брайт
|0
|1
|Гомес Виктор
|1
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
|Карлос Карвалхал
|1
|0
|Маркеш Жоао
|1
|0
Результаты матчей
Арока
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Брага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Арока
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
1
10
Арока
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Брага
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
3
75%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
25%
76-90
Забито
5
15
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
5
33%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Пропущено
17
6
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
3
18%
4
67%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эшторил - Арока 4:1 Мария Да Фонте - Арока 0:5 Арока - АВС 1:1 Порту - Арока 4:0
Фаренсе - Арока 0:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Морейренсе - Арока 3:1 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Академику Визеу 0:2 Арока - Тондела 0:0 Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1 Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1
Брага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брага - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Фаренсе 2:0 Брага - Будё-Глимт 1:2 С.У. 1 Дезембру - Брага 1:2
Порту - Брага 2:1 Олимпиакос - Брага 3:0 Брага - Риу Аве 4:0 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0
Результаты матчей
Арока
Брага
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Арока
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 3
|30
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 6
|22
|4.
|2:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 6
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 10
|18
|6.
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|8.
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 20
|9
|15.
|0:2 Заявка
|10
|2
|1
|7
|5 - 19
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 20
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|5.
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|6.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|8.
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|0:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (1)
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|7
|Порту
|Галено Вандерсон
|6
|Бенфика
|Актюркоглу Мухаммед
|5 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 6
|Фаренсе
|Нето Анжело
|5
|Боавишта
|Pedro Gomes
|5
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арока 0:2 Брага
Исход игры
Арока
3.4% (4)
Ничья
7.7% (9)
Брага
88.9% (104)
Тотал 2.5
Больше
55.36% (62)
Меньше
44.64% (50)
Обе команды забьют
Да
60.71% (68)
Нет
39.29% (44)
Популярный счёт
1:2 Брага
47.9% (56)
0:2 Брага
17.9% (21)
0:1 Брага
15.4% (18)
1:1 Ничья
7.7% (9)
0:3 Брага
2.6% (3)
1:3 Брага
1.7% (2)
1:0 Арока
1.7% (2)
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