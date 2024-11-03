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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Сильва Дэвид
Порту
2:0
Первый тайм: 43'
Эшторил
0'
1:0
19' Гол
Лодер Дэнни
2:0
28' Гол
Пепе Акино
36' Желтая карточка
Алвару Педру

Ход матча

19'
Лодер Дэнни
(Фернандеш Мартим)
1:0
27'
 
Pedro Carvalho
Амарал Педру
28'
Пепе Акино
2:0
36'
 
Алвару Педру
Прогнозы 116
Порту 100% (116)
X 0% (0)
Эшторил 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
52
Фернандеш
Мартим
24
Перес
Неуэн
3
Джало
Тьягу
74
Моура
Франсишку
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
10
Виейра
Фабиу
19
Лодер
Дэнни
11
Пепе
Акино
9
Омородион
Сэмюэль
27
Роблес
Жоэль
20
Пина
Вагнер
23
Алвару
Педру
44
Бома
Кевин
24
Амарал
Педру
7
Виниций
10
Холсгров
Джордан
6
Орельяна
Алехандро
12
Карвалью
Жоау
9
Маркес
Алехандро
17
Гарсия
Фабрисиу
Порту
4-2-3-1
Эшторил
4-3-3

История личных встреч

Порту
Эшторил

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

24 матча

66.7%
16.7%
16.6%
16 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
20.8%
16.7%
15 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
К
0:4
КЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:2
ПЛ
1:2
КЛ
1:0
КЛ
0:2

Голы

Всего голов

22
27

Голов в среднем за матч

2
2.08

Среднее время на гол

45
43

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.31
0.45

Среднее время на гол

68
198

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

1.63
1.33

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

55
67

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 7 0.7
Галено Вандерсон 6 (4) 0.6
Нико Гонсалес 3 0.3
Пепе Акино 3 0.3
Хайме Иван 2 0.2
Лодер Дэнни 2 (1) 0.2
Мора Родриго 1 0.1
Гюль Дениз 1 0.1
Моура Франсишку 0 0
Фернандеш Мартим 0 0
Мариу Жоау III 0 0
Виейра Фабиу 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Варела Алан 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 3 0.3
Пина Вагнер 2 0.2
Холсгров Джордан 1 0.1
Алвару Педру 1 0.1
Карвалью Жоау 1 0.1
Амарал Педру 0 0
Беграуи Янис 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нико Гонсалес 3 0
Варела Алан 3 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Пепе Акино 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Зе Педро 1 0
Мора Родриго 1 0
Бруну Витор 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Перес Неуэн 1 0
Франко Андре 1 0
Омородион Сэмюэль 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Мишел 4 0
Мангала Эльяким 4 0
Алвару Педру 4 0
Виниций 3 0
Роблес Жоэль 2 0
Карвалью Жоау 2 0
Орельяна Алехандро 2 0
Гарсия Фабрисиу 2 0
Шека 1 0
Амарал Педру 1 0
Беграуи Янис 1 0
Бома Кевин 1 0
Лакксимикант Андре 1 0
Пина Вагнер 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Эшторил
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Порту
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эшторил
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

10
5
Порту
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Эшторил
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

13
2
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
6
46%
0
0%
46-60
2
15%
2
100%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
50%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Забито

23
8
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
1
4%
0
0%
1-15
5
22%
3
38%
16-30
4
17%
1
13%
31-45
8
35%
0
0%
46-60
2
9%
3
38%
61-75
3
13%
1
13%
76-90

Пропущено

4
12
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Порту - Морейренсе 2:0 АВС - Порту 0:5 Порту - Хоффенхайм 2:0 Синтренсе - Порту 0:3
Порту - Брага 2:1 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Порту - Арока 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0
Эшторил
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эшторил - Арока 4:1 Лузитану Жиназиу - Эшторил 0:0 Фаренсе - Эшторил 1:0 Эшторил - Спортинг Л 0:3
Риу Аве - Эшторил 2:2 Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Боавишта - Эшторил 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1

Результаты матчей

Порту
Эшторил

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Порту
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
3
1
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
8
1
1.5
2
7
4
5
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 35 - 3 30
2.
Порту
 2:0 Заявка 10 9 0 1 25 - 4 27
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 24 - 6 22
4.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 17 - 7 20
5.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
7.
Фамаликан
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
8.
Морейренсе
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
9.
Каса Пия
 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
10.
Жил Висенте
 Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
11.
Боавишта
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
12.
Эшторил
 0:2 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
13.
АВС
 Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
14.
Риу Аве
 Заявка 10 2 3 5 8 - 20 9
15.
Арока
 Заявка 10 2 1 7 6 - 19 7
16.
Эштрела
 Заявка 10 1 3 6 8 - 20 6
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 2:0 Заявка 6 6 0 0 15 - 2 18
2.
Бенфика
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
3.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
7.
Риу Аве
 Заявка 5 2 3 0 7 - 5 9
8.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
Жил Висенте
 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
10.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
11.
АВС
 Заявка 6 2 2 2 5 - 9 8
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 0:2 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Порту
 2:0 Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
4.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
7.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
10.
Каса Пия
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
13.
Эшторил
 0:2 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17.
Эштрела
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Риу Аве
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (1)
Порту Омородион Сэмюэль 7
Порту Галено Вандерсон 6
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 5 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Фаренсе Нето Анжело 5
Эшторил Алвару Педру 5
Боавишта Pedro Gomes 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Алвару Педру - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 28'
    Г О О О О О Л - Пепе Акино из команды Порту легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
  • 27'
    Амарал Педру получил травму и заменен. Pedro Carvalho выходит на поле.
  • 19'
    Фернандеш Мартим сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Лодер Дэнни забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 50% пользователей.
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Прогнозы 116
Порту 100% (116)
X 0% (0)
Эшторил 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Эшторил
9.50
9.00
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21.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Порту 2:0 Эшторил

Исход игры
Порту
100% (116)
Ничья
0% (0)
Эшторил
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.02% (52)
Меньше
53.98% (61)
Обе команды забьют
Да
20.35% (23)
Нет
79.65% (90)
Популярный счёт
2:0 Порту
50% (58)
3:0 Порту
19% (22)
2:1 Порту
9.5% (11)
3:1 Порту
8.6% (10)
4:0 Порту
5.2% (6)
1:0 Порту
2.6% (3)
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