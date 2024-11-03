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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Бахиньо Рикардо
Арока
1:2
Конец матча
Брага
0'
6' Желтая карточка
Трецца Альфонсо
9' Желтая карточка
Фонтан Хосе
0:1
16' Пенальти
Брума Арминду
24' Желтая карточка
Симау Давид
28' Желтая карточка
Саласар Родриго
0:2
54' Гол
Эль Уаззани Амин
69' Желтая карточка
Карвалью Витор
1:2
90' Гол
Силла Морлей
90'+8

Ход матча

6'
Трецца Альфонсо
 
9'
Фонтан Хосе
 
16'
0:1
Брума Арминду
24'
Симау Давид
 
28'
 
Саласар Родриго
54'
0:2
Эль Уаззани Амин
(Орта Андре)
57'
 
Орта Рикарду
Орта Андре
57'
 
Горби Жан-Батист
Саласар Родриго
60'
Силла Морлей
Фукуи Тайчи
 
60'
Сантуш Педру
Ялчын Гювен
 
69'
 
Карвалью Витор
72'
Араухо Перейра
Родригеш Иву
 
72'
 
Мартинес Габриэль
Брума Арминду
73'
Куарежма
Данте Амаду
 
73'
 
Гарби Исмаэль
Фернандеш Рожер
84'
Госальбес Пабло
Фонтан Хосе
 
90'
Силла Морлей
1:2
90'
 
Роберто Фернандес Альварельос
Эль Уаззани Амин
Прогнозы 117
Арока 3.4% (4)
X 7.7% (9)
Брага 88.9% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
13
Попович
Борис
3
Фонтан
Хосе
27
Данте
Амаду
5
Симау
Давид
21
Фукуи
Тайчи
19
Трецца
Альфонсо
10
Джейсон
7
Родригеш
Иву
50
Ялчын
Гювен
1
Матеус
Лима
13
Феррейра
Жоау
15
Паулу
Оливейра
4
Ньякате
Сику
25
Рибейру
Юри
6
Карвалью
Витор
16
Саласар
Родриго
11
Фернандеш
Рожер
10
Орта
Андре
7
Брума
Арминду
9
Эль
Уаззани
Амин
Арока
4-2-3-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Брага

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

18 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
2 победы 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:6
ТМК
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:6
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
2:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:4

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.25
0.8

Среднее время на гол

360
112

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.7
2.38

Среднее время на гол

52
37

Всего голов

19
27

Голов в среднем за матч

1.06
1.5

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

85
60

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араухо Перейра 2 0.2
Трецца Альфонсо 1 0.1
Симау Давид 1 0.1
Джейсон 1 0.1
Силла Морлей 1 0.1
Родригеш Иву 0 0
Гонсалес Кристо 0 0
Ялчын Гювен 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль Уаззани Амин 4 0.4
Брума Арминду 3 (1) 0.3
Саласар Родриго 2 0.2
Мартинес Габриэль 2 0.2
Гарби Исмаэль 2 0.2
Орта Рикарду 1 0.1
Роберто Фернандес Альварельос 1 0.1
Ньякате Сику 1 0.1
Фернандеш Рожер 1 0.1
Марин Адриан 0 0
Орта Андре 0 0
Феррейра Жоау 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригеш Иву 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Симау Давид 3 0
Ялчын Гювен 1 1
Роша Матиас 1 1
Джейсон 2 0
Силла Морлей 2 0
Мантл Нико 2 0
Лум Мамаду 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Трецца Альфонсо 2 0
Ламба Шику 2 0
Веверсон 1 0
Араухо Перейра 1 0
Куарежма 1 0
Фукуи Тайчи 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 3 0
Карвалью Витор 3 0
Саласар Родриго 3 0
Ньякате Сику 2 0
Аррей-Мби Брайт 0 1
Гомес Виктор 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Рибейру Юри 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Маркеш Жоао 1 0

Результаты матчей

Арока
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Брага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Арока
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

1
10
Арока
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Брага
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
3
75%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
25%
76-90

Забито

6
17
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
6%
16-30
1
17%
5
29%
29%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
7
8 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
14%
31-45
4
21%
4
57%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эшторил - Арока 4:1 Мария Да Фонте - Арока 0:5 Арока - АВС 1:1 Порту - Арока 4:0
Фаренсе - Арока 0:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Морейренсе - Арока 3:1 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Академику Визеу 0:2 Арока - Тондела 0:0 Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1 Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1
Брага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брага - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Фаренсе 2:0 Брага - Будё-Глимт 1:2 С.У. 1 Дезембру - Брага 1:2
Порту - Брага 2:1 Олимпиакос - Брага 3:0 Брага - Риу Аве 4:0 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0

Результаты матчей

Арока
Брага

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Арока
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 35 - 3 30
2.
Порту
 0:0 Заявка 10 8 1 1 23 - 4 25
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 24 - 6 22
4.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 17 - 7 20
5.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
7.
Фамаликан
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
8.
Морейренсе
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
9.
Каса Пия
 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
10.
Эшторил
 0:0 Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
11.
Жил Висенте
 Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
12.
Боавишта
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
13.
АВС
 Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
14.
Риу Аве
 Заявка 10 2 3 5 8 - 20 9
15.
Арока
 Заявка 10 2 1 7 6 - 19 7
16.
Эштрела
 Заявка 10 1 3 6 8 - 20 6
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 0:0 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Бенфика
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
3.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
7.
Риу Аве
 Заявка 5 2 3 0 7 - 5 9
8.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
Жил Висенте
 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
10.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
11.
АВС
 Заявка 6 2 2 2 5 - 9 8
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Порту
 0:0 Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
4.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
7.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
10.
Каса Пия
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17.
Эштрела
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Риу Аве
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (1)
Порту Омородион Сэмюэль 7
Порту Галено Вандерсон 6
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 5 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
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Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Фаренсе Нето Анжело 5
Боавишта Pedro Gomes 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Саласар Родриго получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 24'
      Симау Давид тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 16'
      Г О О О О О Л - Брума Арминду из команды Брага забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Нико Мантль прыгнул не в ту сторону.
    • 9'
      Фонтан Хосе из команды Арока получает желтую после опасной игры.
    • 6'
      Трецца Альфонсо получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Арока 3.4% (4)
    X 7.7% (9)
    Брага 88.9% (104)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арока 1:2 Брага

    Исход игры
    Арока
    3.4% (4)
    Ничья
    7.7% (9)
    Брага
    88.9% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.36% (62)
    Меньше
    44.64% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    60.71% (68)
    Нет
    39.29% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    47.9% (56)
    0:2 Брага
    17.9% (21)
    0:1 Брага
    15.4% (18)
    1:1 Ничья
    7.7% (9)
    0:3 Брага
    2.6% (3)
    1:3 Брага
    1.7% (2)
    1:0 Арока
    1.7% (2)
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