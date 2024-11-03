Тур: 10. Стадион: Драгау. Главный судья: Сильва Дэвид
Ход матча
19'
1:0
28'
2:0
36'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
24
Перес
Неуэн
22
Варела
Алан
10
Виейра
Фабиу
19
Лодер
Дэнни
11
Пепе
Акино
27
Роблес
Жоэль
20
Пина
Вагнер
23
Алвару
Педру
44
Бома
Кевин
24
Амарал
Педру
7
Виниций
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
-
24 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Виейра ФабиуПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниПолузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
27 Гюль ДенизНападающий
- Нападающий
-
86 Мора РодригоНападающий
-
Главный тренер: Бруну Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
27 Роблес ЖоэльВратарь
-
20 Пина ВагнерЗащитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
-
44 Бома КевинЗащитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Felix Bacher
-
Главный тренер: Ian Cathro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Эшторил
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
24 матча
66.7%
16.7%
16.6%
16 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
20.8%
16.7%
15 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
27
Голов в среднем за матч
2
2.08
Среднее время на гол
45
43
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1.31
0.45
Среднее время на гол
68
198
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
1.63
1.33
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
55
67
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|7
|0.7
|Галено Вандерсон
|6 (4)
|0.6
|Нико Гонсалес
|3
|0.3
|Пепе Акино
|3
|0.3
|Хайме Иван
|2
|0.2
|Лодер Дэнни
|2 (1)
|0.2
|Мора Родриго
|1
|0.1
|Гюль Дениз
|1
|0.1
|Моура Франсишку
|0
|0
|Фернандеш Мартим
|0
|0
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Варела Алан
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|3
|0.3
|Пина Вагнер
|2
|0.2
|Холсгров Джордан
|1
|0.1
|Алвару Педру
|1
|0.1
|Карвалью Жоау
|1
|0.1
|Амарал Педру
|0
|0
|Беграуи Янис
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нико Гонсалес
|3
|0
|Варела Алан
|3
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Пепе Акино
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Мора Родриго
|1
|0
|Бруну Витор
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Перес Неуэн
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Омородион Сэмюэль
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Мишел
|4
|0
|Мангала Эльяким
|4
|0
|Алвару Педру
|4
|0
|Виниций
|3
|0
|Роблес Жоэль
|2
|0
|Карвалью Жоау
|2
|0
|Орельяна Алехандро
|2
|0
|Гарсия Фабрисиу
|2
|0
|Шека
|1
|0
|Амарал Педру
|1
|0
|Беграуи Янис
|1
|0
|Бома Кевин
|1
|0
|Лакксимикант Андре
|1
|0
|Пина Вагнер
|1
|0
Результаты матчей
Порту
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Эшторил
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Порту
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эшторил
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
10
5
Порту
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Эшторил
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
13
2
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
6
46%
0
0%
46-60
2
15%
2
100%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
50%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Забито
23
8
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
1
4%
0
0%
1-15
5
22%
3
38%
16-30
4
17%
1
13%
31-45
8
35%
0
0%
46-60
2
9%
3
38%
61-75
3
13%
1
13%
76-90
Пропущено
4
12
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Порту - Морейренсе 2:0 АВС - Порту 0:5 Порту - Хоффенхайм 2:0 Синтренсе - Порту 0:3
Порту - Брага 2:1 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Порту - Арока 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0
Эшторил
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эшторил - Арока 4:1 Лузитану Жиназиу - Эшторил 0:0 Фаренсе - Эшторил 1:0 Эшторил - Спортинг Л 0:3
Риу Аве - Эшторил 2:2 Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Боавишта - Эшторил 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1
Результаты матчей
Порту
Эшторил
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Порту
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
13
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
81
27
45
18
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 3
|30
|2.
|2:0 Заявка
|10
|9
|0
|1
|25 - 4
|27
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 6
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 10
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|12.
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 20
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 19
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 20
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 2
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|0:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|2:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|12.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|13.
|0:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (1)
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|7
|Порту
|Галено Вандерсон
|6
|Бенфика
|Актюркоглу Мухаммед
|5 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 6
|Фаренсе
|Нето Анжело
|5
|Эшторил
|Алвару Педру
|5
|Боавишта
|Pedro Gomes
|5
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 2:0 Эшторил
Исход игры
Порту
100% (116)
Ничья
0% (0)
Эшторил
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.02% (52)
Меньше
53.98% (61)
Обе команды забьют
Да
20.35% (23)
Нет
79.65% (90)
Популярный счёт
2:0 Порту
50% (58)
3:0 Порту
19% (22)
2:1 Порту
9.5% (11)
3:1 Порту
8.6% (10)
4:0 Порту
5.2% (6)
1:0 Порту
2.6% (3)
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