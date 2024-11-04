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  3. Австралия
  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
0:1
Второй тайм: 63'
Мельбурн Сити
0'
0:1
49' Гол
Нэббаут Эндрю
33
Саттон
Мэттью
13
Расселл
Тэйт
6
Имаи
Томоки
30
Dylan
Leonard
29
Charbel
Shamoon
77
Дандзаки
Рику
23
Rhys
Bozinovski
32
Тергейт
Ангус
10
Matthew
Grimaldi
9
Ибусуки
Хироси
5
Oli
Lavale
33
Бич
Патрик
2
Тэлбот
Каллум
27
Трюин
Кай
26
Супрайен
Самуэль
13
Аткинсон
Натаниэль
6
Угаркович
Стивен
19
Шрайбер
Зейн
23
Тилио
Марко
30
Куэн
Андреас
38
Политидис
Харри
15
Нэббаут
Эндрю
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

16 матчей

31.3%
6.3%
62.4%
5 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

1:0
1:2
1:2
1:3
4:0
2:1
0:2
2:2
1:0
0:1
2:1
2:1
2:0
1:3
3:2
1:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.86

Среднее время на гол

54
48

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.38

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
65

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 1 0.33
Тергейт Ангус 1 0.33
Noah Botic 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нэббаут Эндрю 2 0.67
Тилио Марко 1 0.33
Куэн Андреас 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имаи Томоки 1 0
Паскуали Себастьян 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угаркович Стивен 2 0
Джегго Джеймс 0 1
Коэн Йонатан 1 0
Тэлбот Каллум 1 0
Политидис Харри 1 0
Шрайбер Зейн 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мельбурн Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мельбурн Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Джордж Кросс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3
Мельбурн Сити
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Мельбурн Виктори
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Мельбурн Сити
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Аделаида Юнайтед
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Макартур
 3 1 0 2 8 - 5 3
9.
Централ Кост Маринерс
 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Вестерн Юнайтед
 0:1 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 0 1 2 5 - 7 1
12.
Перт Глори
 3 0 1 2 1 - 8 1
13.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
4.
Централ Кост Маринерс
 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Вестерн Юнайтед
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 1 - 3 1
8.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Перт Глори
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Мельбурн Сити
 1:0 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 0 0 2 4 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Веллингтон Феникс
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Ньюкасл Джетс
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Вестерн Юнайтед
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Перт Глори
 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Макартур
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 3 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2 (2)
ФК Сидней Климала Патрик 2 (1)
Окленд ФК Бриммер Джейк 2 (1)
Макартур Жермен Валер 2
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
ФК Сидней Грант Райан 2
Мельбурн Виктори Герия Джейсон 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Окленд ФК Верстрате Луи 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Matthew Grimaldi уходит с поля. Abel Walatee выходит вместо него
  • 61'
    Oli Lavale уходит с поля. Ноа Ботич выходит вместо него
  • 54'
    Нэббаут Эндрю уходит с поля. Коэн Йонатан выходит вместо него
  • 49'
    Куэн Андреас сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О Л - Нэббаут Эндрю бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Марко Тилио уходит с поля. Medin Memeti выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Вестерн Юнайтед
Ничья
Мельбурн Сити
3.70
3.95
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2.04
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